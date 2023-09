F1 : Grand Prix d’Italie – mises à jour en direct

il y a 15 s 09h44 HAE Tour 13/51. Pérez révise finalement Russell au premier virage, mais les deux pilotes sont sortis de la piste, nous devrons donc voir ce que les commissaires sportifs en diront.



il y a 2 mois 09h42 HAE Tour 12/51. Verstappen a déployé jusqu’à présent environ 20 % de batterie en plus que Sainz, et il faut dire qu’il conduit bien et calmement sous pression. Il mène de 0,55 seconde.



il y a 3 mois 09h41 HAE Tour 11/51. Leclerc dérive en troisième position, après avoir fait part de ses inquiétudes concernant la voiture avant la course, et pointe désormais à 1,3 seconde de la tête. Russell résiste à une énième attaque de Pérez. Il y a une conduite défensive impressionnante, puisque Pierre Gasly est le premier à rentrer aux stands.



il y a 5 mois 09h39 HAE Tour 10/51. Russell déjoue une autre attaque de Perez. Voici comment ils se situent : 1 Sainz 2 Verstappen 3 Leclerc 4 Russell 5 Perez 6 Albon 7 Piastri 8 Norris 9 Hamilton 10 Alonso



il y a 6 mois 09h38 HAE Tour 9/51. « Ils ont beaucoup de vitesse de pointe, putain », déplore Verstappen à la radio. Il est mis au défi ici et ce n’est pas une erreur, mais il est toujours deuxième, à 0,5 seconde de Sainz.



il y a 9 mois 09h35 HAE Tour 8/51. Une autre bonne défense, dans ce coin, permet à Russell de s’enfoncer et de se maintenir quatrième face à une attaque de Pérez. Red Bull arrive fort cependant. Sainz mène toujours mais à seulement 0,25 seconde de Verstappen.



il y a 10 min 09h34 HAE Tour 7/51. Il n’y a que 0,7 seconde entre les trois premiers, et Pérez gagne sur Russell et a la quatrième place en vue.



il y a 12 mois 09h32 HAE Tour 6/51. Ferrari met clairement les gaz pour tester Verstappen, qui attaque dans le premier virage, l’attaquant à l’extérieur, mais Sainz le retient. Nous avons un concours.



il y a 14 mois 09h30 HAE Tour 4/51. C’est donc 1 Sainz 2 Verstappen 3 Leclerc 4 Russell 5 Perez. Verstappen a réalisé le tour le plus rapide jusqu’à présent au troisième tour – la pression est déjà forte.



il y a 16 mois 09h28 HAE Tour 3/51. Ce fut un excellent départ de Sainz, traversant et se plaçant directement devant Verstappen et conservant habilement sa position tout au long de ce premier virage éprouvant. Carlos Sainz mène Verstappen d’une demi-seconde. Photographie : Christian Bruna/Reuters

il y a 17 mois 09h27 HAE Tour 2/51. Un bon départ pour McLaren, avec Piasti dépassant Albon en sixième position, est rattrapé alors qu’Albon revient devant lui. Sainz et Verstappen restent les deux premiers.



il y a 18 mois 09h26 HAE Tour 1/51. Hulkenburg dépassant Alonson au 10e rang et Norris remaniant Hamilton sont nos premiers pas.



il y a 19 mois 09h25 HAE Sainz traverse les virages un et deux impeccablement, alors que Russell fait pression sur Leclerc. Sainz mène depuis Versatappen, Hamilton plonge à la neuvième place – un départ incertain sur ces composés durs.



il y a 20 min 09h24 HAE Couvre-feu! Et c’est parti, enfin, nous partons.



il y a 23 mois 09h21 HAE Ils sont partis sur le tour de formation 3.0. Espérons juste qu’ils s’en sortiront tous…

il y a 27 mois 09h17 HAE Endormi au volant … Fernando en profite pour faire une petite sieste 😅 pic.twitter.com/UUNvz3DGjT – Sky Sports F1 (@SkySportsF1) 3 septembre 2023



il y a 34 mois 09h10 HAE Nous en sommes maintenant à une course de 51 toursplutôt que les 53 prévus, car pendant que les ingénieurs s’occupent à nouveau des voitures, ils devront faire un autre tour de formation, commençant vers 14h20 BST.

il y a 35 min 09.09 HAE Pendant ce temps, une conversation radio plutôt anxieuse de Charles Leclerc, ce qui pourrait dissiper l’ambiance familiale. « La voiture ne tourne pas très bien dans les virages à droite, tout va bien ? »



il y a 37 mois 09.07 HAE Nous aurons un retard de cinq minutes. Moteurs éteints sur le réseau

il y a 39 mois 09h05 HAE Démarrage interrompu On dirait que Tsunoda ne va pas démarrer, à cause de cette panne moteur, et ils partent pour un autre tour de formation, ce qui prendra un tour en dehors de la course réelle. Les commissaires tentent d’éloigner son Alpha Tauri de la piste vers une sortie de sécurité. C’est le deuxième DNS du pauvre Tsunoda en trois courses à Monza. La voiture de Yuki Tsunoda est récupérée de la piste après s’être arrêtée dans le tour de formation. Photographie : Joe Portlock/Formule 1/Getty Images

il y a 40 mois 09.04 HAE Eek. Tsunoda s’est arrêté sur le côté lors du tour de formation, se plaignant – semble-t-il – d’une panne moteur. Nous pourrions avoir un départ retardé ici

il y a 43 mois 09.01 HAE Ils partent pour le tour de formation. Aucun pneu tendre n’est utilisé au départ de la course. Nous assistons à une course rapide



il y a 48 min 08h56 HAE Les pilotes se mettent en position. Il n’y a plus longtemps. Compte tenu du temps sec et du tracé général de Monza, nous envisageons probablement une course à un seul arrêt. Les virages un et deux seront essentiels, un virage à droite suivi d’un virage à gauche.

il y a 1h 08h47 HAE L’heure de l’hymneet voici le plus décontracté du monde, celui italien, rempli de défilés aériens tricolores.

il y a 1h 08h46 HAE Un peu plus de Verstappen » tandis qu’il déambule sur la piste : « Je ne pense pas au moment où je dois bouger. Il y aura une opportunité au début et peut-être plus tard mais je n’y pense pas. Quant au record de 10ème victoire consécutive qui est à portée de main : « Je ne pense pas vraiment au nombre – ce serait bien de l’avoir mais il s’agit du championnat pas des 10èmes victoires consécutives.



il y a 1h 08h42 HAE Monza ressemble à une imageune mer de rouge avec un joli fond de montagnes lointaines, alors que l’Eurorock durable du Final Countdown démarre sur l’AP à moins de 20 minutes de la fin. L’optimisme de Ferrari peut être tempéré par l’histoire récente, dans laquelle un seul poleman au cours des cinq dernières a gagné, avec Charles Leclerc de Ferrari révisé par Verstappen l’année dernière après avoir débuté en tête.



il y a 1h 08h26 HAE Max Verstappen est distinctement et, comme on pouvait s’y attendre, imperturbable à l’idée de ne pas décrocher la pole, a déclaré hier sur le site Internet de la F1 : « Je suis content de la façon dont nous avons réglé la voiture pour la course et j’espère que cela portera ses fruits dimanche. Je sais que la victoire est quelque chose qui pourrait arriver. S’il y en a 10 d’affilée, ce serait incroyable, mais nous devons exécuter la course de la meilleure façon possible pour y parvenir. Lewis Hamilton était moins vif. «J’avais juste du mal. Notre voiture est difficile à optimiser. Il n’y a rien de facile dans cette voiture », soupire-t-il.

il y a 2 heures 08.09 HAE Comment ils s’alignent : GRILLE DE DÉPART 🇮🇹 Voici comment nous nous alignerons dimanche prochain ! 🔥#GPd’Italie #F1 pic.twitter.com/vcTkFfZQYh – Formule 1 (@F1) 2 septembre 2023



il y a 2 heures 08.03 HAE Quelques lectures de mise en scène – voici le rapport de Giles Richards sur une séance de qualification tendue hier : Délice pour Ferrari alors que Carlos Sainz bat Max Verstappen en pole du GP de F1 d’Italie En savoir plus Et un bel article sur les 60 ans de McLaren dans le sport, pour qui l’impressionnant débutant Oscar Piastri part septième sur la grille avec son coéquipier Lando Norris neuvième : Du sol en terre battue à l’état de l’art : McLaren fête ses 60 ans en F1 En savoir plus

