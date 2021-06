F Lee Bailey est décédé à 87 ans – Un avocat célèbre qui a aidé OJ Simpson à être acquitté et a ensuite été radié du barreau décède

F LEE Bailey, le célèbre avocat qui a aidé OJ Simpson à être acquitté et a ensuite été radié du barreau, est décédé à l’âge de 87 ans.

Dans une déclaration publiée jeudi, Simpson a qualifié l’avocat de « l’un des grands avocats de notre temps » et de « grand ami ».

F Lee Bailey était membre de la « dream team » d’OJ Simpson Crédit : AFP

L’avocat est décédé à 87 ans Crédit : AP

Bailey, dont la carrière a duré plus de quatre décennies avant d’être radié du barreau dans deux États, a défendu une série d’affaires très médiatisées en plus de celle de Simpson, notamment Patricia Hearst et le présumé étrangleur de Boston Albert DeSalvo.

Il était une force connue pour être arrogante mais aussi brillante et audacieuse dans la défense de ses clients.

« Je n’ai jamais connu une plus grande intelligence que celle possédée par F. Lee Bailey », a déclaré J. Albert Johnson, partenaire juridique de longue date de Bailey et ami d’enfance.

Dans peut-être son cas le plus médiatisé, Bailey faisait partie de l’équipe de rêve qui a défendu l’ancienne star de la NFL OJ Simpson et l’a acquitté des accusations d’avoir tué sa femme, Nicole Brown Simpson, et son ami, Ron Goldman, en 1995.

Bailey a obtenu son diplôme en droit de l’Université de Boston en 1960 Crédit : Getty

Simpson a déclaré que Bailey était le membre le plus précieux de son équipe Crédit : AFP

Dans une interview accordée en 1996 au Boston Globe Magazine, Simpson a déclaré que Bailey était le membre le plus précieux de cette équipe.

« Il a pu tout simplifier et identifier les parties les plus vitales de l’affaire », a déclaré Simpson.

« Lee a expliqué quelle était la stratégie de l’affaire, ce qui allait être important et ce qui ne l’était pas. Je pensais qu’il avait une compréhension incroyable de ce qui allait être le plus important de l’affaire, et cela s’est avéré être vrai. »

Bien que Bailey ait reçu des éloges pour ses nombreuses victoires, il a également perdu de gros cas, dont celui de Hearst.

Hearst, une héritière de l’édition, a été kidnappée par le groupe terroriste de l’Armée de libération en février 1974 et a participé à des vols avec eux.

Bailey a représenté l’héritière de l’édition Patty Hearst Crédit : Getty – Contributeur

Hearst a été reconnue coupable, mais sa peine a ensuite été commuée par Jimmy Carter Crédit : AP : Presse associée

Au procès, Bailey a affirmé que l’héritière avait été contrainte à participer parce qu’elle craignait pour sa vie, mais elle a tout de même été condamnée.

Hearst a ensuite accusé Bailey d’avoir sacrifié sa défense dans le but de décrocher un contrat de livre sur l’affaire.

Elle a été libérée en 1979 après que le président Jimmy Carter a commué sa peine.

Bailey a été radié du barreau en Floride en 2001 et dans le Massachusetts l’année suivante pour la façon dont il a géré des millions de dollars d’actions détenues par un trafiquant de drogue condamné en 1994.

Il a passé près de six ans en prison pour outrage au tribunal après avoir refusé de remettre le stock.

Il a ensuite obtenu le droit de pratiquer à nouveau le droit dans le Maine en 2013.

Bailey est né dans la banlieue de Boston à Waltham et a obtenu son diplôme en droit de l’Université de Boston en 1960 après avoir été pilote de marine.

L’avocat s’est marié quatre fois et a eu trois enfants.