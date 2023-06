F1: Comment l’ancien membre de Red Bull, Rob Marshall, affectera-t-il McLaren, l’avenir de Lando Norris et le plafond des coûts

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lando Norris se dit enthousiasmé par l’ajout de Rob Marshall à l’équipe de Red Bull et pense que cette décision aidera l’équipe à faire un pas en avant

McLaren a connu un début difficile en 2023 qui a été souligné par une autre course sans point au Grand Prix d’Espagne.

Les 10 dernières années ont été infructueuses pour McLaren, avec une seule victoire au cours de cette période grâce à la victoire de Daniel Ricciardo au Grand Prix d’Italie 2021.

Avant l’action du week-end en Espagne, McLaren a annoncé que le directeur technique de Red Bull, Rob Marshall, rejoindrait l’équipe à partir de début 2024.

Marshall deviendra le nouveau directeur technique de l’équipe pour la conception et l’ingénierie à partir du 1er janvier dans le cadre d’une restructuration majeure chez McLaren, David Sanchez rejoignant également l’équipe de Ferrari, en tant que directeur technique du concept et des performances de la voiture, et Peter Prodromou à la tête de l’aérodynamique. côté.

Brown : Newey n’a que de belles choses à dire

Marshall a rejoint Red Bull en 2006 en tant que designer en chef et, avec Adrian Newey, a aidé à créer quatre voitures gagnantes du championnat entre 2010 et 2013.

Newey est considéré comme l’un des plus grands designers de F1, donc l’expérience de Marshall avec lui devrait être de bon augure pour McLaren.

« Je me suis beaucoup impliqué [with the deal] », a déclaré le PDG de McLaren, Zak Brown. Sky Sports F1. « Quelqu’un de notre équipe avait son numéro de téléphone, alors j’ai passé un coup de fil.

« Chaque fois que vous recrutez quelqu’un qui est très expérimenté, il doit comprendre la direction du voyage pour être excité.

« Red Bull est une équipe fantastique, donc pour lui de partir là-bas après tant de succès, je pense que cela montre l’excitation qu’il pense que nous avons en venant ici chez McLaren.

« Je pense que ses résultats parlent d’eux-mêmes. Adrian Newey n’a que de bonnes choses à dire sur Rob, et nous savons tous qu’Adrian sait ce qu’il fait. Il lui a donné une bonne approbation. »

Christian Horner se dit déçu de perdre Marshall mais a compris la décision.

« Rob est avec nous depuis 17 ans et a joué un rôle déterminant dans la construction de Red Bull Racing », a expliqué Horner. « Il était capable de loger mécaniquement des choses dans la voiture comme des batteries à l’intérieur de la boîte de vitesses avec la voiture KERS à l’époque 2009-2013.

Marshall était designer en chef pendant les années de titre de Sebastian Vettel en 2010, 2011, 2012 et 2013

« Il a joué un rôle important au sein de l’équipe, mais ces dernières années, il est passé à d’autres projets et n’a pas fait partie du courant dominant de la Formule 1.

« Après 17 ans, il a eu une offre, une offre importante, de McLaren. Alors qu’il avait encore une période de temps sur son contrat, il avait envie de retourner en F1, alors nous sommes arrivés à un accord avec lui, avons négocié un accord avec Zak qui a fonctionné pour tout le monde.

« Nous avons fait une petite chose pour lui lors de son dernier débriefing. Habituellement, quand quelqu’un quitte une équipe, nous lui disons de se retirer. Avec Rob, c’est un peu différent, c’est un bon gars. Il se lance juste dans un nouveau défi.

« C’est un peu comme Manchester United. Si vous regardez leur équipe, comment elle a évolué au fil du temps, Eric Cantona ne jouait plus 17 ans plus tard. »

Quel sera l’impact de l’arrivée de Marshall sur l’avenir de Norris ?

Lando Norris est l’étoile brillante de McLaren depuis 2021, maximisant apparemment le potentiel de l’équipement qui lui a été fourni alors qu’il dominait Daniel Ricciardo.

Norris, dont le contrat actuel expire fin 2025, sera impatient de gagner des courses et de se disputer des championnats et McLaren voudra que ce soit pour eux que le pilote britannique ait du succès.

Le joueur de 23 ans décrit Marshall comme une « grande signature », déclarant qu’il « apportera des cerveaux et du temps au tour ».

Norris est engagé chez McLaren jusqu’en 2025

« Je dirais que j’ai beaucoup [of belief]encore plus maintenant que par le passé », a ajouté Norris. « Je suppose que je ne voudrais jamais dire que je n’ai aucune croyance, et je ne l’ai jamais dit et je ne le ferai probablement pas, mais définitivement depuis les derniers changements, il y a eu il y a eu beaucoup de bonnes choses qui en découlent, à la fois en termes d’ambiance, d’atmosphère, mais aussi de performances et de choses à espérer dans le futur.

« Donc, tout n’est pas purement direct en Formule 1, beaucoup de choses prennent du temps, donc je suppose que vous avez aussi cette partie, mais les choses ont certainement fait un pas en avant, donc je peux facilement le confirmer et le dire avec confiance. Mais , jusqu’à ce que nous le voyions, c’est la partie opportune. »

La restructuration de McLaren est-elle désormais terminée ?

Le directeur de l’équipe, Andrea Stella, a déjà supervisé de nombreux changements à Woking depuis le remplacement d’Andreas Seidl en décembre.

McLaren est également sur le point de mettre en service sa nouvelle soufflerie, car ils partagent actuellement les installations de Toyota à Cologne.

James Key a quitté son poste de directeur technique en mars, ce qui a conduit au remaniement du département technique qui verra Sanchez et Marshall rejoindre l’équipe en janvier 2024.

Oscar Piastri et Norris se sont battus pour marquer des points pendant la majeure partie de cette année

Stella a admis que la structure technique est « bien établie maintenant et assez solide » et dit que Marshall a joué un rôle « instrumental » dans la création d’une équipe d’ingénieurs Red Bull « tellement forte ».

« Certes, Rob était très désireux de rejoindre McLaren. Il a parfaitement compris notre parcours, notre ambition », a déclaré Stella.

« Je pense qu’il a compris qu’il pouvait être un joueur fondamental en essayant de faire quelque chose d’important comme amener McLaren à la victoire, donc une forte motivation de sa part.

« Je pense que chez Red Bull, ils connaissent très bien le rôle que Rob a joué au fil du temps, et je pense que cela invoque le respect des gens. D’après ce que j’ai pu juger de l’extérieur, j’ai vu ce niveau de respect de Red Bull envers Rob qui, en observant, était bon à voir.

« Et puis en ce qui concerne le communiqué de presse, c’était évidemment convenu entre les équipes, c’est pourquoi c’était coordonné. »

McLaren peut-il se permettre des embauches dans les limites des coûts F1 ?

C’est une question très importante car le plafond budgétaire devrait redevenir un gros sujet de discussion alors que la FIA vérifie les états financiers des dépenses des équipes en 2022.

En octobre de l’année dernière, il a été annoncé qu’Aston Martin était en infraction de procédure tandis que Red Bull était en infraction de procédure et avait commis un « dépassement financier mineur ». Red Bull a été frappé d’une amende de 6,07 millions de livres sterling et d’une réduction de 10% du temps passé en soufflerie pour cette année.

En raison du plafond budgétaire, qui est de 135 millions de dollars (108,5 millions de livres sterling) de 2023 à 2025, certaines équipes ont été contraintes de procéder à des dizaines de licenciements, Red Bull, Ferrari et Mercedes étant les plus touchés.

« Vous ne pouvez transporter personne au sein de l’équipe. Tout le monde doit justifier sa place dans la casquette », a déclaré Horner. « Rob s’est concentré sur d’autres projets ces dernières années. L’offre faite par McLaren est probablement la moitié de leur plafond ! Vous ne pouvez donc pas lui reprocher de vouloir aller faire ça. »

Christian Horner a vu le personnel de Red Bull aller et venir depuis 2005

Insistant sur la question de savoir si le plafond des coûts provoquait davantage de mouvements de personnel en F1, Horner a ajouté : « Vous devez vous assurer que ce n’est pas une course vers le bas.

« Le problème est que vous avez du personnel de longue date qui a contribué des sommes importantes que vous ne voulez pas voir expulsé de leur rôle à cause du plafond. Ce n’est pas parce que vous pouvez justifier 10 jeunes contre une personne expérimentée que c’est la chose constante qui tu as.

« Là où nous avons eu des licenciements à travers le plafond, Jayne Pool, en faisait également partie, car nous ne pouvions pas justifier un rôle dans le plafond. »

Marshall était sur le podium du Grand Prix d’Australie de cette année lorsque Max Verstappen a remporté la victoire

McLaren pense qu’ils n’auront aucun problème à respecter le plafond budgétaire, malgré la signature de certains des plus grands gourous techniques de la F1.

« En termes de budget, Zak fait du bon travail pour mettre McLaren en condition de dépenser cet argent », a déclaré Stella. « Et en termes de conformité, en fait dans le cadre de la réglementation, nous avions la possibilité de dépenser ce genre de budget, non seulement d’un point de vue opérationnel, mais aussi en termes de dépenses en capital.

« Donc, cela n’a pas créé de défis particuliers, je dirais. Cela n’a donc pas été un processus difficile.

Un autre départ fera-t-il mal à Red Bull ?

Marshall est le dernier membre technique à quitter Red Bull après que Dan Fallows a rejoint Aston Martin l’année dernière, conformément à leur ascension sur le terrain.

En mars, la directrice des opérations de Red Bull, Jayne Pool, a fait un transfert surprise chez Mercedes et Toto Wolff a déclaré qu’elle était déjà un « excellent ajout ».

Nous ne saurons pas avant 2024 si ces départs gêneront Red Bull, mais ils ont toujours une équipe puissante dirigée par Adrian Newey.

Newey sera chez Red Bull « pour de nombreuses années à venir » selon Horner, tandis que le responsable technique Pierre Wache, les concepteurs aérodynamiques Craig Skinner et Enrico Balbo dirigent le côté aérodynamique, ainsi que le responsable de l’ingénierie des performances Ben Waterhouse ont créé, ce qui semble être , le meilleur groupe technique senior en F1.

D’autres équipes ont choisi de suivre le concept de voiture de Red Bull et l’équipe est sur la bonne voie pour remporter le championnat de cette année, donc il ne semble certainement pas que Verstappen et Perez seront sur une trajectoire descendante de si tôt.

