F1: Daniel Ricciardo d’Alpha Tauri espère se remettre rapidement d’une main cassée

Daniel Ricciardo dit qu’il espère « récupérer aussi vite que possible » après s’être cassé la main lors des essais de vendredi, excluant l’Australien du Grand Prix des Pays-Bas de ce week-end.

Le pilote de réserve de son équipe Alpha Tauri, Liam Lawson, est un super-sous-marin de dernière minute et cela promet d’être un baptême du feu pour le Néo-Zélandais de 21 ans.

Avec seulement trois séances d’essais à son actif l’année dernière, il doit maintenant lutter contre le double champion du monde Max Verstappen et compagnie sur le circuit impitoyable, serré et sinueux de Zandvoort.

Ajoutez à cela les conditions, le circuit en bord de mer a été frappé par une tempête tôt samedi avec de nouvelles prévisions de pluie, et cela demande beaucoup à Lawson, 21 ans, dans un délai aussi court.

Il pourrait également être nécessaire le week-end prochain au Grand Prix d’Italie à Monza, en fonction de l’évolution de la convalescence de Ricciardo.

Ricciardo a décrit son malheur lors de sa troisième course seulement après un congé sabbatique comme « vraiment malheureux et frustrant ».

Il a ajouté : « Je vais essayer de récupérer le plus vite possible. Évidemment, j’adorerais revenir bientôt, mais je veux aussi m’assurer que nous faisons les choses de la bonne manière, donc je reviens fort et compétitif. »

Le week-end de Ricciardo s’est terminé cruellement lorsqu’il a percuté une barrière au virage trois lors des deuxièmes essais, les mains sur le volant et absorbant l’impact.

Ironiquement, c’est Oscar Piastri, son remplaçant chez McLaren, l’équipe qui l’a laissé partir la saison dernière, qui a été impliqué par inadvertance dans l’incident.

Le rookie Piastri a perdu le contrôle dans le virage relevé, le nez de sa voiture se retrouvant dans la barrière avec l’arrière dépassant sur la piste.

Quelques secondes plus tard, Ricciardo est arrivé au coin de la rue et s’est retrouvé à côté de son compatriote australien.

« Je me souviens d’être entré dans le virage 3 », a déclaré Ricciardo.

« J’étais déjà entré dans le coin et j’ai ensuite vu Piastri, donc c’était soit lui, soit le mur. Quand j’ai heurté le mur, je n’ai pas eu le temps de retirer mes mains du volant, alors le volant est venu et m’a heurté la main. »

Il a ajouté : « Je souhaite bonne chance à l’équipe et je suis encore désolé pour le changement de plans. C’est une chance pour Liam de tenter sa chance et je lui souhaite, ainsi qu’à l’équipe, un bon week-end. »

Jonathan Eddolls, ingénieur en chef d’Alpha Tauri, a déclaré : « Tout s’est passé très rapidement, mais Liam a montré qu’il était plus que prêt à relever le défi, et il a toute l’équipe derrière lui. »

L’autre pilote d’Alpha Tauri, Yuki Tsunoda, a été impressionné par le caractère joyeux de Ricciardo.

«Je l’ai vu après son retour et il avait toujours le sourire aux lèvres. C’est un gars tellement positif et fort, j’espère qu’il récupérera rapidement et qu’il sera bientôt de retour dans la voiture ! », a déclaré le pilote japonais.

Lawson deviendra le 10e Néo-Zélandais à participer à un grand prix et le premier depuis que Brendon Hartley a couru pour Toro Rosso (maintenant AlphaTauri) en 2017 et 2018.

Il a remporté la Toyota Racing Series en 2019 avant de concourir pour Carlin en Formule 2, terminant troisième en 2022.

Alors qu’une McLaren était sortie de la piste vendredi, l’autre, avec Lando Norris au volant, a pris la tête de la feuille des temps devant le héros local Verstappen.

