F1 : Grand Prix de Grande-Bretagne – Nouveaux horaires du week-end et premier long métrage surprise

Les courses de Formule 1, raccourcies en raison de la pandémie de coronavirus en 2020, ont fait le retour d’un programme de courses chargé cette année. La nouvelle liste de courses comprend un record de 23 courses en 2021, ce qui représente une augmentation drastique par rapport aux 17 courses qui ont eu lieu l’année précédente, ce qui en fait la saison la plus longue de l’histoire de la F1.

Parmi les nouveaux ajouts/modifications, le GP du Portugal a été ajouté au dossier en mars. Alors que le GP du Vietnam a été retiré après l’arrestation de Nguyen Duc Chung. Les préoccupations et les restrictions liées à la pandémie en cours ont vu le GP de Chine, les courses canadiennes et singapouriennes être retirés de la liste. Cependant, la FIA les a remplis avec les Grands Prix de Styrie et de Turquie. L’emblématique circuit d’Imola fera également un retour au programme cette année lors de la deuxième manche.

Sur les 23 courses programmées cette saison, neuf ont été complétées avec succès. Pendant ce temps, la F1 est prête à faire bouger les choses ce week-end à Silverstone (GP de Grande-Bretagne) avec le lancement d’une nouvelle fonctionnalité appelée F1 Sprint. Le format de qualification Sprint sera présenté lors de trois Grands Prix cette année, deux sites européens et un non européen, les autres sites seront annoncés en temps voulu. La décision a été prise à la suite d’un accord entre la FIA, la F1 et les 10 équipes participantes sur la grille. Les qualifications Sprint verront les pilotes s’affronter sur 100 km, d’une durée d’environ 25 à 30 minutes et sans arrêts aux stands. Il décidera également de la pole position et établira la grille de départ de la course principale du lendemain.

Les trois premiers des qualifications de sprint de samedi recevront des points – trois pour le vainqueur jusqu’à un point pour le troisième. Cependant, il n’y aura pas de cérémonie de podium, car cela restera le privilège des trois premiers à l’issue de la course de dimanche. Néanmoins, il y aura une présentation spéciale post-Sprint pour les trois premiers finisseurs F1 Sprint.

Avec le nouvel ensemble de règles et de fonctionnalités, la course de F1 passe désormais au GP de Grande-Bretagne sur le circuit de Silverstone. Plus de 100 000 fans devraient assister à la course de dimanche, ce qui en fait la plus grande foule sportive en Grande-Bretagne depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Les passionnés de course et les fans peuvent suivre toute l’action du British GP Live sur Star Sports Select 2 et Star Sports Select 2 HD le samedi 17 juillet et dimanche (17 juillet) à partir de 20h25 IST.

