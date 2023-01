FA Cup-Holders Liverpool détenu par les loups, Newcastle s’écrase à Sheffield

Les détenteurs de Liverpool ont été tenus en échec 2-2 à domicile par les Wolverhampton Wanderers lors d’un match nul au troisième tour de la FA Cup à Anfield samedi après que Newcastle United ait été éliminé par le troisième niveau de Sheffield mercredi.

Cependant, les équipes de Premier League Tottenham Hotspur, Leicester City, West Ham United et Southampton ont toutes atteint le quatrième tour.

Newcastle, qui occupe la troisième place de l’élite, a perdu deux buts de retard alors que Josh Windass de Sheffield Wednesday, de la Ligue 1 (troisième niveau), a marqué deux buts en seconde période.

Le remplaçant Bruno Guimaraes en a retiré un pour Newcastle à la 69e minute lorsqu’il a tapé à bout portant après que le gardien Cameron Dawson ait empêché l’effort initial de Chris Wood d’un corner, mais ce n’était guère plus qu’une consolation.

Le plus ancien tournoi de football du monde est réputé pour ses bouleversements et Nottingham Forest, qui a effectué 11 changements par rapport à l’équipe qui a battu Southampton 1-0 en milieu de semaine, est sorti après avoir perdu 4-1 contre les lutteurs de deuxième rang Blackpool.

La course torride de Bournemouth depuis leur retour de la pause de la Coupe du monde s’est poursuivie avec une défaite 4-2 à domicile contre les leaders du championnat Burnley, les Cherries subissant leur cinquième défaite consécutive toutes compétitions confondues.

Pendant ce temps, Wrexham de cinquième niveau a battu l’équipe de deuxième niveau Coventry City 4-3 dans un thriller pour atteindre le quatrième tour.

REPLAY DE LIVERPOOL

Liverpool a pris du retard après que le gardien Alisson a passé le ballon directement à Goncalo Guedes qui a tiré à la maison, mais ils ont égalisé alors que Darwin Nunez volait dans le filet sur le coup de la mi-temps.

Mohamed Salah a ensuite profité d’une tête mal dirigée de Toti pour dépasser Matija Sarkic, mais le remplaçant des Wolves Hwang Hee-Chan a forcé une relecture alors qu’il traversait les jambes d’Alisson.

Les visiteurs pensaient qu’ils avaient un vainqueur lorsque Toti a lancé le ballon dans le filet, mais son effort a été controversé pour un hors-jeu repéré par le juge de ligne lors de la préparation.

L’attaquant de Tottenham Hotspur Harry Kane s’est déplacé à moins d’un but du meilleur buteur du club Jimmy Greaves alors que sa frappe lors d’une victoire 1-0 contre Portsmouth portait son total à 265.

« J’essaie de ne pas y penser. Parfois, vous pouvez trop réfléchir”, a déclaré Kane. “Je me sens en bonne forme et je me sens en forme. Mon état d’esprit est d’aider l’équipe et j’espère que les buts viendront.”

Le remplaçant de West Ham, Said Benrahma, a marqué avec un superbe effort à longue distance contre son ancien club de Brentford pour amener les visiteurs au quatrième tour avec une victoire 1-0.

Leicester City, qui a remporté la Coupe en 2021, a progressé avec une victoire 1-0 à Gillingham, dernier de la Ligue de football.

Southampton a mis de côté sa mauvaise forme en championnat pour revenir par derrière et a battu son compatriote Crystal Palace 2-1 à Selhurst Park avec Adam Armstrong marquant le vainqueur après que les visiteurs aient égalisé avec un coup franc de James Ward-Prowse.

Manchester City accueille Chelsea dimanche, tandis que les leaders de la Premier League, Arsenal, doivent attendre jusqu’à lundi pour se rendre au troisième rang d’Oxford United lors de leur match nul au troisième tour.

