F1: Max Verstappen remporte la course de sprint humide et sauvage au Grand Prix de Belgique

Max Verstappen a augmenté son avance de huit points supplémentaires au championnat du monde avec une victoire calculée et convaincante devant la recrue australienne Oscar Piastri lors de la course de sprint retardée par la pluie samedi au Grand Prix de Belgique.

Le double champion du monde en titre de Red Bull a profité de sa chance lorsque Piastri de McLaren a pris la tête en effectuant un arrêt au stand précoce pour passer des pneus pluie aux pneus intermédiaires, pour revenir en force et gagner par 6,6 secondes.

La victoire de Verstappen a porté le record de Red Bull cette année à 14 victoires en 14 courses – 11 grands prix et trois sprints.

« Tout était sous contrôle, la voiture était rapide, les pneus tenaient », a déclaré le Néerlandais.

Piastri est rentré à la maison avec une solide deuxième place devant Pierre Gasly, qui a donné à l’équipe alpine assiégée quelque chose à célébrer, avec Carlos Sainz et son coéquipier Ferrari Charles Leclerc terminant quatrième et cinquième.

Le septuple champion du monde Lewis Hamilton est arrivé quatrième sur la piste pour Mercedes, mais a été rétrogradé à la septième place derrière Lando Norris, dans la deuxième McLaren, après avoir écopé d’une pénalité de cinq secondes pour un affrontement avec Sergio Perez de Red Bull.

George Russell a terminé huitième dans la deuxième Mercedes devant Esteban Ocon dans la deuxième Alpine et Daniel Ricciardo, profitant de son deuxième week-end avec Alpha Tauri.

« Je suis très heureux », a déclaré Piastri. « Nous avons fait de notre mieux et mené pendant quelques tours, mais nous n’étions pas à la hauteur de Max. Mais c’est agréable d’être là-haut en P2. Tout le mérite de l’équipe. »

La course a commencé avec 35 minutes de retard, après des retards causés par de fortes pluies, avec les 20 voitures en pneus pluie pour le départ derrière la voiture de sécurité.

La distance de course a été réduite à 12 tours, mais il était évident que dans l’amélioration des conditions, les 20 voitures plongeraient dans les stands pour les intermédiaires – un spectacle chaotique – car la course a été réduite à 11 tours, permettant un tour de formation supplémentaire.

Enfin, la voiture de sécurité est entrée et Verstappen a accéléré dans Pouhon tandis que Piastri, Sainz, Perez, Gasly et Hamilton ont tous plongé immédiatement pour les intermédiaires, laissant Verstappen devant Leclerc à l’avant.

‘Souffrance’

« Nous devons boucler ce tour », a déclaré Verstappen, qui s’est ensuite arrêté au stand, sortant deuxième derrière Piastri avec Gasly, Perez et Hamilton derrière lui, tous trois gagnant de leurs décisions instantanées d’arrêt au stand.

Au troisième tour, l’Australien avait huit dixièmes d’avance, sa voiture mouillée résistant à la Red Bull, qui avait une vitesse en ligne droite supérieure, avant que Fernando Alonso ne parte en tête à queue à la sortie de Pouhon.

Il n’a pas été blessé, mais il a eu son premier non-fini de la saison pour marquer son 42e anniversaire.

La voiture de sécurité a été déployée tandis que Red Bull a déclaré que les pneus gauches de Verstappen Piastri « souffraient ».

« Je ne suis pas surpris, il dérive partout », a déclaré le Néerlandais qui a choisi son moment après le redémarrage, avec cinq tours à faire, pour dépasser Piastri dans la ligne droite de Kemmel.

Gasly est resté troisième alors que Perez et Hamilton se sont emmêlés lorsque le Britannique a plongé à l’intérieur à Stavelot, mais il a réussi plus tard dans le tour à La Source et les deux Ferrari ont suivi en dépassant le Mexicain.

« Je n’ai pas d’adhérence arrière », a déclaré Perez, avant de glisser sur un bac à gravier pour rejoindre la 16e place. « Nous allons boxer et abandonner la voiture », l’a informé Red Bull.

Son coéquipier n’a pas tardé à s’établir en tant que leader et avait quatre secondes d’avance sur Piastri au neuvième tour alors que Hamilton, quatrième, a écopé d’une pénalité de cinq secondes pour son contact antérieur avec Perez.

