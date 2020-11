“ F ** k Thanksgiving & USA ”: plusieurs entreprises et un mémorial de guerre vandalisés, statue renversée à Portland (VIDEOS)

Trois personnes ont été arrêtées pour avoir vandalisé au moins 10 entreprises à Portland, dans l’Oregon, et pour avoir écrit des messages sous forme de graffitis en faveur du mouvement Black Lives Matter et contre les vacances de Thanksgiving.

La police de Portland a répondu aux informations faisant état d’un groupe de personnes vêtues de noir vandalisant des entreprises tôt jeudi.

«Des épiceries, des banques, un centre de service automobile, un centre de distribution de colis et de courrier, ainsi que les vitrines des commerces locaux ont été endommagés» dit la police.

New Seasons vandalisé et fenêtres cassées. Les ouvriers montent tôt ce matin sur les fenêtres endommagées. Graffitied est «Massacre de Pequot», «Donnez votre richesse + terre» entre autres messages. #Portland pic.twitter.com/yBcqegU6AU – PDX média indépendant (@NDpendentPDX) 26 novembre 2020

Après avoir sondé la zone et parlé aux témoins, trois ont été placés en état d’arrestation et incarcérés dans la prison du comté de Multnomah, tous pour méfait criminel. L’un d’eux portait un pistolet semi-automatique et pourrait faire face à des accusations d’armes à une date ultérieure.

La vidéo du vandalisme montre des fenêtres détruites, ainsi que des messages de graffitis tels que, «BLM», «Land Back», et «F ** k Thanksgiving.»

«Fu ** USA» est gravé sur la base d’une statue qui a été renversée au cimetière de Lone Fir ce matin. La statue a été érigée en 1902, en l’honneur des vétérans indiens, hispano-américains, mexicains et de la guerre civile. #PDX #Portland pic.twitter.com/iOy7T2vD7z – PDX média indépendant (@NDpendentPDX) 26 novembre 2020

Dans ce qui semble être un incident distinct de vandalisme survenu la nuit précédant Thanksgiving, une statue du cimetière de Lone Fir commémorant les anciens combattants indiens, hispano-américains, mexicains et de la guerre civile a été renversée et frappée par des messages de graffitis par des manifestants, y compris un populaire signe pour le groupe d’extrême gauche Antifa, ainsi que, «F ** k USA.»

