f³ – bureau de photographie : Ruth Orkin : Women

La galerie berlinoise consacre une exposition à celle qui, très jeune, s’est mise à la photographie pour devenir l’une des pionnières aux Etats-Unis. Entre outil d’émancipation et expression féministe, l’objectif de Ruth Orkin s’éloigne d’une vision de la femme unifiée et joue facilement avec les clichés.

Un appareil photo à la main dès l’âge de dix ans et à seulement 17 ans, un road trip en solitaire à travers les Etats-Unis avec un vélo pour seul allié… Ruth Orkin a très tôt tous les atouts d’une grande reporter.

Immergée dans le monde du cinéma grâce à sa mère actrice, Ruth Orkin (1921-1985) a grandi à Hollywood et a su se tailler une place incontournable dans le paysage photographique des années 40 et 50, parmi des géants de la photographie comme Walker Evans (1903-1975) ou Saul Leiter (1923-2013). Le septième art pour lequel elle était fascinée et la rue qui prend sous son regard des allures cinématographiques étaient ses thèmes de prédilection, avec un dénominateur commun : les femmes.

Capturer la grâce

A la ville ou sur les plateaux de tournage, en couleur ou en noir et blanc, aux Etats-Unis ou en Italie, Ruth Orkin porte un regard sensible sur les femmes. Dans les rues de New York, Ruth Orkin a capturé des amies, des sœurs, des intellectuels, des épouses, des mères et des jeunes filles. Elle a capté le regard lourd d’une femme mariée adressé à son mari, un rire d’une folle spontanéité à travers la vitre d’une cabine téléphonique ou encore une discussion effrénée au bord d’une ruelle où le port de pantalons parmi une ribambelle de robes à fleurs résonnent comme un incroyable signe de justification.

Ces photographies reflétant une image plus ou moins contrastée des femmes américaines de l’époque sont appuyées par des clichés de grandes stars hollywoodiennes dont les souvenirs résonnent encore aujourd’hui : Doris Dray sur le tournage de la comédie musicale By the Light of the Silvery Moon ou encore Nanette Fabray sur celui de The Band Wagon. Et il y a toute cette série de sublimes portraits de célébrités comme Joan Taylor, Julie Adams ou encore et évidemment, ce portrait iconique de Lauren Bacall au téléphone, le regard dans le vide avec une coiffure impeccable.

Un look féministe avant-gardiste

Mêlée à ces images témoignant de l’essor de l’industrie cinématographique, Ruth Orkin a dévoilé les coulisses avec des images empreintes d’humour, comme ce superbe plan dans les années 1950 d’une actrice se faisant coiffer, cigarette à la bouche et journal à la main. Une ironie mordante qui était déjà évidente dans la série d’expositions canines de New York en 1949, où femmes et chiens se répondaient dans des miroirs.

L’exposition met en lumière un reportage éminent et engagé publié dans le New York Times en 1945 dans lequel la chroniqueuse oppose la vie d’une femme de carrière à celle d’une femme au foyer : « Who Works Harder ? ». Les deux études laissent sans réponse cette fameuse question qui pourrait encore aujourd’hui constituer un débat de société épicé.

C’est avec humour et curiosité que la sensible Ruth Orkin documente un monde occidental en plein développement. Sous son objectif, les femmes acquièrent des droits, apprivoisent leur liberté et s’autorisent des aspirations, le tout constituant les archives fascinantes d’une époque où leur existence était rarement considérée.

Noémie de Bellaigue

Ruth Orkin au f³ – bureau de photographie à Berlin jusqu’à 18 février 2024.

