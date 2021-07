F1 : Explication sur le nouveau format pour le week-end

L’action de Formule 1 revient avec le Grand Prix de Grande-Bretagne ce week-end. Le circuit de Silverstone, où le championnat a débuté en 1950, verra ses rivaux Lewis Hamilton et Max Verstappen courir pour un podium. Cependant, un nouveau format de course expérimental représente un nouveau défi pour les rivaux du titre à leur retour ce week-end. Plus de 100 000 fans devraient descendre à Silverstone dimanche, ce qui en fait la plus grande foule sportive en Grande-Bretagne depuis que la pandémie a frappé il y a deux ans.

Cependant, ils assisteront à l’histoire de la Formule 1 avec le début du format de qualification Sprint. La F1 est prête à introduire la nouvelle fonctionnalité lors de trois Grands Prix cette année et il est largement admis que Silverstone et Monza sont deux des trois en lice, tandis que des détails sur la plupart des sites non européens seront bientôt révélés. La première des trois pistes qui testera une course d’une demi-heure de 100 km pour décider de la pole position et établir la grille pour l’événement principal du lendemain. La nouvelle fonctionnalité est également une nouvelle étape pour les fans qui peuvent s’attendre à une action significative pendant les trois jours.

Selon les détails sur le site Web de la F1, le calendrier semble un peu différent car les qualifications sont déplacées au vendredi, remplaçant la deuxième séance d’essais d’une heure, et le F1 Sprint prend sa place samedi après-midi. Vendredi, les 10 équipes participantes bénéficieront d’une heure de premiers essais lors de la séance du matin au cours de laquelle les équipes pourront choisir librement deux trains de pneus. Alors qu’une séance de qualification en trois parties commençant vendredi après-midi servira également de placement/position sur la grille pour The Sprint. Cela signifie que les équipes n’ont qu’une heure en piste pour préparer leurs voitures avant l’action compétitive et qu’une erreur vendredi aura probablement des conséquences bien plus graves.

Samedi, les équipes bénéficieront d’une seconde séance d’essais libres de 60 minutes le matin avec un train de pneus que les équipes pourront choisir librement. L’après-midi sera consacré à la nouvelle séance de F1 Sprint, les résultats établiront la grille de départ de la course principale de dimanche. De plus, des points seront offerts aux trois premiers samedi, ce qui signifie qu’un pilote qui remporte les deux courses et réalise le tour le plus rapide dimanche peut en remporter un maximum de 29.

Le lendemain, les fans pourront profiter d’un Grand Prix sur toute la distance avec deux trains de pneus restants pour les équipes.

