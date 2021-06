F1 : le Grand Prix de Singapour annulé pour 2021

(Reuters) – Le Grand Prix de Formule 1 de Singapour a été annulé pour la deuxième année consécutive en raison de la pandémie de COVID-19, ont annoncé vendredi les organisateurs de la course dans un communiqué.

La BBC et la télévision Sky avaient précédemment annoncé que la course nocturne du 1er au 3 octobre sur le circuit de Marina Bay était interrompue en raison de restrictions en matière d’immigration.

« Annuler l’événement pour une deuxième année est une décision incroyablement difficile, mais nécessaire à la lumière des restrictions en vigueur pour les événements en direct à Singapour », a déclaré Colin Syn, vice-président de Singapore GP Pte Ltd.

« Nous ne serions pas en mesure d’offrir une expérience d’événement complète à laquelle les fans s’attendent au fil des ans, tout en protégeant la santé et la sécurité de nos fans, sous-traitants, bénévoles et personnel. »

La course attire des dizaines de milliers de fans du monde entier, avec des concerts et autres divertissements en marge.

Les billets pour la course de cette année n’avaient pas encore été mis en vente.

Singapour suit le Canada en dehors du calendrier et ne sera probablement pas la dernière victime de la pandémie, le Japon, le Brésil, le Mexique et l’Australie semblant tous incertains par rapport à la liste originale de 23 tours.

L’Australie a déjà été reportée à novembre, mais les voyages dans le pays sont fortement limités.

Un porte-parole de la Formule 1 a déclaré que le sport avait des alternatives pour combler le vide.

« Nous continuons à travailler avec tous les promoteurs pendant cette période fluide et avons de nombreuses options pour nous adapter si nécessaire », a-t-il déclaré.

La Turquie, qui devait remplacer le Canada mais a également été mise au rebut, serait une remplaçante possible avec des discussions également sur le retour de la Chine et une deuxième course potentielle aux États-Unis.

Austin, au Texas, doit accueillir le Grand Prix des États-Unis fin octobre, mais pourrait intensifier avec un double titre, bien qu’il y ait également eu des spéculations qu’Indianapolis est à l’étude.

Cela pourrait plaire aux détenteurs de droits commerciaux basés aux États-Unis, Liberty Media.

La Formule 1 est confrontée à un défi distinct, les autorités néerlandaises déclarant à la Formule 1 que tout le personnel qui participe à la course à Zandvoort en septembre doit être vacciné contre le COVID-19.

Le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré que cela pourrait poser problème aux jeunes membres de l’équipe qui attendent toujours un jab.

