La réponse aux attaques en Jordanie reflète l’escalade des querelles entre les faucons plus traditionnels du Parti républicain en matière de politique étrangère et son aile ascendante à tendance isolationniste, alors même que les deux camps s’unissent autour de la tentative de Trump de revenir à la Maison Blanche. Et cela survient alors que ce dernier groupe – poussé par Trump et méfiant des interférences étrangères prolongées – est devenu plus enhardi.

Beaucoup dans ce camp se battent depuis des mois contre l’envoi de davantage d’argent à l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie, l’aide étrangère étant toujours retardée car l’argent se tarit. On ne sait pas exactement combien d’entre eux lutteront contre une nouvelle implication en Iran.

Trump a critiqué les attaques contre sa plateforme Truth Social et a déclaré qu’elles soulignaient la faiblesse du président Joe Biden en tant que commandant en chef, mais, notamment, n’a approuvé aucune réponse particulière.

« Ce jour terrible est une preuve supplémentaire que nous avons besoin d’un retour immédiat à la PAIX PAR LA FORCE, afin qu’il n’y ait plus de chaos, plus de destruction et plus de perte de précieuses vies américaines. »

l’ancien président a écrit.

Les conservateurs de base semblent être du côté de Carlson dans le conflit naissant, avec

l’animateur conservateur Jesse Kelly publie: « Qui ne pense pas qu’il mènera cette guerre à votre place ? Nous savons tous que ce ne sera pas vous qui vous salirez les mains », en réponse à Graham.

Le représentant Chip Roy (Républicain du Texas), une épine familière dans le pied des dirigeants républicains de la Chambre, a amplifié ce message sur les réseaux sociaux.

Ces républicains soutiennent fréquemment qu’il ne devrait pas appartenir aux États-Unis de s’engager militairement à l’étranger sans l’aide significative de leurs alliés. Trump, qui mène la course à l’investiture présidentielle républicaine, a lui-même mis en doute la présence de l’OTAN pour aider les États-Unis en cas de conflit lors d’un rassemblement samedi.

“Je ne crois pas qu’ils seraient là”, a déclaré Trump à propos de l’OTAN.

Mais Graham et Cornyn ne sont pas les seuls à souhaiter une réponse rapide des États-Unis contre les mandataires soutenus par l’Iran, à la lumière de l’attaque dévastatrice en Jordanie, qui a fait des dizaines de blessés en plus des trois morts.

« La seule réponse à ces attaques doit être des représailles militaires dévastatrices contre les forces terroristes iraniennes, tant en Iran que dans tout le Moyen-Orient », a déclaré le sénateur Tom Cotton (R-Ark.) dans un communiqué. « Rien de moins confirmerait que Joe Biden est un lâche, indigne d’être commandant en chef. »

Le président Joe Biden a juré «

nous répondrons ” lors d’un événement dimanche en Caroline du Sud, alors que d’autres démocrates ont également appelé les États-Unis à réagir à l’attaque meurtrière.

“Nous devons tenir les responsables responsables de cette attaque injustifiable et prendre des mesures supplémentaires pour protéger notre personnel dans la région”, a déclaré le représentant Jim Himes (Démocrate du Connecticut), vice-président de la commission du renseignement de la Chambre des représentants, ajoutant qu’il espérait recevez plus d’informations sur l’état des lieux cette semaine.