F1 Race Today : heure de départ du Grand Prix du Brésil 2024, chaîne de télévision et diffusion en direct

Le Grand Prix du Brésil 2024 et les qualifications ont lieu aujourd’hui (dimanche 3 novembre 2024) sur l’Autodromo Jose Carlos Pace, Sao Paulo étant prêt à assister à des batailles acharnées. les deux championnats du monde de Formule 1 continuer.

Cependant, avant l’événement principal, il reste encore des qualifications à terminer, l’ordre de la grille de dimanche restant à déterminer.

TITRES DE LA F1 : La FIA impose PLUSIEURS pénalités alors que Verstappen a été rétrogradé TARDIVEMENT au Grand Prix du Brésil

RÉSULTATS F1 : Verstappen battu alors que la star de F1 est expulsée avec sa retraite SHOCK

Avant les qualifications de samedi, Sao Paulo a été frappée par d’énormes précipitations, entraînant de multiples retards dans la séance avant la FIA. les débats sont officiellement reportés à 17 heures, heure localeavec la lumière du jour qui s’épuise.

Désormais, tous les pilotes devraient se qualifier dimanche – quelques heures seulement avant le Grand Prix du Brésil – et pour rendre les choses encore plus intéressantes, de nouvelles précipitations sont prévues sur la piste tout au long de la journée.

Vous trouverez ci-dessous tous les détails que vous devez savoir sur la façon de regarder le GP du Brésil et quand, où que vous soyez dans le monde, en tenant compte des changements d’horloge aux États-Unis pendant la nuit.

Les qualifications du GP du Brésil reportées après de fortes pluies à Sao Paulo

Course du Grand Prix du Brésil – Dimanche 3 novembre 2024

La course à Sao Paulo débute aujourd’hui à 12h30 heure locale. Trouvez ci-dessous les heures de début de session converties en fonction de votre fuseau horaire local, en tenant compte des changements d’horloge aux États-Unis pendant la nuit.

Heure locale : 12h30 dimanche



Heure d’Europe centrale (CET) : 16h30 dimanche



Royaume-Uni (GMT) : 15h30 dimanche



États-Unis (EST) : 10h30 dimanche



États-Unis (CST) : 9h30 dimanche



États-Unis (PST) : 7h30 dimanche



Australie (AEST) : 1h30 lundi



Australie (AWST) : 23h30 dimanche



Australie (ACST) : 1h du matin lundi



Mexique (CST) : 9h30 dimanche



Japon (JST) : 00h30 lundi



Afrique du Sud (SAST) : 17h30 dimanche



Égypte (EEST) : 17h30 dimanche



Chine (CST) : 23h30 dimanche



Inde (IST) : 21h dimanche



Brésil (BRT) : 12h30 dimanche



Singapour (SGT) : 23h30 dimanche



Arabie Saoudite (AST) : 18h30 dimanche



Émirats arabes unis (TPS) : 19h30 dimanche



Turquie (EEST) : 18h30 dimanche



EN SAVOIR PLUS: Salaires des pilotes de F1 : combien gagnent Hamilton, Verstappen et co ?

Comment regarder le Grand Prix du Brésil 2024 en direct à la télévision aujourd’hui

Les détails de la diffusion varient en fonction de votre emplacement. Vérifiez ci-dessous pour voir comment vous connecter à certains grands pays :

Royaume-Uni: Sky Sports, Canal 4



États-Unis: ESPN, ESPN déporte



Italie: Ciel Italie



Belgique: RTBF, Telenet, Faire du sport



Australie: Fox Sports, Foxtel, Kayo, Network Ten



Pays-Bas: Viaplay, Viaplay Xtra



Espagne: DAZN F1



Canada: RDS, RDS 2, TSN, Noovo



Allemagne: Ciel Allemagne



France: Canal+



Mexique: Fox Sports Mexique



Singapour: beIN SPORTS



Chine: CCTV, Shanghai TV, chaîne de télévision du Guangdong, Tencent



Japon: Fuji TV, DAZN



Hongrie: M4 (chaîne sportive MTVA)



Brésil: Bandeirantes, sports de musique



Autriche: Servus TV, ORF



Moyen-Orient et Turquie : beIN SPORTS



Afrique: SuperSport



L’Amérique latine: ESPN



EN SAVOIR PLUS: La FIA impose des pénalités de dernière minute à TROIS stars de la F1 au Grand Prix du Brésil

Comment le changement d’horloge en 2024 affecte-t-il l’heure de début de la F1 ?

Comment le changement d’horloge en 2024 affecte-t-il l’heure de début de la F1 ?

Alors que les fuseaux horaires au Royaume-Uni et en Europe ont changé d’heure pendant la nuit du week-end dernier, l’heure d’été aux États-Unis prend fin le premier dimanche de novembre (dimanche 3 novembre) – ce week-end.

Cela signifie que les horloges reculeront d’une heure dans la nuit aux premières heures de dimanche pour celles des États-Unis.

Les fans de F1 aux États-Unis devraient donc se sentir plus reposés pour l’événement principal de dimanche, après avoir gagné une heure de sommeil supplémentaire, même si cela pourrait être un départ anticipé pour certains désireux de profiter des qualifications retardées.

Les qualifications étant fixées à 7h30, heure locale à Sao Paulo, aux États-Unis, l’action débutera à 5h30 (EST), 4h30 (CST) et 2h30 (PST).

Pendant ce temps, le Grand Prix du Brésil de dimanche débutera à 14h00, heure locale et donc à 10h30 (EST), 9h30 (CST) et 7h30 (PST).

Bien entendu, si de nouvelles conditions pluvieuses affectent les qualifications, il y a de fortes chances que les résultats précédents du week-end, que vous pouvez voir ci-dessous, entrent en vigueur pour la grille de départ. Cela reste cependant à voir, avec plusieurs options disponibles.

La F1 propose un divertissement captivant depuis 24 destinations insensées, pour capturer toute l’action en direct, exclusivement avec Sky Sports, cliquez sur ici.

EN SAVOIR PLUS: La FIA publie un communiqué officiel alors que les qualifications du Grand Prix du Brésil sont annulées

En rapport