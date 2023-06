EZVIZ H8 Pro 3K review : Pas d’angles morts

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Clarté d’image exceptionnelle

Détection de personnes et de véhicules

Plusieurs modes de vision nocturne Les inconvénients Peut nécessiter de percer des trous dans les murs extérieurs pour accueillir les câbles

Le fabricant ne fournit pas d’indice de résistance aux intempéries IP

Design remarquable Notre avis L’EZVIZ H8 Pro 3K est une excellente option pour surveiller de grands espaces sans images floues ni angles morts.

Prix ​​lors de l’examen

149,99 $

149,99 $

Le choix d’une caméra de sécurité pour surveiller une grande propriété nécessite souvent de sacrifier la qualité de l’image pour la couverture – plus l’objectif est large, plus vous perdez généralement de clarté et de détails dans le marché. Le EZVIZ H8 Pro 3K ne nécessite aucun compromis de ce type. Sa conception panoramique et inclinable à 360 degrés et sa résolution 3K offrent la flexibilité nécessaire pour surveiller de vastes zones sans angles morts ni images floues.

La caméra utilise une conception de dôme similaire à d’autres caméras panoramiques et inclinables EZVIZ, comme la C8W Pro 3K, qui doit être monté sur le mur extérieur ou l’avant-toit de votre maison. Un câble s’étendant de l’arrière de la caméra se divise en une queue de cochon avec des ports pour l’adaptateur secteur et une connexion Ethernet, cette dernière à utiliser si votre signal Wi-Fi n’est pas assez fort à l’extérieur. Curieusement, EZVIZ ne donne pas de note IP pour la caméra, disant seulement qu’elle a une « conception résistante aux intempéries ».

L’EZVIZ H8 Pro 3K a capturé une vidéo d’une clarté impressionnante ; il était facile de distinguer des détails comme les traits du visage et les plaques d’immatriculation.

Avec un angle de vision diagonal de 104 degrés et la possibilité de faire un panoramique de 340 degrés horizontalement et de s’incliner de 80 degrés verticalement, la caméra réduit considérablement les angles morts et convient parfaitement à la surveillance des cours, des allées, des parkings et d’autres vastes étendues. Vous pouvez définir jusqu’à 12 points de cheminement, permettant à la caméra de « patrouiller » les zones autour de votre maison qui vous préoccupent le plus lorsque vous appuyez sur chacun de ces emplacements prédéfinis dans l’application EZVIZ.

Michael Ansaldo/Fonderie

La caméra comprend une vision nocturne en couleur jusqu’à 20 mètres via une paire de projecteurs, ainsi qu’une vision nocturne en noir et blanc de 30 mètres dans l’obscurité totale. Une option « vision nocturne intelligente » activée par défaut vous permet d’utiliser les deux, en passant automatiquement du noir et blanc à la couleur lorsqu’un mouvement est détecté.

Les environnements extérieurs sont connus pour déclencher de fausses alertes de mouvement dans les caméras de sécurité ; une activité aussi inoffensive que le balancement de branches d’arbres ou un écureuil traversant votre clôture peut déclencher un déluge de notifications indésirables. Les algorithmes d’IA embarqués du H8 Pro 3K se concentrent sur les objets les plus importants pour les utilisateurs du point de vue de la sécurité : le déplacement des personnes et des véhicules. Il peut même vous informer lorsqu’un véhicule inconnu se gare sur votre propriété sans autorisation.

Lorsqu’un humain est détecté, la caméra tourne automatiquement pour suivre la personne et zoome jusqu’à quatre fois pour une image plus claire. Pour une protection supplémentaire, vous pouvez activer une fonction de défense active qui déclenchera également la sirène intégrée de la caméra et fera clignoter deux de ses projecteurs pour dissuader l’intrus.

La configuration du H8 Pro 3K est simple : scannez le code QR sur le boîtier de la caméra et suivez les instructions de l’application EZVIZ pour vous connecter à votre réseau Wi-Fi. À la fin du processus, vous devrez décider d’un plan de stockage cloud CloudPlay. La caméra peut enregistrer des vidéos localement sur une carte microSD (avec des capacités allant jusqu’à 512 Go), mais il y a toujours le risque qu’un intrus puisse prendre ou casser la caméra et toute preuve qui l’accompagne. Le stockage en nuage vous permet de conserver et d’accéder plus facilement à vos clips vidéo capturés.

L’application EZVIZ facilite l’utilisation du H8 Pro 3K et la personnalisation des paramètres de détection. Michael Ansaldo/Fonderie

Un plan CloudPlay Standard, qui stocke les clips vidéo détectés par les événements d’une caméra EZVIZ sur une base de 7 jours, coûte 3,99 $ / 3,99 £ par mois ou 39,99 $ / 39,99 £ par an; vous pouvez passer à un historique glissant de 30 jours pour 6,99 $ / 6,99 £ par mois ou 69,99 $ / 69,99 £ par an. Les plans Premium prennent en charge jusqu’à quatre caméras et coûtent 5,99 $ / 5,99 £ par mois ou 59,99 $ / 59,99 £ par an pour un historique vidéo de 7 jours et 10,99 $ / 10,99 £ par mois ou 109,99 $ / 109,99 £ par an pour un historique vidéo de 30 jours . Un essai gratuit de 30 jours du CloudPlay le moins cher est inclus avec l’achat d’un appareil photo.

Le H8 Pro 3K a capturé une vidéo d’une clarté impressionnante ; il était facile de distinguer des détails tels que les traits du visage et les numéros de plaque d’immatriculation. Les deux formes de vision nocturne étaient efficaces après la tombée de la nuit et la fonction de défense active fonctionnait comme annoncé dans mes tests. La caméra répond instantanément aux commandes de panoramique et d’inclinaison et se déplace en douceur avec presque aucun bruit de moteur.

L’application EZVIZ facilite l’utilisation de la caméra et la gestion de ses fonctionnalités, avec des options pour calibrer le panoramique et l’inclinaison, planifier des notifications et personnaliser la détection de mouvement avec des algorithmes supplémentaires. Le dernier comprend une option de détection de changement d’image, qui permet à la caméra de détecter tout type de mouvement, et une option de reconnaissance de geste qui permet à une personne devant la caméra de passer un appel vidéo à l’utilisateur de surveillance en agitant directement l’objectif.

La détection de mouvement a bien fonctionné de manière fiable, chaque événement provoquant une notification instantanée qui m’a amené directement au clip vidéo capturé lorsqu’il était tapé. L’application organise les clips sous forme de vignettes organisées par jour et par heure, en commençant par le plus récent, afin que vous puissiez les parcourir pour trouver ce dont vous avez besoin.

Le prix de 150 $ / 199 £ du H8 Pro 3K semble raisonnable compte tenu des capacités de la caméra et de son bond en qualité d’image par rapport aux caméras de sécurité 1080p encore courantes. Considérez également que la surveillance de votre grande propriété pourrait autrement nécessiter l’achat de plusieurs caméras à angle fixe pour obtenir la même couverture de surveillance. Dans cette optique, le H8 Pro 3K semble être un très bon rapport qualité-prix.