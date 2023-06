‘F-king escrocs’: l’exécutif de Spotify appelle le prince Harry et Meghan Markle – National

Un dirigeant de Spotify a fustigé le prince Harry et Meghan Markle comme des « arnaqueurs », offrant un aperçu des raisons pour lesquelles le géant de la musique en streaming n’hébergera plus le podcast du couple royal, Archétypes.

Bill Simmons, responsable de l’innovation et de la monétisation des podcasts chez Spotify, a fait ces commentaires vendredi sur son propre podcast, Le podcast de Bill Simmonsjuste un jour après l’annonce de la fin de l’accord entre Spotify et le duc et la duchesse de Sussex.

Harry et Markle ont signé un contrat de 20 millions de dollars avec Spotify en 2020 et ont lancé une première saison de 12 épisodes de Archétypesqui a entendu Meghan interviewer des amis et des célébrités dont Paris Hilton, Mindy Kaling, Sophie Grégoire Trudeau, Trevor Noah et Serena Williams, entre autres.

Après son lancement en août 2022, il est devenu le podcast numéro un sur sept marchés internationaux, dont le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni. Il a également remporté le prix du meilleur podcast au People’s Choice Award à Los Angeles il y a à peine six mois.

Dans une tirade blasphématoire, Simmons s’est jeté sur le couple, les appelant « putain d’escrocs.”

« J’aurais aimé être impliqué dans la négociation » Meghan et Harry quittent Spotify « . Les F-king Grifters. C’est le podcast que nous aurions dû lancer avec eux », a déclaré Simmons dans l’épisode du 16 juin de son podcast. « Je dois me saouler un soir et raconter l’histoire du Zoom que j’ai eu avec Harry pour essayer de l’aider avec une idée de podcast. C’est l’une de mes meilleures histoires… F–k les. Les escrocs.

Selon The Guardian, Simmons avait précédemment déclaré qu’il était ennuyé qu’il ait dû « partager » Spotify avec le prince Harry.

Dans un épisode de janvier 2022 de son podcast, Simmons a déclaré: «Vous vivez à f-king Montecito et vous ne faites que vendre des documentaires et des podcasts et personne ne se soucie de ce que vous avez à dire sur quoi que ce soit à moins que vous ne parliez de la famille royale et que vous vous plaigniez simplement d’eux .”

Spotify et Archewell Audio, la société de production de Harry et Markle, ont déclaré vendredi dans un communiqué commun que la décision de scission était mutuelle.





« Spotify et Archewell Audio ont mutuellement convenu de se séparer et sont fiers de la série que nous avons réalisée ensemble », indique le communiqué.

Pour l’instant, on ne sait pas pourquoi le podcast n’ira pas de l’avant avec une deuxième saison sur Spotify, ou si Archétypes apparaîtra sur un autre site de streaming.

Cependant, un représentant de WME, l’agence artistique avec laquelle la duchesse de Sussex a signé plus tôt cette année, a donné aux fans l’espoir que Archétypes continuera à l’avenir.

« L’équipe derrière Archétypes restent fiers du podcast qu’ils ont créé chez Spotify. Mégane est continuer à se développer plus de contenu pour le Archétypes public sur une autre plate-forme », a déclaré le porte-parole au Wall Street Journal la semaine dernière.

Spotify et le duc et la duchesse ont tous deux fait face à leur part de problèmes ces derniers mois.

Il y a six mois, Spotify a annoncé qu’il supprimerait 6% de ses effectifs mondiaux, soit environ 600 emplois, et plus tôt ce mois-ci, il a annoncé que 200 autres postes seraient supprimés.

Pendant ce temps, le prince Harry a récemment comparu devant le tribunal, se battant avec l’éditeur du Daily Mirror, qu’il a accusé d’utiliser des pratiques extrêmes, souvent illégales, pour obtenir des scoops sur sa vie personnelle.

Harry a accusé Mirror Group Newspaper d’avoir envahi sa vie privée à une « échelle industrielle », notamment en piratant son téléphone pour écouter illégalement ses messages vocaux.

Au tribunal ce mois-ci, il a déclaré à la salle d’audience qu’il « avait subi l’hostilité de la presse depuis ma naissance ».

Le Wall Street Journal rapporte que Harry et Markle ne recevra plus le paiement intégral de 20 millions de dollars de l’accord Spotify.





