F Lee Bailey a-t-il défendu OJ Simpson ? Des cas célèbres expliqués

F. LEE Bailey, un avocat qui a défendu une série d’affaires très médiatisées avant d’être radié du barreau dans deux États, est décédé le 3 juin 2021.

Voici tout ce que vous devez savoir sur ses affaires les plus célèbres.

F Lee Bailey est décédé le 3 juin 2021 Crédit : AP

F Lee Bailey a-t-il défendu OJ Simpson ?

Dans peut-être le cas le plus médiatisé de sa carrière, Bailey faisait partie de l’équipe de rêve qui a défendu l’ancienne star de la NFL OJ Simpson et l’a acquitté des accusations d’avoir tué sa femme, Nicole Brown Simpson, et son ami, Ron Goldman, dans 1995.

Surnommé le « procès du siècle », le procès pour meurtre de Simpson a commencé le 24 janvier 1995 et a duré jusqu’au verdict en octobre de la même année.

La « Dream Team » juridique de Simpson comprenait les avocats charismatiques Robert Shapiro et Johnnie Cochran ainsi que l’ami proche de Simpson, Robert Kardashian, le défunt père de Kim Kardashian et F Lee Bailey.

Après la mort de Bailey, Simpson l’a décrit dans une déclaration comme « l’un des grands avocats de notre temps » et « un grand ami ».

Pourquoi F Lee Bailey a-t-il été radié du barreau ?

Bailey a été autorisé dans le Massachusetts et la Floride.

Il a été radié du barreau dans les deux États pour inconduite dans la défense de son client Claude Louis DuBoc.

En 2014, il s’est vu refuser une licence en droit par le Maine Board of Bar Examiners et la Cour suprême du Maine.

Il faisait partie de l’équipe de défense dans l’affaire OJ Simpson Crédit : Getty Images – Getty

Quels ont été les cas les plus célèbres de F Lee Bailey ?

Bailey a travaillé sur un certain nombre d’affaires très médiatisées tout au long de sa carrière, la plus connue et la plus médiatisée étant le procès de Simpson.

Parmi les affaires les plus célèbres, citons la cour martiale du capitaine Ernest Medina pour le massacre de My Lai et le nouveau procès de Sam Sheppard pour le meurtre de sa femme.

Sam Sheppard

Le cas du médecin Sam Sheppard serait le premier à faire de Bailey un avocat qualifié.

L’affaire qui a inspiré la populaire série télévisée The Fugitive a eu lieu dans l’Ohio, où Sheppard a été reconnu coupable du meurtre de sa femme Marilyn en 1954.

Son frère a embauché Bailey pour aider à l’appel – ce qu’il a fait en 1966 en faisant valoir devant la Cour suprême des États-Unis que Sheppard s’était vu refuser une procédure régulière.

Sheppard a gagné un nouveau procès et a été déclaré non coupable.

« L’étrangleur de Boston »

Boston Strangler était le nom qui avait été donné au meurtrier de 13 femmes à Boston, dans le Massachusetts, dans les années 1960.

Il a été révélé plus tard qu’il s’agissait d’Albert DeSalvo sur la base de ses aveux.

Alors qu’il était en prison pour une série d’agressions sexuelles, connues sous le nom de « Green Man », il a avoué sa culpabilité dans les meurtres de « Boston Strangler » à Bailey.

Il a été reconnu coupable des agressions mais n’a jamais été jugé pour l’étranglement car aucune preuve matérielle n’a étayé ses aveux.

DeSalvo a finalement été condamné à la prison à vie en 1967.

Ernest Médina

Le capitaine de l’armée américaine Ernest Medina a été traduit en cour martiale en 1971 pour son implication dans le massacre de My Lai pendant la guerre du Vietnam.

Avec Bailey à la tête de l’équipe de défense, Medina a affirmé qu’il n’avait jamais ordonné le meurtre de non-combattants et que ses hommes avaient agi seuls.

Il a également ajouté qu’il n’était pas au courant du massacre avant qu’il ne soit trop tard.

Il a également nié avoir personnellement tué des non-combattants vietnamiens à My Lai, à l’exception d’une jeune femme qui a été retrouvée cachée dans un fossé et Medina a déclaré qu’il lui avait tiré dessus parce qu’il pensait qu’elle avait une grenade.

Il a été acquitté en août 1971.

Patty Hearst

L’une des défaites de Bailey a été la poursuite en justice de l’héritière de journaux Patty Hearst.

Hearst avait commis une série de vols de banque à main armée après avoir été kidnappé par l’Armée de libération symbionaise (SLA).

Dans son autobiographie, Hearst a décrit Bailey comme ayant l’apparence d’une personne ayant la gueule de bois et renversant de l’eau sur le devant de son pantalon tout en faisant la plaidoirie.

Hearst a été reconnu coupable et condamné à sept ans de prison.

Après avoir purgé 22 mois, sa peine a été commuée par le président Jimmy Carter en 1977 et elle a été graciée par le président Bill Clinton en 2001.