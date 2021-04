Bien qu’il soit peu probable que les Doncaster Rovers de la ligue inférieure bien-aimés de Tomlinson s’affrontent au plus haut niveau du football européen de sitôt, cela n’a pas empêché le musicien primé à plusieurs reprises d’exprimer sa solidarité avec les critiques qui disent que les plans vont creuser un fossé. le paysage du football tel que nous le connaissons.

Les fans de toute l’Europe ont formé un front uni contre cette décision, des manifestations ayant lieu à l’extérieur de Old Trafford de Manchester United et à Elland Road à Leeds, où l’un des six signataires anglais, Liverpool, joue ce soir.

Et le thème est commun: il s’agit d’une saisie d’argent qui se fait aux dépens des fans et des fans seuls.

« F * ck la Super League et les f * ckers gourmands au sommet», a écrit Tomlinson en ligne, utilisant peut-être le type de langage que l’élément le plus jeune de sa base de fans n’est peut-être pas habitué à entendre.

Tomlinson, cependant, n’est pas seul. Outre les légions de supporters de football qui ont fustigé leurs propres équipes pour avoir même envisagé la proposition, cette décision a également été critiquée pratiquement tous les trimestres.

Au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson a promis de faire tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher le plan de se poursuivre, tandis que le prince William, l’actuel président de l’Association anglaise de football, a également fait connaître sa position.

Aujourd’hui, plus que jamais, nous devons protéger l’ensemble de la communauté du football – du plus haut niveau à la base – et les valeurs de compétition et d’équité en son sein.Je partage les préoccupations des fans concernant la Super League proposée et les dommages qu’elle risque de causer. au jeu que nous aimons. W – Le duc et la duchesse de Cambridge (@KensingtonRoyal) 19 avril 2021

