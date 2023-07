F1: Lewis Hamilton reçoit une pénalité de points après un contact avec Sergio Perez

Lewis Hamilton a eu deux points de pénalité ajoutés à sa super-licence de pilote en plus de la pénalité de cinq secondes pour son contact avec Sergio Perez lors du sprint du Grand Prix de Belgique samedi.

La punition pour le septuple champion de Mercedes a été confirmée dimanche par les commissaires de course lors de l’événement. Hamilton avait auparavant une licence propre.

Dans un communiqué, les commissaires ont déclaré que Hamilton était « principalement responsable d’avoir provoqué une collision », une décision qui a provoqué des réactions surprises de nombreux experts et du patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff.

Il a déclaré: «C’est une course de sprint. Nous voulons les voir courir. L’argument selon lequel il y a eu des dégâts n’est pas valable car il reculait avant, massivement.

«Ils étaient côte à côte. Assez juste, il faut être deux pour danser le tango, mais c’est un incident de course, c’est assez clair. »

Le septuple champion du monde de Mercedes a terminé quatrième mais a été rétrogradé à la septième après que les commissaires ont jugé qu’il avait causé la collision.

« Comme l’a dit Ayrton, si vous ne visez plus un écart qui existe, alors vous n’êtes plus un pilote de course », a déclaré Hamilton aux journalistes.

« C’est ce que j’ai fait. Et quand je l’ai regardé en arrière, j’ai l’impression qu’il s’agit d’un incident de course. »

La voiture de Perez a subi de légers dommages et il s’est retiré de la course.

Dans une autre annonce dimanche, il a été confirmé que Nico Hulkenberg de Haas prendra le départ du Grand Prix de Belgique depuis la voie des stands après qu’un certain nombre de modifications aient été apportées à sa voiture dans des conditions de parc fermé.

Ceux-ci comprenaient un nouveau moteur et turbocompresseur, des composants électriques et des pièces de boîte de vitesses.

Avant la course, le patron de l’équipe d’Alpine, bientôt sur le départ, Otmar Szafnauer, a comparé les attentes de succès avec l’équipe à la naissance d’un enfant.

Szafnauer a rejoint Alpine en 2022, en provenance d’Aston Martin, et a souvent parlé de son plan « 100 Race » pour restaurer le succès.

Mais lui et le directeur sportif de longue date Alan Permane quittent l’équipe, suite aux annonces faites vendredi, après la course de dimanche – seulement la 34e du mandat de Szafnauer.

« La réalité est que les changements prennent du temps », a-t-il déclaré. « J’ai recruté de bonnes personnes d’autres équipes, mais elles sont toujours sous contrat et ne bougeront pas avant 2024 ou 2025.

« Vous ne pouvez pas pousser le développement si les gens ne sont pas là. Ça prend du temps. Comme je le dis toujours, vous ne pouvez pas mettre neuf femmes enceintes et espérer avoir un bébé en un mois. »

