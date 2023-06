F1 Academy lance l’initiative mondiale F1 Academy Discover Your Drive visant à accroître le vivier de talents féminins

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La directrice générale de la F1 Academy, Susie Wolff, explique comment le sport automobile peut faire plus pour augmenter la participation des femmes

F1 Academy a lancé F1 Academy Discover Your Drive, une initiative mondiale qui vise à accroître la participation des femmes au sport automobile sur et en dehors de la piste.

Le programme se concentrera sur l’engagement des jeunes, l’identification des talents, la participation et la progression, et la communauté, les femmes ayant la possibilité de participer à des programmes d’entrée de gamme et à des programmes professionnels.

La saison inaugurale de la F1 Academy approche de la moitié de son parcours, Marta Garcia menant le championnat avec 41 points d’avance sur Hamda Al Qubaisi après neuf courses.

« Lorsque nous avons lancé la F1 Academy en mars, l’un de nos principaux objectifs était d’augmenter le vivier de talents entrant dans notre sport, à la fois en renforçant le vivier de pilotes visant à atteindre un niveau élite et en soutenant ceux qui souhaitent poursuivre des rôles hors piste, » a déclaré la directrice générale Susie Wolff.

« Le lancement de la F1 Academy Discover Your Drive est une étape importante pour y parvenir et alors que nous rejoindrons le calendrier mondial de la F1 l’année prochaine, la portée du programme sera énorme et nous donnera la plate-forme pour inspirer de nombreuses filles et jeunes femmes à travers le monde. monde.

« Avoir le soutien d’organisations partageant les mêmes idées comme Motorsport UK et TeamSport Karting pour mettre en place notre premier programme national est extrêmement important, et j’ai hâte de le voir grandir et avoir un impact à long terme. »

Comment la F1 Academy Discover Your Drive fonctionnera-t-elle ?

Le premier programme d’identification de talents à être lancé sera la F1 Academy Discover Your Drive Karting UK, où la prochaine génération de karteuses espère se trouver.

Motorsport UK, qui a ouvert la voie à des pilotes tels que Lando Norris et George Russell vers la Formule 1, et TeamSport Karting exploiteront le programme.

Selon Motorsport UK, 45 000 jeunes filles visitent les sites TeamSport chaque année, mais seul un petit pourcentage progresse vers la compétition.

Ceux qui impressionneront bénéficieront de sessions de développement avec TeamSport afin de concourir dans les niveaux juniors du karting en salle.

Six sites soutiendront le programme pilote pour le reste de 2023, l’objectif étant que les 35 pistes de karting TeamSport rejoignent le programme l’année prochaine.

La finale de la F1 Academy de cette année sur le Circuit des Amériques fera partie du projet de loi de soutien du Grand Prix des États-Unis les 21 et 22 octobre, avec toutes leurs manches les week-ends de course de F1 en 2024.

La prochaine manche du championnat de cette saison aura lieu à Zandvoort les 24 et 25 juin.