F1 Sprint : Ross Brawn, experts et pilotes se prononcent sur le nouveau format du Grand Prix de Grande-Bretagne

4:38



Karun Chandhok a été rejoint par Fernando Alonso au SkyPad pour analyser son départ électrique, traversant le peloton dans les premiers tours du F1 Sprint pour passer du 11e au 5e

Karun Chandhok a été rejoint par Fernando Alonso au SkyPad pour analyser son départ électrique, traversant le peloton dans les premiers tours du F1 Sprint pour passer du 11e au 5e

Jenson Button pense que le format Sprint de la F1 s’est avéré un succès immédiat, tandis que Ross Brawn dit que le sport est également satisfait des premiers résultats et qu’il analyserait maintenant les détails du week-end.

Avec une action sur piste compétitive sur les trois jours du week-end de Silverstone dans le cadre d’un début pour le format d’essai, les qualifications du vendredi ont été suivies d’un sprint de 17 tours samedi remporté par Max Verstappen de Red Bull.

Le Grand Prix, l’événement principal du week-end, suit désormais le dimanche à 15h.

Button de Sky F1, un vétéran de 306 grands prix, a déclaré: « J’ai adoré. Je pense qu’avoir quelque chose un vendredi pour faire participer tout le monde avant le week-end est génial.

« Pour les fans, pour les pilotes, cette montée d’adrénaline que vous n’avez jamais le vendredi. Le vendredi, vous conduisez la voiture mais vous n’obtenez pas ce buzz.

« Le sprint d’aujourd’hui était juste bourré d’action. Nous craignions que ce ne soit une procession, tout le contraire. »

Les experts Martin Brundle et Karun Chandhok ont ​​tweeté :

Ce format F1 Sprint doit être considéré comme un solide succès jusqu’à présent 👌 – Martin Brundle (@MBrundleF1) 17 juillet 2021

J’ai apprécié le tout premier Sprint F1 ! De courtes batailles intenses, pas de vraie phase ennuyeuse pour s’installer dans la course et assez de jonglerie de l’ordre avant la course principale. Dans l’ensemble – 👍🏽👍🏽 pour moi ! – Karun Chandhok (@karunchandhok) 17 juillet 2021

Brawn : C’était de la pure course

Le concept du procès sera utilisé lors de deux autres événements cette saison avant qu’un verdict sur sa poursuite et son déploiement dans d’autres événements ne soit rendu pour 2022.

Ross Brawn, directeur général du sport automobile de F1, a déclaré qu’il était « plutôt satisfait » de la façon dont les deux premiers jours de l’événement de pare-chocs se sont déroulés.

« Nous devons faire la phase finale du week-end mais je pense particulièrement quand nous regardons tout le week-end [so far] – grand jour hier, jour fantastique ; événement vraiment fort, divertissant et engageant aujourd’hui », a-t-il déclaré dans Ted’s Notebook.

2:24 Après avoir perdu la tête face à Max Verstappen au premier virage en raison d’un patinage des roues, Lewis Hamilton a réfléchi à la possibilité de terminer deuxième à la Sprint Race de Silverstone. Après avoir perdu la tête face à Max Verstappen au premier virage en raison d’un patinage des roues, Lewis Hamilton a réfléchi à la possibilité de terminer deuxième à la Sprint Race de Silverstone.

« Les fans ont adoré. J’étais au bord de mon siège, nous avons vu de belles performances aujourd’hui et ce que j’ai aimé aujourd’hui, c’est la course pure. Il n’y a pas de stratégie, il n’y a pas d’arrêts aux stands, il n’y a rien d’autre.

« Un touché [of tyre saving] mais les gars étaient juste là-bas en pure course. »

La F1 avait clairement indiqué avant ce week-end qu’elle modifierait le format là où elle le jugeait nécessaire ou le retirerait complètement si cela ne fonctionnait pas du tout.

« Pas de choses importantes mais beaucoup de choses que nous devons retenir de ce week-end et réfléchir avec le temps et voir si nous pouvons les peaufiner. Mais je suis vraiment satisfait du concept global », a ajouté Brawn.

3:29 Daniel Ricciardo de McLaren a salué la perspective de plus de week-ends de sprint après avoir terminé sixième à Silverstone Daniel Ricciardo de McLaren a salué la perspective de plus de week-ends de sprint après avoir terminé sixième à Silverstone

Qu’ont dit les chauffeurs ?

Lewis Hamilton: « Je pense que c’est génial d’essayer quelque chose de nouveau si je suis vraiment honnête. Je ne pense pas que la course était particulièrement excitante après le premier tour de ma part. Nous devrions juste faire un long samedi et un long dimanche. P1, P2, Qualfiying le samedi, puis une course de Sprint et une course le dimanche. Emballez le tout ! »

Daniel Ricciardo : « Mon jour préféré de la semaine de course est le dimanche et c’est parce que c’est une course. J’aime le départ, l’intensité de tout cela et les courses de roue à roue. Avec ce format, nous pouvons en quelque sorte faire cela deux fois par week-end, donc pour moi, c’est une victoire. J’aime ça. »

Max Verstappen : « C’était différent. J’ai aimé conduire avec moins de carburant dans un cadre de course parce que la voiture prend plus de vie et c’est beaucoup mieux à conduire. C’est juste un peu bizarre d’entendre que vous avez obtenu la pole position parce que vous courez et que vous avez ensuite pole position. Peut-être que nous devons nous y habituer, je ne sais pas, mais c’était peut-être la chose étrange à ce sujet. «

Sebastian vettel: « J’ai apprécié ce format de week-end inhabituel jusqu’à présent. C’était intéressant d’avoir le moment intense d’hier soir suivi du Sprint aujourd’hui, qui peut aller dans les deux sens. »

Fernando Alonso : « Je l’ai apprécié car nous avons eu trois jours d’action. Normalement, les essais libres sont très utiles pour les équipes et les pilotes mais pas pour les spectateurs car ils ne voient que les voitures passer. [the track]. Hier, ils avaient les qualifications, aujourd’hui ils ont eu cette course et demain ils ont la course principale. C’est donc un bon format. »

1:33 Max Verstappen a dépassé Lewis Hamilton au départ et a remporté le premier Sprint de F1, assurant la pole position pour le GP de Grande-Bretagne de dimanche Max Verstappen a dépassé Lewis Hamilton au départ et a remporté le premier Sprint de F1, assurant la pole position pour le GP de Grande-Bretagne de dimanche

Verstappen : la « pole » ne devrait pas aller au vainqueur du sprint | Brawn dit que la F1 examinera les préoccupations

On peut dire que la seule pomme de discorde parmi les pilotes et les fans sur le nouveau format se concentre sur le fait que la pole position de ce week-end dans les livres d’histoire est attribuée au pilote qui a remporté le sprint plutôt qu’à celui qui a été le plus rapide en qualifications.

En s’imposant samedi pour s’assurer la première place sur la grille dimanche, Verstappen est crédité d’une huitième pole en carrière, tandis que Hamilton reste sur 100 alors qu’il est le pilote le plus rapide vendredi.

« Je pense que la pole position devrait être méritée sur un tour rapide », a admis Verstappen. « C’est pour moi une vraie pole position. »

En fait, la pole est enregistrée comme la personne qui commence le GP à partir de la pole. Pas qui est le plus rapide en quali. Mais cela devrait avoir son propre prix ! #f1 https://t.co/06RvGBmzSG – Damon Hill (@HillF1) 17 juillet 2021

Il y a cependant des nuances dans le débat.

La pole position reflète la position physique occupée par le pilote de tête sur la grille du dimanche et, même dans un week-end de format normal, un pilote peut toujours remporter une séance de qualification mais ne pas être crédité de la pole en raison de pénalités ou de problèmes avant la course qui les abandonnent en bas de l’ordre ou hors course.

Mais Brawn a reconnu les préoccupations de ceux qui ont soulevé la question.

« Je pense que probablement, lorsque nous jetons un coup d’œil à tout ce week-end, nous devons voir comment nous pouvons garder le respect pour cela parce qu’un certain nombre de fans ont dit la pole position, l’histoire de la pole position, nous devons réfléchir à la façon dont cela se déroule , » il a dit.

Bien que Hamilton ait maintenant perdu l’avantage de ses performances de qualification avant la course de dimanche, où il partira en deuxième position derrière Verstappen, Brawn a fait valoir que le format de sprint signifie en fait que le pilote Mercedes a maintenant une chance de réparer sa mauvaise escapade des lumières dans le sprint qu’il n’aurait pas fait autrement.

25:15 Ted Kravitz apporte son carnet au GP de Grande-Bretagne, alors qu’il revient sur la première course de sprint de la saison et avant la course de dimanche Ted Kravitz apporte son carnet au GP de Grande-Bretagne, alors qu’il revient sur la première course de sprint de la saison et avant la course de dimanche

« Quelqu’un m’a dit » eh bien, c’est un peu injuste parce que Lewis était en pole et maintenant il ne sera pas en pole demain « , mais avec Lewis en pole pour cette course, nous aurions été battus par Max avec ce départ », a-t-il déclaré. mentionné.

« Donc Lewis n’aurait pas remporté la course de la pole demain, si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, il a une autre chance. Il a une autre chance de voir ce qu’il doit faire pour battre Max demain. Il peut voir les forces de Max, il peut voir ce que Max va faire, l’équipe a maintenant l’occasion de réfléchir à la façon dont elle peut le battre parce qu’elle sait que si elle le laisse partir au début, elle ne sera pas lui.

« Donc, il y a toutes ces nuances supplémentaires qui sont ressorties de l’événement dont je suis vraiment content. »