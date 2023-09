F, SCHL, SQSP, DE et plus

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux à midi.

Gué — Les actions ont bondi d’environ 3 % à midi après qu’un rapport de CNBC ait déclaré que Ford et le syndicat United Auto Workers progressaient dans les négociations alors que la grève se poursuivait.

Espace carré — Le constructeur de sites Web a bondi d’environ 5 % après qu’UBS a lancé la couverture du titre lors d’un achat. UBS a déclaré que la société dispose d’une gamme de produits solide et d’une notoriété croissante de sa marque.

Scolaire — Les actions de la société d’édition et de médias ont chuté de plus de 14 % après avoir signalé un manque à gagner en termes de chiffre d’affaires et de résultat net. Scholastic a signalé une perte ajustée de 2,20 $ par action sur un chiffre d’affaires de 228,5 millions de dollars, tandis que les analystes interrogés par FactSet prévoyaient une perte de 1,35 $ par action et un chiffre d’affaires de 268,79 millions de dollars.

Arm Holdings — L’action de conception de puces récemment cotée a perdu 2,3 ​​% au cours de la séance de bourse de vendredi après que Susquehanna a lancé une note neutre sur la société dans une note de vendredi. Les actions ont bondi de près de 25 % lors de leurs débuts au Nasdaq le 14 septembre, mais se négocient désormais juste au-dessus du prix d’introduction en bourse de l’action de 51 $.

Seagen — Les actions de la société de biotechnologie ont augmenté de 3,5 % après que la société a annoncé les résultats positifs d’un essai clinique mené auprès de patients atteints d’un cancer de la vessie non traité auparavant. Les résultats ont montré que le traitement améliorait à la fois la survie globale et la survie sans progression, par rapport à la chimiothérapie.

Deere — Les actions du fabricant de matériel agricole ont chuté de plus de 2 % après que Canaccord Genuity a dégradé ses actions pour les empêcher d’acheter. L’entreprise a mentionné des vents contraires, notamment le ralentissement de la croissance du gros matériel agricole et la normalisation des stocks des concessionnaires.

Actions chinoises du commerce électronique – actions américaines des deux PDD et Alibaba ajouté environ 4 % et 5 %, respectivement, tandis que JD.com le titre a grimpé de 2,2%. UN rapport de Bloomberg a déclaré plus tôt vendredi que le gouvernement chinois envisageait d’assouplir les règles de plafonnement des investissements étrangers dans les entreprises nationales cotées en bourse.

Activision Blizzard — Les actions de la société de jeux vidéo ont augmenté d’environ 2% après que les régulateurs britanniques ont déclaré qu’une nouvelle proposition d’accord de Microsoft avait dissipé les principales inquiétudes antitrust.

— Pia Singh, Alex Harring, Hakyung Kim et Samantha Subin de CNBC ont contribué au reportage.