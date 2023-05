F, MRVL, PARA, GPS et plus

Un camion électrique Ford F-150 Lightning Platinum lors du salon international de l’auto de New York 2022, New York.

Découvrez les entreprises qui font les plus gros mouvements vendredi midi.

Gué – Les actions ont bondi d’environ 7% après que Ford et Tesla ont annoncé jeudi soir un partenariat qui donnera aux propriétaires de Ford accès à plus de 12 000 superchargeurs Tesla aux États-Unis et au Canada. Tesla L’action de a gagné 5 %.

Technologie Marvell — L’action des semi-conducteurs a grimpé de 28 % après que les bénéfices de la société aient dépassé les attentes des analystes. Marvell Technology s’attend également à ce que la croissance des revenus s’accélère au second semestre de l’exercice, le PDG Matt Murphy citant l’intelligence artificielle comme un « moteur de croissance clé ».

Beauté ultime — Les actions du détaillant de produits de beauté ont chuté de plus de 12 % après l’annonce des résultats du premier trimestre de la société. Malgré l’annonce d’un dépassement des bénéfices et des revenus, les actions ont chuté en raison des perspectives de marge opérationnelle réduite de la société pour l’ensemble de l’année.

Primordial – Les actions de la société de médias ont gagné plus de 5% après National Amusements, l’actionnaire majoritaire avec droit de vote de Paramount, annoncé 125 millions de dollars prise de participation privilégiée par BDT Capital Partners. Loop Capital a relevé Paramount à une note de maintien après une vente à la lumière des nouvelles. La firme de Wall Street a déclaré que l’affaire haussière est que la pression financière obligera Paramount à trouver un acheteur et que les actionnaires atteindront une valeur marchande privée.

Écart – Les actions du détaillant de vêtements ont bondi de 11% même après que la société ait enregistré des pertes nettes et une baisse des ventes jeudi pour son dernier trimestre. Les investisseurs ont applaudi la grande amélioration de Gap dans ses marges, qu’elle a attribuée à la réduction des promotions et à la baisse des dépenses de fret aérien.

Journée de travail — L’action a rebondi de plus de 11,1 % après que ses bénéfices et ses revenus du premier trimestre aient dépassé les attentes des analystes. Workday a également relevé le bas de ses prévisions de revenus d’abonnement pour l’année complète et nommé un nouveau directeur financier, Zane Rowe.

HR – Les actions ont chuté d’environ 3,7% après que les prévisions du détaillant au deuxième trimestre aient manqué les attentes des analystes. La société a également mis en garde contre une augmentation des démarques. Cependant, RH a dépassé les estimations du bénéfice ajusté par action et des revenus du premier trimestre, par Refinitiv, lorsqu’il a publié ses résultats après la clôture de jeudi.

Pontiers en plein air – Deckers Outdoor a bondi de 2,3% après que la société de chaussures derrière les chaussures Ugg et HOKA a annoncé des résultats du quatrième trimestre fiscal qui ont dépassé les attentes des analystes. Cependant, il a donné des prévisions de bénéfices et de revenus pour l’ensemble de l’année inférieures aux attentes.

American Express — Les actions ont ajouté plus de 3 % dans les échanges de midi. Vendredi, Morgan Stanley a déclaré que la récente vente était « exagérée » et que le cours des actions étant à son niveau le plus bas depuis des années, c’est un bon point d’entrée pour les investisseurs.

Nvidia – L’action des semi-conducteurs a augmenté de 1,7 %, un jour après avoir bondi de 24 % à la suite du rapport sur les bénéfices de la chérie de l’IA. La hausse de vendredi rapproche Nvidia d’atteindre une capitalisation boursière de 1 billion de dollars.

Systèmes d’alimentation monolithiques — L’action faisait partie de celles qui bénéficiaient du rapport sur les bénéfices de Nvidia et de l’enthousiasme suscité par l’IA. Monolithic Power Systems a augmenté de 6,7 %, tandis qu’Arista Networks a gagné 8,1 %. Broadcom a augmenté de 7 %, NXP Semiconductors a gagné 4,4 % et Adobe a également augmenté de 4,4 %.

– Hakyung Kim, Yun Li, Tanaya Macheel et Sarah Min de CNBC ont contribué au reportage.