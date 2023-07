F1 Academy : le programme Discover Your Drive cherche à être un « tournant » pour les femmes dans le sport automobile

La directrice générale de la F1 Academy, Susie Wolff, estime que Discover Your Drive est nécessaire pour sécuriser le vivier de futurs talents féminins

La série de courses entièrement féminine F1 Academy a galvanisé le monde du sport automobile derrière son programme de base Discover Your Drive, dans le but de trouver non seulement la prochaine championne du monde de F1, mais aussi de pousser la participation et les progrès des femmes dans chaque centimètre du sport.

La F1 Academy Discover Your Drive vise à lutter contre les causes profondes de la faible participation des femmes au sport automobile, en se concentrant sur l’engagement des jeunes, l’identification des talents, la progression et la communauté.

En collaboration avec Motorsport UK et TeamSport Go Karting, l’initiative offrira des programmes d’entrée de gamme et des programmes professionnels aux filles à travers le pays, éduquant et habilitant les jeunes femmes à poursuivre une carrière dans le sport automobile sur et hors piste.

La F1 Academy Discover Your Drive vise à trouver la prochaine génération de stars féminines du sport automobile

Le projet est l’une des premières grandes initiatives prises par la directrice générale de la F1 Academy, Susie Wolff, qui a été la dernière femme à participer à une session de F1, conduisant à plusieurs séances d’entraînement pour Williams en 2014 et 2015.

Wolff a déclaré : « Je veux parcourir le paddock dans 10 ans et il y aura un certain nombre de femmes qui diront : ‘Je suis ici à cause de la F1 Academy.’

« Soit ils m’ont soutenu, ils m’ont amené à l’opportunité, soit ils m’ont ouvert la voie. »

Apprendre des autres sports

La F1 Academy, qui est en phase finale de sa saison inaugurale, fait partie de l’accélération mondiale du sport féminin. C’est à la fois bénéficier et contribuer au changement de perspective plus large des femmes en tant qu’athlètes de haut niveau.

« Ce serait stupide de ma part de ne pas savoir où d’autres sports féminins ont fait beaucoup de progrès, mais aussi les défis », déclare Wolff.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants de la première course de la cinquième manche de la série F1 Academy à Monza dans laquelle Bianca Bustamante et Chloe Grant sont toutes deux indemnes après une collision terrifiante Faits saillants de la première course de la cinquième manche de la série F1 Academy à Monza dans laquelle Bianca Bustamante et Chloe Grant sont toutes deux indemnes après une collision terrifiante

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Motorsport UK est un partenaire clé de la F1 Academy Discover Your Drive, le directeur général Hugh Chambers a été impliqué dans de nombreuses initiatives sportives féminines de base, y compris le très réussi This Girl Can.

« Vous devez commencer à la base, vous devez commencer à cet âge. Il y a une vieille phrase qui est » vois-moi, sois moi « », déclare Chambers.

« Vous arrivez à ce point de basculement, et nous avons vu que maintenant dans le football féminin, le cricket féminin et le rugby féminin, les filles d’âge scolaire réalisent » je peux jouer au rugby « , » je peux jouer au football « , et je pense que ça a été spectaculaire et ensuite se produit presque de manière exponentielle. Qu’une fois que vous atteignez ce point de basculement, cela s’accélère soudainement.

Abbi Pulling (à droite) a terminé troisième de la course 3 à Valence en mai. Le pilote britannique est actuellement cinquième au classement de la F1 Academy, avec trois courses à disputer

« Les diffuseurs font la queue pour être impliqués »

Dans le cadre du parapluie F1, F1 Academy bénéficie de la plate-forme mondiale du sport. Le championnat de cette année a été critiqué pour son absence de couverture en direct, mais à partir de 2024, toutes les courses de la F1 Academy se dérouleront aux côtés de la F1 les week-ends de course.

« Je me considère tellement chanceux que la F1 Academy fasse partie du plus grand sport du monde. Je n’ai pas besoin de sortir et d’essayer de convaincre les diffuseurs, nous les avons, nous avons des gens qui font la queue pour vouloir s’impliquer Mais je ne tiens pas pour acquis que nous devons produire de grandes courses », déclare Wolff.

Les équipes de la F1 Academy sont ART Grand Prix, Campos Racing, PREMA Racing, MP Motorsport et Rodin Carlin. Près d’un tiers de la grille actuelle de F1 a conduit pour l’une de ces équipes au cours de sa carrière

Les cinq équipes de la F1 Academy, dont PREMA Racing et Rodin Carlin, participent également à la F3 et à la F2, les séries nourricières de la F1. Parmi les anciens, on compte Lando Norris, Sebastian Vettel et Charles Leclerc.

Abbi Pulling est la Grande-Bretagne la mieux classée au classement de la F1 Academy, le joueur de 20 ans étant quatrième avec cinq des sept manches terminées.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Après sa deuxième place dans la F1 Academy Barcelona Race 1, Abbi Pulling a partagé sa déception de ne pas avoir la « course parfaite » Après sa deuxième place dans la F1 Academy Barcelona Race 1, Abbi Pulling a partagé sa déception de ne pas avoir la « course parfaite »

« C’est pour ça que le championnat est là, pour nous aider à nous développer afin que nous puissions aller de l’avant et courir contre les meilleurs. Que ce soit contre les hommes ou les femmes, nous voulons tous courir les meilleurs », a déclaré Pulling.

« Je suis avec Rodin Carlin cette année et ils ont la progression pour aller en F3 et F2 et divers championnats, [F1 Academy] nous permet de parler à ces équipes et de travailler avec ces équipes à un niveau élevé. »

Instagram En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

« Un tournant dans l’histoire du sport automobile »

La collaboration avec Motorsport UK et TeamSport Go Karting signifie que la F1 Academy Discover Your Drive pourra toucher des dizaines de milliers de filles chaque année.

TeamSport possède 35 pistes intérieures à travers la Grande-Bretagne. Avec beaucoup dans ou autour des grandes villes, cela réduit également la barrière d’accès pour ceux des zones urbaines.

« La beauté de ce programme est que les sites TeamSport sont si accessibles. Les gens peuvent entrer sans expérience préalable et monter dans un kart et une course. Nous avons vu 1,8 million de clients par an », a déclaré Dominic Gaynor, PDG de TeamSport.

Susie Wolff a été la dernière femme à conduire une voiture de F1 lors d’un week-end de course, se dirigeant vers Williams en 2015 lors des essais du Grand Prix de Grande-Bretagne.

La puissance de Wolff, la marque F1 et le sport féminin a réuni ces acteurs clés pour cibler les filles au tout début de leur parcours dans le sport automobile. L’espoir est que si suffisamment de talents féminins sont nourris au bas de l’échelle, certains d’entre eux atteindront le sommet.

« Le rêve pour nous tous est d’avoir une fille championne du monde de Formule 1. Je suis sûr qu’un jour cela arrivera, mais en même temps, nous sommes très concentrés sur la participation », déclare Chambers.

« Nous avons une communauté de 60 000 pilotes de compétition et pourtant seulement 5% de nos licenciés sont des femmes. C’est vraiment une tragédie car nous sommes l’un des rares sports neutres au monde, c’est une occasion manquée. »

« Je pense que nous assistons tous aujourd’hui à un tournant absolu dans l’histoire du sport automobile, car c’est une initiative qui va changer le monde. »

Rapport Plus qu’égal : les préjugés parmi les facteurs limitant la participation des femmes

Le lancement de Discover Your Drive a eu lieu la même semaine que le rapport a été publié soulignant le sport automobile comme l’un des sports les moins performants pour l’égalité des sexes.

More Than Equal, une organisation cofondée par l’ancien pilote de F1 David Coulthard, a mené une enquête détaillée qui a recueilli les commentaires de près de 13 000 répondants, ainsi que plus de 70 entretiens approfondis avec des leaders de l’industrie.

L’étude a attribué les problèmes à une variété de facteurs, notamment des problèmes de financement en raison de préjugés, un manque de formation spécifique aux femmes et des défis mécaniques.

« Le coût de la compétition est un défi universel pour les hommes et les femmes », indique l’étude. « Mais trop peu d’investisseurs et de sponsors sont prêts à tenter leur chance avec des conductrices au début de leur carrière, empêchant leur progression à des moments cruciaux. »

La participation féminine dans toutes les catégories de sport automobile n’était que de 10 %, seul le football américain ayant un taux inférieur.

Ce nombre est d’autant plus frappant si l’on tient compte du fait que la base de fans féminines de F1 a considérablement augmenté ces derniers temps, 40 % étant devenues fans au cours des cinq dernières années.

De plus, le fait que les supporters féminins du sport aient en moyenne environ 10 ans de moins que les supporters masculins devrait offrir une plus grande opportunité d’augmenter la participation.

Le rapport a révélé qu’un entraînement physique mieux adapté, qui a un coût important, pourrait avoir un impact majeur en aidant les femmes à aller plus loin dans le sport.

Pendant ce temps, le manque de direction assistée dans les catégories menant à la F1 est un autre défi majeur, d’autant plus que le plus haut niveau du sport utilise cette aide.

Ce sont des facteurs qui poussent les femmes à abandonner précocement le sport, avec des carrières qui durent en moyenne entre un et cinq ans, contre plus de 10 ans pour les hommes.

Le manque de modèles féminins a été cité comme un autre problème majeur, les femmes affirmant qu’elles seraient beaucoup plus susceptibles de suivre activement le sport s’il y avait des participantes.

Le rapport a été bien accueilli par la F1, qui se dit « engagée à accroître les opportunités et l’accès au sport pour tous ».