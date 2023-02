FABA – Pour les anciens, par les anciens – Le festival arrive à la Barbade

Dans l’actualité de l’excellence HBCU…

Rassemblez votre gang car il y a un festival “For Alumni, By Alumni” qui se déroule dans un lieu exotique le week-end du 16 juin.

Le tout premier Festival FABA fera ses débuts à la Barbade du 15 au 18 juin 2023 et réunira des anciens et des alliés du Historically Black College and University pour une célébration sans pareille.

BOSSIP a obtenu des informations privilégiées sur cette expérience à venir sur l’île qui possède une riche culture diasporique africaine, des offres culinaires uniques, des plages immaculées, des entreprises noires et du rhum.

FABA-Pour les diplômés, par les diplômés– comprendra des événements uniques, notamment une fête divine de neuf jours, des fêtes de chantier avec des DJ HBCU et la toute première bataille de bateaux au monde où les associations d’anciens élèves feront la fête en mer dans des navires décorés par l’esprit HBCU.

Deux gagnants BOTB seront sélectionnés ; un pour le plus de fonds collectés pour faire un don à leur école et un pour la croisière “live”.

Selon le fondateur du FABA fest / ancien élève de Howard LaChanda Ricksla partie philanthropique de la bataille de bateaux souligne l’importance de redonner à nos alma maters.

“Avec la bataille des bateaux, nous avions cet objectif de déterminer qui a le bateau le plus vivant, mais comment rendre cela réel, et comment faire ressortir toutes les choses que nous aimons chez les HBCU ?” a demandé Ricks lors d’une conférence de presse au Limegrove Lifestyle Centre. « C’est alors que nous avons décidé que ce serait l’occasion de lever des fonds. Chaque université qui décide de participer à la bataille des bateaux aura une collecte de fonds pendant les semaines précédant la bataille des bateaux et l’université qui recueille le plus de fonds sera couronnée gagnante, et 100 % des bénéfices iront directement aux bourses d’études pour leur établissement. Nous voulions nous amuser, mais nous voulions aussi rester fidèles à qui nous sommes », a-t-elle ajouté.

Ricks a également partagé que FABA sera enracinée dans le service, quelque chose qu’elle Club de voyage de reprise inclut toujours lors de leurs excursions mondiales.

“J’ai l’impression que ce que nous essayons de faire en quatre jours est de capturer l’essence de l’expérience HBCU et le cœur de cette expérience est le service – l’excellence du service et de redonner”, a déclaré Ricks. “Lorsque vous faites partie d’un destination, vous voulez vous connecter, vous voulez faire ce que vous pouvez pour aider. Cela ne s’arrêtera pas, cela ne fera que s’étendre ici au festival. « Une matinée sera consacrée à une initiative de service communautaire, puis [we’ll have] une foire universitaire », a-t-elle ajouté. «Nous voulons nous assurer que nous contribuons à créer ce pipeline non seulement à partir de la Barbade, mais de toute la région de personnes venant dans les collèges historiquement noirs pour étendre cette excellence à travers la diaspora.»

Ricks a personnellement déclaré à BOSSIP qu’avec FABA, elle espère résumer l’expérience HBCU unique en son genre qu’elle a vécue pendant ses études à La Mecque.

Cela comprenait un moment de retour à la maison lorsque l’ancienne Miss Howard a rencontré «l’ami» du rappeur en herbe de Sean Combs, qui s’est avéré être le Notorious BIG.

Selon elle, bien qu’une expérience de célébrité comme celle-ci soit excitante, les participants au festival FABA se souviendront de quelque chose d’aussi exaltant; l’esprit d’excellence qui prévaut dans nos chères institutions.