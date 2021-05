«  F * ck the Olympics  »: le CIO au visage rouge alors qu’un manifestant envahit la conférence de presse en ligne avec une tirade classée X (VIDEO)

La décision de procéder aux Jeux olympiques de cet été s’est avérée controversée parmi le public japonais, un récent sondage indiquant que pas moins de 60% des gens veulent voir les jeux annulés entièrement au milieu d’un pic en cours dans les cas de Covid-19.

Mais il semble qu’ils ne soient pas les seuls à demander que les jeux soient abandonnés après qu’un manifestant indiscipliné ait eu accès à une conférence de presse en ligne et a donné aux officiels du CIO une tranquillité d’esprit.

Le porte-parole du CIO, Mark Adams, était sur le point de conclure la conférence de presse de mercredi lorsqu’il a répondu à une dernière question, apparemment d’un journaliste de Yahoo nommé David O’Brien.

Avertissement: la vidéo contient des jurons

Nous avons écrasé la conférence de presse du CIO ce matin. Voici la vidéo que le CIO ne veut pas que vous regardiez. #NOlympicsAnywhere#CancelTheOlympicspic.twitter.com/WrSfaPj8W5 – NOlympics LA #LocksOnMyBlock (@NOlympicsLA) 12 mai 2021

Adams, cependant, a été laissé le visage rouge lorsque le journaliste s’est avéré être un activiste anti-olympique qui a brandi une banderole qui disait « Pas de Jeux Olympiques à Tokyo 2020« avant d’ajouter »Aucun Olympique nulle part, f * ck les Jeux Olympiques, nous ne voulons les Olympiques nulle part. «

Le groupe de campagne NOlympicsLA a déclaré plus tard à Inside the Games: «Aujourd’hui, nous voulions leur faire savoir que les gens du monde entier sont furieux de leurs décisions insensées et qui mettent leur vie en danger et que nous n’allons nulle part. Nous ne faisons que devenir plus bruyant.

Le CIO est jusqu’à présent resté ferme dans ses projets d’organiser les jeux de cet été, bien que le Japon rapporte actuellement une moyenne de sept jours de plus de 5 600 infections.

À titre de comparaison, le 23 juillet de l’année dernière – exactement un an avant le début des Jeux olympiques de cet été – le Japon enregistrait une moyenne de 658 cas sur sept jours.

Malgré les inquiétudes manifestes au sein du public japonais, le CIO maintient que l’événement se déroulera en toute sécurité – et prévoit même qu’une vague d’enthousiasme inattendue s’installera dans les semaines à venir.

« Nous sommes maintenant dans une phase de mise en œuvre à 78 jours et entièrement concentrés sur la livraison des Jeux.», A déclaré Adams.

« Lorsque les Jeux auront lieu et que le peuple japonais sera fier d’héberger un événement qui sera un moment historique, je pense que je suis très confiant que nous verrons l’opinion publique largement en faveur des Jeux.. «

Les déclarations d’Adams interviennent au milieu des informations selon lesquelles le gouverneur de Tokyo, Yuriko Koike, avait développé des inquiétudes quant à la tenue des Jeux dans la capitale japonaise au milieu de la flambée des cas de Covid-19 – et s’il est peu probable que cela incite le CIO à se retirer, cela pourrait certainement se révéler obstacle au changement imminent de l’opinion publique sur lequel Adams semble dépendre.