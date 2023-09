F1 news : Verstappen remporte le GP d’Italie pour une 10e victoire consécutive record

MONZA, Italie –

Le leader en fuite de la Formule 1, Max Verstappen, a remporté une 10e victoire consécutive record avec une victoire au Grand Prix d’Italie dimanche, avec un doublé Red Bull sur la piste locale de Ferrari.

« C’est une belle statistique », a déclaré Verstappen à la radio de l’équipe immédiatement après la victoire.

Une autre performance sans faille du double champion en titre a vu Verstappen battre son coéquipier Sergio Perez de 6,802 secondes. Carlos Sainz Jr. était troisième, 11.082 derrière Verstappen et juste devant Charles Leclerc alors que les deux pilotes Ferrari se battaient pour la dernière place sur le podium emblématique de Monza.

« Je n’aurais jamais cru que c’était possible, mais nous avons dû travailler pour y arriver aujourd’hui et cela a rendu les choses beaucoup plus amusantes », a déclaré Verstappen.

Verstappen était parti deuxième, derrière Sainz, mais l’a finalement dépassé au début du 15e tour et à partir de ce moment-là, comme le reste de la saison, personne n’a pu égaler le rythme de Red Bull.

Le record est devenu presque acquis alors que Verstappen commençait à s’éloigner, créant rapidement un avantage de plus de cinq secondes cinq tours plus tard.

« Très dur, très dur. Cela ne peut pas être plus dur qu’aujourd’hui », a déclaré Sainz. « Pour suivre les Red Bulls, j’ai payé le prix avec les pneus arrière mais j’ai fait tout ce que j’ai pu pour me défendre. »

Cette victoire a également permis à Verstappen d’augmenter son énorme avance au championnat à 145 points au cours d’une saison écrasante et dominante pour le Néerlandais de 25 ans.

Verstappen a remporté 12 des 14 courses pour Red Bull invaincu et a égalé le record de F1 de Sebastian Vettel de neuf victoires consécutives le week-end dernier au GP des Pays-Bas. Perez possède les deux autres victoires.

C’était une deuxième victoire consécutive pour Verstappen à Monza. Avant l’année dernière, il n’avait jamais terminé le GP d’Italie plus haut que cinquième.

Sa tentative de record a cependant démarré avec un peu de retard, puisque Yuki Tsunoda est sorti dans le tour de formation avec une panne présumée du groupe motopropulseur. Le départ a dû être interrompu et, les pilotes effectuant effectivement trois tours de formation, la course a été raccourcie de deux tours.

Ferrari espérait remporter sa première victoire au Temple de la vitesse depuis 2019 et Sainz, qui a eu 29 ans vendredi, a pris un bon départ en résistant à Verstappen dans le premier virage – pour le plus grand plaisir des milliers de pilotes rouges passionnés. -des tifosi vêtus.

Sainz a réussi à défendre plusieurs tentatives de Verstappen de passer dans une bataille tendue entre les deux. Cela n’a cependant pas duré longtemps, puisque Sainz a bloqué ses freins avant la première chicane au 15e tour, ce qui a permis à Verstappen de le dépasser à la sortie et de s’éloigner.

Sainz a dû repousser Perez pour la deuxième place, mais a également perdu cette bataille à quatre tours de la fin et a ensuite été contraint de se battre à nouveau pour garder Leclerc derrière pour la dernière place sur le podium.

George Russell a terminé cinquième, devant son coéquipier chez Mercedes Lewis Hamilton, qui a conservé sa place malgré une pénalité de cinq secondes pour collision avec Oscar Piastri.

Alex Albon a terminé septième avec Lando Norris, Fernando Alonso et Valtteri Bottas complétant le top 10.