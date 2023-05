F1 : Grand Prix de Monaco – en direct

il y a 1 m 09h55 HAE Tour 35/78 : Sainz n’est pas content après qu’Ocon reste en tête aux arrêts. Il y a plusieurs bips à la radio.



il y a 4 mois 09h53 HAE Tour 34/78 : Ocon est troisième, mais il y a un retard et il revient septième. Cela pourrait lui causer toutes sortes de difficultés.



il y a 6 mois 09h51 HAE Tour 33/78 : La dernière en date est qu’il y a un risque de pluie avec 20 tours à faire. Un à surveiller.



il y a 6 mois 09h50 HAE Tour 32/78 : L’avance de Verstappen a été réduite à huit secondes. Alonso y va toujours.



il y a 7 mois 09h49 HAE Tour 31/78 : On parle encore beaucoup de pluie. Pérez est doublé par Verstappen, qui va piquer.



il y a 9 mois 09h48 HAE Tour 30/78 : Verstappen parle toujours à son équipe de ses pneus, mais on lui dit que s’il s’arrête maintenant, Alonso ira de l’avant. « Je suis sûr que vous comprenez la situation. » Eh bien, en effet.



il y a 10 m 09h47 HAE Tour 29/78 : Verstappen a toujours 11 secondes d’avance mais semble s’inquiéter de l’état de ses pneus avant. Son avant gauche a subi pas mal de grainage.



il y a 11 min 09h45 HAE Tour 28/78 : Il pourrait y avoir de la pluie dans les 20 prochaines minutes, apparemment. Sainz est toujours là, malgré son crunch antérieur.



il y a 13 mois 09h44 HAE Tour 27/78 : Pérez se bat toujours pour sa position, mais n’a pas encore trouvé d’autre ouverture.



il y a 14 mois 09h42 HAE Tour 26/78 : McLaren avertit Norris d’une « pluie possible ». Quelqu’un récupère le parapluie de Gianni Infantino.



il y a 15 mois 09h42 HAE Tour 25/78 : Verstappen est en croisière maintenant. Son avance est de 11 secondes.



il y a 16 mois 09h41 HAE Tour 24/78 : Il n’y a pas eu de mouvement en tête du classement, comme on s’y attendait vraiment.



il y a 17 mois 09h39 HAE Tour 23/78 : Pérez, le coéquipier Red Bull de Verstappen, est toujours 16e. La course a été beaucoup plus agitée pour ceux qui sont à l’arrière.

il y a 18 mois 09h38 HAE Tour 22/78 : L’avance de Verstappen sur Alonso est maintenant de plus de 10 secondes. Cela a été une course sans heurts pour lui jusqu’à présent. Fernando Alonso devance Verstappen à la deuxième place Photographie : Rudy Carezzevoli/Formule 1/Getty Images

il y a 20 m 09h37 HAE Tour 21/78 : Il y a apparemment des nuages ​​menaçants qui dérivent. Un pour les météorologues.



il y a 22 mois 09h35 HAE Tour 20/78 : Verstappen continue d’étendre son avance, qui s’annonce inattaquable.



il y a 23 mois 09h34 HAE Tour 19/78 : Albon se dirige vers un arrêt au stand. Le sergent est traqué au fond du terrain.



il y a 24 mois 09h33 HAE Tour 18/78 : Le sergent est en difficulté. Stroll et Hülkenberg font également du foin, le laissant 18e.



il y a 25 mois 09h32 HAE Nous avons une correspondance d’Anne Williams. « C’est la première course que j’ai pu regarder en direct et, wow, c’est vraiment ennuyeux jusqu’à présent ! » Essayez de le bloguer en direct !



il y a 26 mois 09h31 HAE Tour 17/78 : Sainz reçoit un drapeau noir et blanc pour avoir provoqué une collision. En attendant, dépassez klaxon ! Magnussen se faufile dans l’espace pour devancer Sergeant à Mirabeau et pointe désormais 15e. Kevin Magnussen se hisse à la 15e place de la Haas. Photographie : Peter Fox/Getty Images

il y a 27 min 09.29 HAE Tour 16/78 : On parle beaucoup de grainage. Je répète : on parle beaucoup de grainage.



il y a 29 min 09.28 HAE Tour 15/78 : Le top six est toujours inchangé, mais, petit à petit, Verstappen continue de creuser son avance.



il y a 30 min 09.26 HAE Tour 14/78 : Verstappen compte désormais cinq secondes d’avance. Alonso discute d’une crevaison potentielle avec son équipe, mais obtient le feu vert.



il y a 33 mois 09.24 HAE Tour 13/78 : Sainz a perdu sa plaque avant mais il est toujours en piste. Pas idéal. Un autre angle sur ce contact entre Sainz et Ocon 👀#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/ex7mQsXMLu — Formule 1 (@F1) 28 mai 2023

il y a 34 mois 09.23 HAE Tour 12/78 : Verstappen et Alonso ont creusé un grand écart avec Ocon. Cela ressemble déjà à une course à deux chevaux.



il y a 37 min 09h20 HAE Tour 11/78 : Sainz a heurté l’arrière d’Ocon à la Nouvelle Chicane et a endommagé son aileron avant, ce qui pourrait ruiner sa course. Le drapeau jaune est sorti mais Sainz essaie de continuer.

il y a 38 mois 09.19 HAE Tour 10/78 : Pérez continue de pousser, rattrapant le peloton suivant en fond de terrain.



il y a 39 min 09.18 HAE Tour 9/78 : Pérez, ayant déjà fait un arrêt au stand, est 18e, mais peine à avancer davantage.



il y a 41 min 09.16 HAE Tour 8/78 : Russell reçoit le feu vert sur sa position de départ, ce qui sera un soulagement.



il y a 42 mois 09h15 HAE Tour 7/78 : Les panneaux publicitaires commencent à s’effilocher au fur et à mesure que les voitures épousent la largeur limitée de la piste. Les pilotes poussent et sondent pour une ouverture sans grand succès.



il y a 43 mois 09.13 HAE Tour 6/78 : La course ressemble au début à un parking. Les six premiers sont toujours inchangés.



il y a 44 mois 09.12 HAE Tour 5/78 : Hülkenberg écope d’une pénalité de cinq secondes après une bosse avec Sargeant.



il y a 45 mois 09.12 HAE Tour 4/78 : Il y a des groupes qui se forment ici et là mais, comme prévu, peu de place pour un dépassement réussi.



il y a 46 mois 09.11 HAE Tour 3/78 : Les six premiers sont inchangés. Installez-vous pour une course prudente.



il y a 48 mois 09.08 HAE Tour 2/78 : La course commence à se calmer, Verstappen toujours en tête avec Alonso, Ocon, Sainz, Hamilton et Leclerc derrière lui. Russell a été noté par le contrôle de course pour une position de départ incorrecte. Max Verstappen mène Alonso en deuxième position. Photographie : Piroschka van de Wouw/Reuters

il y a 51 min 09.05 HAE Tour 1/78 : Il y a un contact entre Hülkenberg et Stroll dès le début, le premier gagnant quatre places et le second en perdant quatre. Ils vont tous les deux dans les stands, tout comme Pérez.



il y a 53 min 09.03 HAE Couvre-feu! Verstappen déchire, Alonso prenant un départ rapide devant Ocon. Faisons cela.

il y a 54 mois 09.03 HAE Si vous n’êtes pas familier avec la course, le circuit fait un peu plus de deux miles de long et nous avons 78 tours à venir. Il est notoirement difficile de dépasser étant donné ses virages serrés et fortement sinueux, ce qui rend la position de la piste particulièrement importante. Malgré tout, c’est l’un des circuits les plus emblématiques de la F1 et l’archétype de la piste urbaine.



il y a 1h 08h52 HAE La grille Pour ceux qui auraient besoin d’un rappel, voici la grille en entier : 1 Max Verstappen (Red Bull) 2 Fernando Alonso (Aston Martin) 3 Esteban Ocon (Alpin) 4 Carlos Sainz (Ferrari) 5 Lewis Hamilton (Mercedes) 6Charles Leclerc (Ferrari) 7 Pierre Gasly (Alpin) 8 George Russel (Mercedes) 9 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 10Lando Norris (McLaren) 11Oscar Piastri (McLaren) 12 Nyck de Vries (AlphaTauri) 13 Alex Albon (Williams) 14 Lance Promenade (Aston Martin) 15 Valtteri Bottas (Alfa Roméo) 16 Logan Sargeant (Williams) 17 Kevin Magnussen (Haas) 18 Nico Hulkenberg (Haas) 19 Zhou Guanyu (Alfa Roméo) 20 Sergio Perez (Red Bull)



il y a 1h 08h45 HAE Comme toujours, il y a une foule de visages célèbres qui traînent. Kylie Minogue, Gianluigi Donnarumma, Gianni Infantino, Orlando Bloom. Tout à fait le dîner de fantaisie. Pour quelqu’un, probablement.

il y a 1h 08h37 HAE Giles Richards a quelques réflexions sur les luttes en cours de Mercedes et l’arrivée de la « B-spec » de la Mercedes W14. Ils constituent une lecture intéressante avant la course. Changements de bague Mercedes pour Monaco – sont-ils enfin sur la bonne voie ? | Gilles Richards En savoir plus

il y a 1h 08h32 HAE Verstappen a parlé à Sky Sports de vivre dans la belle, ensoleillée et opulente Monaco. « C’est vraiment agréable pour moi de vivre ici : la qualité de vie, la nourriture, la formation, c’est juste bon d’être ici », ronronne-t-il. Interrogé sur son avenir en F1, il hésite, admettant qu’il a des ambitions ailleurs et qu’il pourrait vouloir un nouveau défi à un moment donné. « J’adore la course, sinon je ne serais pas sur le simulateur à la maison à faire d’autres choses », dit-il. « Mais c’est exactement le truc, j’aime aussi faire d’autres types de courses, pas seulement la Formule 1… Je suis vraiment une personne qui aime être à la maison et, disons, peut-être à un moment donné – j’aime être compétitif, J’aime gagner, mais si vous n’arrivez pas à vous motiver pleinement pour participer à chaque course, c’est à ce moment-là que vous devez vous demander si vous voulez continuer. Parlant de la domination de Red Bull, il déclare : « C’est ce que nous avons toujours voulu, n’est-ce pas ? Être l’équipe dominante. Je pense que ce week-end est très différent cependant… c’est définitivement celui que vous voulez gagner, au moins une fois. Heureusement, je l’ai déjà fait. Max Verstappen (à droite) s’arrête pour discuter avec Fernando Alonso. Photographie : Julien Delfosse/DPPI/Shutterstock

