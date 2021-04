La gagnante de 10 titres en double WTA s’est plainte d’être devenue l’objet de critiques en ligne, les fans ridiculisant sa forme physique qui, selon elle, n’était pas parfaite, ayant donné naissance à un fils en 2018.

Kudryavtseva, 33 ans, a expliqué qu’elle n’avait pas besoin de conseils supplémentaires concernant la perte de poids car elle avait du mal à «Perdez ces kilos» depuis son retour sur le circuit de tennis.

Le joueur a ajouté qu’être entourée de joueurs parfaitement en forme lui donnait un stress supplémentaire pendant qu’elle essayait de se débarrasser des kilos supplémentaires qu’elle avait gagnés pendant la grossesse.

« Aux insultes habituelles et aux conseils de carrière (pour arrêter) s’ajoutent les messages douloureux et honteux de nos joueurs déçus toujours ‘admirables’, » elle a tweeté.

«Croyez-moi les gars, je suis douloureusement conscient que je suis beaucoup plus gros qu’avant. Et il est extrêmement difficile d’être entouré de jeunes de 20 ans parfaitement en forme et d’un groupe de mamans qui ont l’air plus en forme que jamais …

«J’ai pris beaucoup de poids pendant la grossesse et j’ai du mal à perdre ces kilos. J’essaye, je travaille et je suis de retour sur le court de tennis … Alors f *** y ** et laisse-moi tranquille.

Avec 10 trophées en double WTA, le joueur a également remporté un titre en simple WTA. Sa meilleure performance en Grand Chelem a été enregistrée au tournoi de Wimbledon 2008, lorsqu’elle a atteint le quatrième tour.