F1: Adrian Newey parle de la culture Red Bull, des voitures imitées, des moteurs et de la course de développement 2023

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le directeur technique de Red Bull, Adrian Newey, a admis qu’il avait sérieusement envisagé de rejoindre l’équipe Ferrari à deux reprises dans les années 1990.

Le directeur technique de Red Bull, Adrian Newey, a admis qu’il avait sérieusement envisagé de rejoindre l’équipe Ferrari à deux reprises dans les années 1990.

Adrian Newey dit que Red Bull a une culture de messagerie minimale et est conscient des dangers de la complaisance.

Newey, qui est considéré comme l’un des plus grands ingénieurs de F1, a joué un rôle déterminant dans le succès de Red Bull au cours des deux dernières années.

Douze mois après la création de Red Bull, Newey a rejoint l’équipe basée à Milton Keynes et a été le pionnier de leurs quatre voitures gagnantes du championnat entre 2010 et 2013, tout en contribuant au succès de Max Verstappen plus récemment.

« Théoriquement, je suis responsable de tout le monde, mais je ne vois jamais les choses de cette façon. Nous essayons de gérer une structure très plate, où nous encourageons tout le monde à communiquer et minimisons la culture de l’e-mail, encourageons les gens à parler – si c’est un concepteur aéro, parlez au gars qui conçoit la solution mécanique pour cette forme aérodynamique », a-t-il déclaré Ciel Italie.

« Je pense qu’il s’agit d’essayer d’avoir un lieu de travail très engageant. Ensuite, nous avons aussi de très bons ingénieurs seniors. »

Newey est le directeur technique de Red Bull, mais il y a plusieurs autres membres clés de l’équipe qui ont joué un rôle central au cours des deux dernières années.

Christian Horner, Newey et Helmut Marko ont joué un rôle déterminant dans le succès de Red Bull en F1

Pierre Wache est le responsable technique de l’équipe depuis 2018, Craig Skinner et Enrico Balbo dirigent l’aérodynamique, tandis que Ben Waterhouse est le responsable de l’ingénierie des performances de Red Bull.

Red Bull mène le championnat des constructeurs de cette année avec 135 points d’avance sur Mercedes, tandis que Max Verstappen et Sergio Perez sont en tête du classement des pilotes.

« Nous devons supposer que nous allons être poussés, nous devons donc continuer à nous développer. En F1, dès que vous devenez un peu complaisant, vous pouvez être dépassé assez rapidement », a déclaré Newey.

« Les réglementations pour l’année prochaine sont assez stables. Quoi que nous fassions dans la recherche pour cette année, cela sera toujours pertinent pour l’année prochaine. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Damon Hill et Rachel Brookes de Sky F1 discutent des chances de Mercedes de défier les Red Bulls pour des victoires en course cette saison Damon Hill et Rachel Brookes de Sky F1 discutent des chances de Mercedes de défier les Red Bulls pour des victoires en course cette saison

Newey considère la copie comme un « compliment sérieux »

Le succès de la RB19 de cette saison a conduit d’autres équipes à adopter la philosophie de conception de Red Bull, Mercedes choisissant de se détourner de son concept sans sidepod vers des sidepods beaucoup plus gros, comme Red Bull.

Perez a plaisanté en disant que c’était « agréable de voir trois voitures Red Bull sur le podium » après que Fernando Alonso ait terminé troisième du Grand Prix de Bahreïn d’ouverture de la saison pour Aston Martin.

« C’est un sérieux compliment quand les gens copient. Cela fait partie de la F1 bien sûr. Nous nous regardons tous les uns les autres. En vérité, nous avons également copié des choses d’autres personnes », a déclaré Newey.

Max Verstappen a terminé le Grand Chelem du GP d’Espagne en terminant chaque séance d’essais, en prenant la pole position et en menant chaque tour sur le chemin de la victoire.

« Une partie de cette copie est visuelle, une partie provient parfois de personnes qui se déplacent – nous l’avons vu cette année.

« Cela fait partie de la F1, c’est une compétition intense. Vous ne pouvez pas être fier. Vous devez toujours évaluer ce que font les autres. Vous pourriez finir par le copier directement ou cela pourrait vous donner des idées sur » pourquoi ont-ils fait ça » et est-ce que cela vous fait faire quelque chose de différent. »

Newey regarde régulièrement d’autres voitures sur la grille avant un Grand Prix et a expliqué ce qu’il en a appris : « Le plus souvent, c’est, ‘cela semble intéressant. Voyons en détail ce que notre voiture fait dans ce domaine et fait ce qu’ils ont fait suscite des idées sur la façon dont nous pourrions développer notre propre voiture. Pas nécessairement en copiant simplement, mais pourquoi ont-ils fait cela et cela apporte-t-il des idées. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Verstappen n’a eu aucun mal à remporter sa cinquième victoire de la saison au Grand Prix d’Espagne, la paire Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell complétant les places du podium. Verstappen n’a eu aucun mal à remporter sa cinquième victoire de la saison au Grand Prix d’Espagne, la paire Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell complétant les places du podium.

Appréhension de la réglementation F1 2022

L’année dernière, la F1 a introduit l’un des plus grands changements de réglementation technique de l’histoire du sport dans le but d’augmenter le nombre de courses de roue à roue.

La question de savoir si les nouvelles règles ont été un succès a divisé les opinions, mais Newey admet qu’il a été soulagé de voir une variété de conceptions lors des tests de pré-saison et lors de la première course de 2022.

« Je dois admettre que lorsque les règles sont sorties en 2020, elles semblaient très restrictives et j’étais assez inquiet que toutes les voitures aient l’air identiques. Il y a eu un peu de relâchement parce que je pense que beaucoup d’équipes étaient de cet avis », a déclaré le 64 -ans.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Bien qu’il ait remporté sa 40e course en Formule 1 au Grand Prix d’Espagne, Verstappen insiste sur le fait qu’il ne se concentre pas sur les records dans le sport Bien qu’il ait remporté sa 40e course en Formule 1 au Grand Prix d’Espagne, Verstappen insiste sur le fait qu’il ne se concentre pas sur les records dans le sport

« Une fois que nous sommes entrés dans les détails jusqu’en 2021, il est devenu évident qu’il y avait plus de flexibilité avec des conceptions différentes qu’il n’y paraissait à première vue.

« En particulier dans les formes de pontons, il y a eu une grande variété. Nous n’avons pas les ressources, lorsque nous recherchons une voiture, pour explorer toutes les avenues. ‘ et c’est parti.

« Ensuite, vous sortez et voyez toutes ces solutions et pensez, ‘oh crikey avons-nous raté quelque chose’. Juste parce que nous avons commencé l’année au même niveau que Ferrari, vous ne savez pas quelle sera finalement la meilleure route. Est-ce va être Mercedes qu’ils peuvent peut-être développer davantage?

« Devrions-nous regarder davantage ce que Ferrari a fait avec leur forme ? Au final, nous avons jeté un coup d’œil très rapide sur les Mercedes pour voir ce qu’elles essayaient de réaliser. Nous n’avons pas regardé Ferrari et nous nous sommes principalement concentrés sur le développement de notre propre voiture. et heureusement, nous semblons avoir eu une solution décente. »

Newey est considéré comme l’un des plus grands designers de F1

2026 pourrait-il risquer davantage de divergences en F1 ?

La nouvelle réglementation des groupes motopropulseurs en F1 à partir de 2026 entraînera une plus grande dépendance au système de récupération d’énergie et à l’abandon du MGU-H.

Il y aura six fabricants de groupes motopropulseurs dans le championnat en 2026 alors que Mercedes, Renault, Ferrari sont rejoints par Audi, Ford et le retour officiel de Honda.

Red Bull s’associera à Ford et Newey pourrait toujours être là lorsque le déménagement aura lieu, comme l’a dit Christian Horner Sky Sports Nouvelles le directeur technique « sera là pendant de nombreuses années à venir ».

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Ted Kravitz de Sky F1 explique les raisons pour lesquelles Red Bull a été si dominant en 2023. Ted Kravitz de Sky F1 explique les raisons pour lesquelles Red Bull a été si dominant en 2023.

En 2014, Red Bull était sur le dos car Mercedes avait un avantage significatif sur le bloc d’alimentation lorsque la réglementation turbo-hybride actuelle a été introduite et Newey espère que la différence entre le meilleur et le pire moteur ne sera pas si grande dans trois ans.

« Lorsque la réglementation hybride est entrée en vigueur, il y avait d’énormes différences. Mercedes a fait un travail fantastique avec son moteur et d’autres étaient à des niveaux différents », a-t-il déclaré.

« Maintenant, c’est fermé, donc je dirais qu’il y a peut-être deux ou trois pour cent dans la différence de puissance, soit une différence de 0,2 à 0,3 s peut-être, ce qui, lorsque le réseau est si serré, est toujours un grand nombre. Mais ce n’est pas comme celui-là seconde lorsque le règlement est sorti.

« Le grand risque est maintenant un autre bouleversement des unités de puissance en 2026, il pourrait y avoir un écart pendant un certain temps. S’il y a un grand écart dans les unités de puissance, il faut du temps aux fabricants pour le comprendre et le combler, alors que les gens du châssis peuvent avoir un temps de réaction plus rapide. »

La F1 revient au Canada du 16 au 18 juin avec toutes les sessions en direct Sky Sports F1incluant la couverture de la course à partir de 17h30 le dimanche 18 juin