O n 22 juin 2016 – la veille du référendum sur le Brexit – plus de 1 000 dirigeants d’entreprise ont signé une lettre soutenant l’adhésion du Royaume-Uni à l’Union européenne.

Le groupe, qui inclut les patrons de la moitié des entreprises du FTSE 100, a déclaré: «La sortie de la Grande-Bretagne de l’UE signifierait une incertitude pour nos entreprises, moins de commerce avec l’Europe et moins d’emplois».

Les entreprises ont bien sûr perdu cette bataille. L’électorat a voté de 52% à 48% en faveur du départ.

Et la dure réalité est que les entreprises ont perdu à peu près toutes les batailles depuis.

Après le référendum, les grandes entreprises britanniques se sont battues pour que le Royaume-Uni reste, sinon dans l’Union européenne elle-même, du moins dans le marché unique de l’UE et l’union douanière. Ils ont fait pression pour un régime d’immigration libéral.

Mais l’adhésion à l’union douanière va, l’adhésion au marché unique sera bientôt de l’histoire ancienne et le nouveau régime d’immigration sera beaucoup plus restrictif.

Et maintenant, si Boris Johnson ne parvient pas à conclure un accord de libre-échange, il y a la perspective de tarifs douaniers sur les exportations et les importations en provenance d’une région avec laquelle nous faisons près de la moitié de nos échanges. Tout cela depuis la fin de ce mois.

«Il serait difficile d’imaginer un résultat pire que celui-ci», admet un représentant commercial fatigué.

Même un accord de libre-échange mince serait bien en deçà des pires craintes de nombreuses entreprises et groupes de pression ce matin-là après le résultat du référendum choc en 2016.

Comme les ministres l’admettent librement, le gouvernement britannique s’est battu pour la conception abstraite de la «souveraineté», et non pour des intérêts commerciaux concrets, dans les négociations avec Bruxelles.

Accord ou pas d’accord, les entreprises ont perdu la guerre du Brexit.

Alors, comment en est-il arrivé là?

En juin 2018, Boris Johnson, alors ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Theresa May, était à un événement pour les diplomates de l’UE.

L’ambassadeur de Belgique auprès de l’UE s’est interrogé sur les préoccupations des entreprises quant à la possibilité d’un Brexit dur, qui, à l’époque plus innocente, était défini comme la sortie du Royaume-Uni du marché unique et de l’union douanière.

«Fuck business», a été la réponse de Johnson.

Alors à qui est-ce la faute si les entreprises ont perdu la guerre du Brexit?

Est-ce la faute d’un parti conservateur animé par une idéologie pro-Brexit? Est-ce parce que les ministres avaient trop peur de contester les préjugés des membres du parti?

Ou était-ce un échec des entreprises à faire du lobbying efficacement? Les grandes entreprises britanniques ont-elles échoué à saisir la nature du monde post-référendaire et les nouvelles priorités du public?

Les politiciens ont-ils baisé les affaires ou les affaires, dans une certaine mesure, se sont-ils foutus?

C’est cette décision de Mme May qui a placé le Royaume-Uni sur la voie rapide d’un Brexit dur.

« Si nous [business] avait été plus audacieuse au cours de cette première période de six mois et plus collectée qui aurait fait une différence », dit Mme Sykes.

Theresa May a annoncé que le Royaume-Uni quitterait le marché unique lors d’un discours à Lancaster House en janvier 2017 (AP)

Le problème, dit-elle, était qu’au cours de ces premiers mois, de nombreux chefs d’entreprise s’efforçaient encore de déterminer à quel point l’adhésion à l’Union européenne était importante pour leurs activités, de la réglementation aux règles de transfert de données en passant par la composition de leur personnel.

«Les entreprises ouvraient encore leurs placards et essayaient de trouver les squelettes qui s’y trouvaient avec des drapeaux européens», dit-elle.

«Il y avait ce manque de compréhension de ce que l’UE voulait dire à ce stade. Cela les a empêchés de déterminer exactement ce dont ils avaient besoin dans l’accord.

Néanmoins, les entreprises ont réussi à se ressaisir. Et les lobbyistes affirment que, même s’il était loin d’être parfait, le plan 2018 «Checkers» de Theresa May – qui aurait harmonisé de manière permanente les réglementations britanniques et européennes – reflétait une prise en compte raisonnable des préoccupations des entreprises.

«Les entreprises ont eu beaucoup de force – nous avons eu un dialogue beaucoup plus sensé avec le gouvernement», déclare un participant à des discussions qui ont produit Chequers.

Mais, bien sûr, le plan a provoqué la démission de ministres du Brexiteer purs et durs, notamment David Davis et Boris Johnson, qui n’accepteraient pas ce qu’ils considéraient comme les contraintes qu’il imposerait à la souveraineté du Royaume-Uni.

Et Checkers a finalement été «jeté».

«Il y a eu une déception considérable à l’époque – beaucoup de travail a été consacré à la réflexion sur un modèle qui fonctionnerait pour les deux parties», explique un lobbyiste.

«Nous le ferons depuis New York»

Les groupes d’entreprises affirment que l’accès aux ministres pour faire valoir leurs arguments et souligner les réalités commerciales liées à la sortie du marché unique était un problème pendant les premiers jours de l’administration de Theresa May – mais ils estiment que cela s’est amélioré.

Le problème était moins d’être entendu que d’être correctement écouté à.

Le CityUK représente le secteur britannique des services financiers, qui représente environ 7% de l’économie britannique et est l’un de nos plus importants secteurs d’exportation.

L’ancien président du groupe, John McFarlane, qui était également président de Barclays à l’époque, a eu une réunion avec le ministre du Brexit David Davis lorsque Davis était secrétaire du Brexit.

Une source rappelle que Davis, après avoir été informé par McFarlane des préoccupations concernant la capacité de ses membres à servir les clients de l’UE depuis Londres après le Brexit, s’est penché en arrière sur sa chaise et a dit avec désinvolture « vous êtes assez intelligents pour comprendre tout cela ». .

McFarlane a répondu: «Vous avez raison, ministre. nous volonté comprendre, mais nous le ferons de New York ».

« Vous êtes assez intelligents pour comprendre tout cela », a déclaré l’ancien secrétaire du Brexit David Davis aux sociétés de services financiers

Cependant, certains pensent qu’une partie du problème était que les entreprises étaient trop réticentes à parler avec force, peut-être trop conscientes de ne pas être invitées à revenir.

«Lorsqu’ils sont entrés dans la pièce, ils n’ont pas toujours parlé», dit un observateur.

«Je me souviens certainement de diverses réunions avec des ministres au cours desquelles vous auriez peut-être une entreprise qui se montrerait courageuse et qui dirait« c’est la réalité de ce que cela signifie pour amener de la nourriture dans nos supermarchés »ou« c’est la réalité des tarifs. sur nos voitures »- mais elles seraient souvent l’exception plutôt que la règle.»

Mais la plupart des observateurs disent que si les entreprises commettaient des erreurs, il est également douteux qu’une meilleure performance de lobbying aurait pu être après que Boris Johnson, l’homme qui avait fait campagne contre le plan Brexit relativement favorable aux entreprises de Theresa, ait été élu à une écrasante majorité à la tête des conservateurs cet été de 2019 – et surtout après avoir remporté une victoire décisive aux élections générales sur une plateforme «Get Brexit Done» en décembre 2019.

«À partir du moment où Boris Johnson est arrivé, les dés ont été jetés», déclare Nicole Sykes, anciennement de la CBI.

L’ancienne équipe de campagne Vote Leave qui est entrée dans Downing Street avec Johnson a détesté la CBI et les autres groupes de pression des grandes entreprises en raison de leur rôle dans le soutien du reste pendant le référendum.

Un représentant décrit l’approche de Downing Street comme «les entreprises doivent continuer et se préparer, elles n’ont pas de siège à la table de la même manière».

«Il y avait un sentiment au sein du gouvernement que les entreprises faisaient partie du problème», déploré la présidente sortante de la CBI, Carolyn Fairbairn, en octobre.

Boris Johnson a remporté une victoire décisive aux élections générales sur une plateforme «Get Brexit Done» en décembre 2019 (AFP / Getty)

Pourtant, certains pensent que la pandémie de Covid de cette année et la crise économique massive qu’elle a créée ont en fait contribué à rétablir les relations avec Downing Street et le Cabinet Office dans une certaine mesure, car le gouvernement et les entreprises devaient simplement travailler ensemble.

Cependant, l’urgence économique de cette année a presque inévitablement conduit de nombreuses entreprises à être distraites du Brexit.

«Chaque équipe chargée des affaires gouvernementales était soit en congé, soit concentrée sur Covid», explique Nicole Sykes.

«Aucune entreprise ne s’est concentrée sur le lobbying sur le Brexit ou sur les détails de l’accord à ce stade, car [the pandemic] juste consommé tout le reste.

Et la plupart des groupes d’entreprises estiment que le problème fondamental a été que, pour le Parti conservateur, le Brexit a toujours été beaucoup plus un projet idéologique qu’un projet économique.

«Cela n’a jamais été un problème économique pour une partie très importante et influente du Parti conservateur et, dans cette mesure, la voix des entreprises a été quelque peu hors de propos», déclare un lobbyiste.

«S’il s’agissait d’arguments économiques, nous nous serions retrouvés dans un endroit très différent.»

Et ils pensent que la politique interne du parti conservateur, plutôt que l’ignorance ou l’aveuglement idéologique, est la raison pour laquelle les ministres du Cabinet disent maintenant – face à toutes les preuves, y compris l’analyse de la Banque d’Angleterre et du Bureau pour la responsabilité budgétaire – que un Brexit sans accord serait un résultat parfaitement décent pour l’économie britannique.

« Nous savons que [Cabinet Office minister] Michael Gove comprend vraiment maintenant. Nous savons que [the Chancellor] Rishi Sunak dans une certaine mesure l’obtient maintenant. Mais nous savons qu’ils ne sont pas vraiment prêts à lever la tête au-dessus du parapet pour le dire », affirme l’un d’eux.

La levée de l’albatros?

Et qu’en est-il de l’avenir des entreprises et du gouvernement après ces quatre ans et demi traumatisants?

Certains hommes d’affaires pensent qu’un Brexit chaotique sans accord pourrait changer les attitudes ministérielles, en particulier si de grandes entreprises annoncent la fermeture d’usines en raison de tarifs douaniers, y compris des prélèvements de 10% sur les voitures exportées vers l’Europe continentale.

«Si Nissan a décidé d’indiquer clairement avant les élections locales de mai 2021 qu’il quittait le Nord-Est et que de nombreux députés conservateurs du Mur rouge ont soudainement vu qu’à leur siège le vote travailliste qui avait voté les conservateurs votait à nouveau en grand nombre, peut-être que cela aurait un impact », dit l’un d’eux.

«Cela doit être quelque chose comme ça pour éloigner les gens de l’idéologie.»

Si Nissan quittait Sunderland après un Brexit sans accord, cela pourrait-il briser la fièvre idéologique des conservateurs? (REUTERS)

Certains pensent que c’est ce genre de pression d’en bas qui pourrait briser la fièvre du parti conservateur et permettre aux ministres de revenir à la table des négociations avec l’UE au cours de la nouvelle année pour, enfin, conclure un accord de libre-échange.

Et s’il y a, au dernier moment possible, un accord de libre-échange? Certains en affaires espèrent également une réinitialisation dans ces circonstances.

«Les négociations sur le Brexit ont été un tel albatros autour du cou de tout le monde. Il y a un optimisme selon lequel, une fois qu’ils pourront dire qu’ils ont respecté le Brexit, cela permettra aux choses de revenir à la normale », dit l’un d’eux.

Accord ou pas d’accord, les groupes d’entreprises soulignent qu’il reste encore beaucoup à négocier avec l’Europe dans les années à venir, allant de l’équivalence sur la réglementation des services financiers aux règles de transfert de données.

Quoi qu’elles pensent de leurs motivations, les entreprises britanniques devront travailler avec les politiciens dans cet effort.

Nicole Sykes affirme que la guerre brutale du Brexit depuis 2016 devrait également être une cause de réflexion interne pour les entreprises.

«L’un des facteurs qui explique pourquoi il est plus facile pour les politiciens d’ignorer les entreprises de nos jours est qu’il y a eu une baisse de confiance dans les entreprises», dit-elle.

«Les entreprises vont devoir travailler beaucoup plus dur pour reconquérir cela si elles veulent gagner le respect des politiciens et avoir cette place privilégiée dans l’élaboration des politiques.»