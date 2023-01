FA Cup: Wrexham, Blackpool, Fleetwood et Sheffield Wednesday produisent tous des chocs

Wrexham, Blackpool, Fleetwood Town et Sheffield Wednesday ont tous produit des chocs lors d’une journée d’action passionnante lors du troisième tour de la FA Cup samedi.

L’équipe galloise joue dans la Ligue nationale, le cinquième niveau du football anglais, mais l’équipe de Phil Parkinson a devancé l’équipe de championnat de Coventry City dans un match passionnant à l’extérieur.

Wrexham menait 2-0 en 20 minutes et menait 3-1 à la mi-temps. Et leur place au tour suivant semblait sûre lorsque Paul Mullin a fait 4-1 sur penalty après 58 minutes et que Jonathan Panzo de Coventry a été expulsé pour le handball.

Mais Coventry a marqué aux 69e et 76e minutes pour organiser une finale passionnante, l’équipe galloise s’accrochant à prendre sa place au quatrième tour de la FA Cup pour la première fois depuis 2000.

TEMPS PLEIN | Coventry 3-4 Wrexham🔴 NOUS SOMMES DANS LE CHAPEAU POUR LE QUATRIÈME TOUR DE LA FA CUP!🔴⚪️ #WxmAFC pic.twitter.com/uLti3lc9By7 janvier 2023 Voir plus

Samedi également, l’équipe de championnat de Blackpool a impressionné lors d’une victoire catégorique 4-1 contre Nottingham Forest en Premier League.

L’équipe de Steve Cooper a été bien battue alors que Blackpool dominait et Marvin Ekipeta les a mis en tête en première mi-temps avant les buts de Ian Poveda, CJ Hamilton et Jerry Yates en seconde période. Forest a empoché une consolation grâce à Jerry Yates dans le temps additionnel.

Dans une autre surprise, l’équipe de la Ligue 1, Fleetwood Town, a éliminé QPR du côté du championnat avec une victoire 2-1 sur les Londoniens dans leur stade Highbury d’une capacité de 5 237 places pour faire le quatrième tour de la FA Cup pour la première fois de leur histoire.

Et plus tard, Josh Windass a marqué deux fois pour Sheffield Wednesday (également en Ligue 1 ces jours-ci) alors que les Owls ont étonnamment battu Newcastle United 2-1.

Newcastle a raté un certain nombre d’occasions franches, mais n’a finalement subi que sa deuxième défaite de la saison alors que Sheffield Wednesday a pris sa place au tour suivant lors d’une soirée spéciale pour les fans de Hillsborough.