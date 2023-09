F1: Carlos Sainz devance Max Verstappen en pole du Grand Prix d’Italie de seulement 0,013 seconde | MONTRE

Carlos Sainz a apporté de la joie à l’armée passionnée de supporters locaux de Ferrari samedi après avoir décroché la pole position du Grand Prix d’Italie.

Sainz a bouclé le « Temple de la vitesse » de Monza avec un meilleur temps d’une minute 20,294 secondes, 0,013 plus rapide que le dernier tour lancé de Verstappen avec Charles Leclerc de Ferrari se qualifiant troisième.

Seulement 0,067 seconde séparait les trois premiers pilotes lors d’un après-midi ensoleillé à Monza avec les Ferrari « tifosi », qui n’avaient pas eu grand-chose à se réjouir cette saison, rugissant sur les voitures rouges alors qu’elles se battaient pour dominer Red Bull.

Charles Leclerc dans l’autre Ferrari a pris la troisième place pour s’élancer depuis la deuxième ligne aux côtés de la Mercedes de George Russell.

Sainz a déclaré qu’il avait eu la chair de poule en franchissant la ligne finale et qu’il avait absorbé la réaction lors de son tour de ralentissement après une séance intense.

« C’est incroyable. Partout où nous allons, ce n’est que du bruit, du soutien et des encouragements et c’est le meilleur sentiment que l’on puisse ressentir en tant que pilote », a déclaré l’Espagnol.

« Demain, je donnerai tout pour conserver cette P1. Un bon départ, un bon premier relais et voir si nous pouvons affronter Max. Normalement, sur les longs runs, il est plus rapide mais je vais tout donner. »

Verstappen a déclaré qu’il était heureux d’être deuxième, pour changer.

« Bien sûr, demain, nous essaierons de gagner la course. Normalement, nous avons une voiture de course plus rapide, mais profitons-en aujourd’hui et nous nous concentrerons ensuite sur demain », a déclaré le pilote néerlandais.

Sainz est derrière Verstappen par 237 points au championnat des pilotes et n’a pas encore remporté de podium cette saison.

Mais il a brillé lors des qualifications de samedi devant un public bruyant après avoir déjà montré sa vitesse en battant les temps lors de deux séances d’essais, et a célébré avec les fans ravis de Ferrari après avoir décroché la pole dans les derniers instants.

Le Néerlandais Verstappen a encore une grande chance de battre le record de neuf victoires consécutives en GP qu’il partage avec le quadruple champion du monde Sebastian Vettel après avoir remporté une course dramatique à domicile à Zandvoort le week-end dernier.

Verstappen a remporté 11 des 13 courses jusqu’à présent cette année et devance son coéquipier de Red Bull Sergio Perez de 138 points au classement.

Perez, qui est le seul autre pilote à avoir gagné cette saison, a terminé cinquième à 0,394 seconde.

