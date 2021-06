‘F9: The Fast Saga’ bat le record d’ouverture de l’ère pandémique en Amérique du Nord | Films Actualités

Los Angeles: Le film d’action d’Universal ‘F9: The Fast Saga’ a dominé le box-office nord-américain avec une énorme ouverture de 70 millions de dollars américains dans 4 179 cinémas, battant le record du box-office du week-end de l’ère de la pandémie dans la région.

Selon les chiffres des studios collectés par la société de mesure Comscore, il s’agit de la plus grande ouverture pour un film en Amérique du Nord depuis » Star Wars : The Rise of Skywalker « , sorti en décembre 2019 avec un week-end d’ouverture de 177 millions de dollars.

Le précédent détenteur du record pendant la pandémie de COVID-19 était le film d’horreur de Paramount « A Quiet Place Part II », qui a ouvert le mois dernier avec un total de 48,3 millions de dollars sur 3 jours dans 3 726 cinémas nord-américains.

Dirigé par le réalisateur américain d’origine chinoise Justin Lin, le dernier né de la franchise en cours « Fast & Furious » de Vin Diesel, son ode aux voitures rapides et à l’action plus rapide, est basé sur un scénario co-écrit par Lin et Daniel Casey, et présente un tout -Ligne vedette de Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris ‘Ludacris’ Bridges, John Cena, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang et d’autres.

‘F9: The Fast Saga’ détient une note d’approbation de 59% sur la base de 221 critiques à ce jour sur le site Web d’agrégation de critiques Rotten Tomatoes et d’un B+ CinemaScore du public.

La forte ouverture du film a propulsé le box-office total du week-end nord-américain à plus de 98 millions de dollars, soit plus du double du total des 45,9 millions de dollars du week-end dernier. Ses performances impressionnantes au box-office ont été acclamées par les médias et les experts américains, car 80% de tous les cinémas nord-américains sont actuellement ouverts.

« L’hommage sur grand écran aux hommes imposants, aux voitures rapides et aux cascades défiant la gravité donne un élan bien nécessaire à l’industrie du cinéma, qui a du mal à rebondir alors que le public commence à se sentir à l’aise de retourner dans son multiplex local », a commenté Variety, une des meilleures publications commerciales d’Hollywood.

Le Hollywood Reporter, une autre publication commerciale de premier plan à Hollywood, a également souligné que « le neuvième volet de la saga Fast and Furious est un coup de pouce bien nécessaire pour l’expérience théâtrale ».

« La saison estivale a connu des hauts et des bas au box-office jusqu’à présent, mais la performance de » F9 « est importante pour une industrie qui essaie de se remettre sur pied après l’épidémie de COVID qui a fait chuter les chiffres du box-office », a noté le Cable News Network (CNN).

Les données de Comscore ont montré que le film a gagné plus de 335 millions de dollars au box-office international pour un énorme cumul mondial de 404,85 millions de dollars.

La Chine est à ce jour le plus gros marché pour le film. Selon les données du box-office compilées par Maoyan, une plate-forme chinoise de billetterie et de données cinématographiques, « F9: The Fast Saga » a rapporté plus de 1,39 milliard de yuans (environ 215 millions de dollars) en Chine continentale.

Le film d’horreur de Paramount ‘A Quiet Place Part II’ est arrivé en deuxième position avec 6,2 millions de dollars provenant de 3 124 lieux lors de son cinquième week-end pour un montant nord-américain de 136,38 millions de dollars.

La suite du film de 2018 « A Quiet Place » a également récolté 9,6 millions de dollars lors de son cinquième week-end international pour un total international de 112,1 millions de dollars. Le cinéaste américain John Krasinski a réalisé et co-écrit les deux films Quiet Place sur une famille survivant dans un monde post-apocalyptique habité par des monstres aveugles dotés d’un sens aigu de l’ouïe.

Emily Blunt, Millicent Simmonds et Noah Jupe reprennent leurs rôles du premier film. À la suite des événements meurtriers survenus à la maison, la famille doit maintenant faire face aux terreurs du monde extérieur dans la suite alors qu’elle poursuit son combat pour la survie en silence. Forcés de s’aventurer dans l’inconnu, ils se rendent vite compte que les créatures qui chassent par le son ne sont pas les seules menaces qui se cachent au-delà du chemin de sable.

Le film de comédie d’action de Lionsgate et Millennium Media ‘The Hitman’s Wife’s Bodyguard’ est passé à la troisième place avec 4,87 millions de dollars provenant de 3 361 lieux lors de son deuxième week-end pour un total nord-américain de 25,87 millions de dollars.

Le film est la suite du film « The Hitman’s Bodyguard » sorti en 2017. Réalisé par Patrick Hughes, Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson et Salma Hayek reprennent leurs rôles du premier film. Antonio Banderas, Morgan Freeman et Frank Grillo rejoignent le casting de la suite. Dans le film, le garde du corps suspendu Michael Bryce doit à nouveau faire équipe avec le tueur à gages Darius Kincaid et sa femme encore plus volatile. Le trio s’emballe dans un complot mondial et découvre bientôt qu’ils sont tout ce qui se tient entre l’Europe et un fou vengeur et puissant.

La comédie d’aventure animée de Sony « Peter Rabbit 2: The Runaway » a atterri en quatrième position avec 4,85 millions de dollars provenant de 3 331 lieux lors de son troisième week-end. Le film a rapporté 28,85 millions de dollars à ce jour en Amérique du Nord. Réalisé par Will Gluck, la suite de « Peter Rabbit » de 2018 met en vedette la voix de James Corden en tant que personnage principal.

S’aventurant hors du jardin dans la suite, Peter se retrouve dans un monde où ses méfaits sont appréciés, mais lorsque sa famille risque tout pour venir le chercher, Peter doit déterminer quel genre de lapin il veut être.

La comédie policière de Disney « Cruella » a décroché la cinquième place avec 3,72 millions de dollars provenant de 2 820 emplacements au cours de son cinquième week-end, portant son chiffre d’affaires nord-américain à 71,3 millions de dollars. Réalisé par Craig Gillespie et mettant en vedette Emma Stone et Emma Thompson entre autres, le film, qui se déroule dans les années 1970 à Londres au milieu de la révolution punk rock, suit une jeune arnaqueuse nommée Estella, alors qu’elle explore le chemin qui la conduira à devenir une célébrité en devenir. créateur de mode connu sous le nom de Cruella de Vil.