La cause était des complications de la chirurgie du cancer du côlon, a déclaré son fils Steven K. Vogel, politologue et chercheur japonais à l’Université de Californie à Berkeley.

Bien que de formation sociologue, le Dr. Vogel à partir de sujets tels que l’histoire, la psychologie et l’anthropologie, et a interviewé des familles, des cadres et des hauts responsables politiques au Japon et en Chine. Après des décennies pendant lesquelles la Chine a été largement fermée à l’Occident, il a été l’une des premières générations d’universitaires américains à parcourir le pays et à étudier la société dans les années qui ont suivi la mort de Mao Zedong en 1976. En hommage, le Département d’État lui a rendu hommage. Le monde des affaires à Pékin l’a appelé « un vieil ami du peuple chinois », a déclaré The Associated Press.

« Il avait une rare combinaison de capacités pour étudier les deux pays: très bien informé de leur histoire, de leurs sociétés et de leur politique, parlant couramment les deux langues et avait un réseau véritablement mondial de collègues scientifiques, de fonctionnaires et d’amis », a déclaré un chercheur chinois. Michael D. Swaine dit dans un e-mail.

Dr. Vogel a parfois écrit des articles d’opinion sur les affaires étrangères et a servi deux ans dans l’administration Clinton, où il a informé des membres du cabinet en tant qu’officier d’Asie de l’Est au Conseil national du renseignement. Il était surtout connu comme l’auteur de livres tels que Japan comme Number One (1979), qui suggéraient des leçons économiques et politiques que les États-Unis pourraient tirer du Japon dans un contexte de déficit commercial croissant, et Deng Xiaoping and the Transformation of China »(2011), qui a remporté le prix Lionel Gelber du meilleur livre sur les affaires étrangères.

Ce dernier était finaliste du National Book Critics Circle Award et salué comme un compte rendu définitif de Deng, qui a supervisé des réformes économiques radicales mais a également blâmé le massacre de manifestants en 1989 sur la place Tiananmen. Dans une interview avec le New York TimesLe spécialiste de la Chine, David Shambaugh, a qualifié le livre de «grande réussite», ajoutant que «si la plupart de ces informations ne sont pas nécessairement nouvelles, c’est la première fois que nous voyons tout cela en un seul endroit, analysé avec un détachement scientifique».

Le livre, publié lorsque le Dr Vogel avait 81 ans, était le résultat d’une décennie de recherches dans les archives aux États-Unis et en Russie, de voyages à travers la Chine et d’interrogatoires de dignitaires du Parti communiste tels que l’ancien président Jiang Zemin. , qu’il avait précédemment reçu lors d’une visite à Harvard.

Mais le livre a également été critiqué par des chercheurs qui appellent Dr. Vogel l’a accusé d’être trop sympathique à son sujet et de ne pas insister sur certaines des violations des droits humains de Deng. Dr. Vogel a noté qu’il avait critiqué Deng à certains endroits, déclarant au Times: «De nombreux Américains voient Deng comme coloré par la place Tiananmen. Ils détestaient ça. J’ai le même avis. Mais il est de la responsabilité d’un savant d’avoir une vision objective. «

« Qui a eu le plus d’influence sur plus de gens au 20ème siècle? » il ajouta. «Il a sorti 300 millions de personnes de la pauvreté. Ils ont essayé de le faire en Chine pendant 150 ans, mais cela n’a pas fonctionné. Et il l’a fait. «

Dr. Le travail de Vogel en Asie de l’Est n’a commencé que par accident, alors qu’il finalisait sa thèse à Harvard. Il a écrit sur les familles américaines et la santé mentale lorsque sa conseillère, Florence Kluckhohn, lui a dit qu’il était trop «provincial» et qu’il n’avait jamais voyagé à l’étranger. «Si vous voulez regarder objectivement la société américaine», dit-elle, «vous devez vraiment aller à l’étranger, dans une culture différente».

Dr. Vogel a suivi ses conseils et a obtenu une bourse au Japon, où il a passé deux ans à enseigner et à faire des recherches sur la langue pour son livre de 1963 « La nouvelle classe moyenne du Japon ». Le livre est basé sur les expériences de six familles vivant dans une banlieue de Tokyo. , que Dr. Vogel a interviewé sa première femme, psychothérapeute et assistante sociale Suzanne Hall Vogel.

« Vous vouliez lire les notes de bas de page parce qu’elles étaient si délicieuses – pleines de pierres précieuses », a déclaré son ancien élève. Blanc joyeux, anthropologue et spécialiste du Japon à l’Université de Boston. Lors d’un entretien téléphonique, elle a ajouté que le Dr. Vogel et un autre chercheur, Ronald P. Dore, ont aidé à lancer le champ des études japonaises modernes, soulignant «la différence entre le Japon officiel et la vraie vie».

Dr. Vogel a écrit plus tard « Le Japon comme numéro un », que Swaine a décrit comme « l’ouvrage standard analysant la montée du Japon pour devenir un acteur économique majeur dans le monde », ainsi qu’une suite, « Comeback » (1985).

À cette époque, il s’était également tourné vers la Chine, étant retourné à Harvard au début des années 1960 en tant que stagiaire postdoctoral à une époque où l’université cherchait de jeunes scientifiques pour se concentrer sur la terre. Quelques années plus tard, il se rendit à Hong Kong, où il interviewa des réfugiés du sud de la Chine pour le livre « Canton Under Communism » (1969).

Dr. Vogel a ensuite succédé au pionnier chinois John King Fairbank en tant que directeur du Harvard’s Center for East Asian Research, aujourd’hui Fairbank Center for Chinese Studies. Il a également présidé le Council for East Asian Studies de l’Université, a cofondé le Programme sur les relations américano-japonaises au Harvard’s Center for International Affairs, et a été fondateur et directeur du Harvard University Asia Center.

«Pour tant de gens, il était non seulement une personne gracieuse et gentille, mais aussi un modèle de ce qu’un érudit devrait être», a déclaré Michael A. Szonyi, l’actuel directeur du Fairbank Center. Dr. Vogel a essayé de connecter des scientifiques du monde entier et de toutes les disciplines, a-t-il déclaré, rassemblant souvent des collègues et des visiteurs pour des plats chinois à emporter chez lui à Cambridge.

«À une époque où la science évoluait de plus en plus vers une spécialisation disciplinaire étroite», a déclaré Szonyi, «il essayait de rassembler des politologues, des sociologues, des historiens et même des anthropologues médicaux et de nous parler».

Ezra Feivel Vogel est né à Delaware, Ohio, le 11 juillet 1930, d’immigrants juifs d’Europe de l’Est. Sa mère était femme au foyer et son père possédait un magasin de vêtements pour hommes et garçons.

Dr. Vogel avait 19 ans lorsqu’il est diplômé de l’université de sa ville natale, Ohio Wesleyan University, en 1950. Il a ensuite servi dans l’armée et a obtenu une maîtrise de la Bowling Green State University dans l’Ohio, suivie d’un doctorat de Harvard en 1958. Il a enseigné à Yale avant de retourner à Harvard et a pris sa retraite de l’enseignement en 2000.

Son dernier livre, «La Chine et le Japon: face à l’histoire» (2019), explore les relations tendues entre ces deux pays et préconise des liens plus étroits. «C’était un projet charmant et optimiste qui ne résoudrait jamais complètement les problèmes, mais il a apporté une contribution positive», a déclaré Szonyi. « Même quand il avait 80 ans, il se demandait, comment puis-je contribuer à un monde meilleur? »

Dr. Le mariage de Vogel avec Suzanne Hall s’est soldé par un divorce. Parmi les survivants figurent sa femme de 41 ans, Charlotte Ikels, professeur d’anthropologie à la retraite à la Case Western Reserve University; trois enfants de son premier mariage, David Vogel de Cambridge, Steven Vogel de Berkeley et Eve Vogel d’Amherst, Mass.; une soeur; et cinq petits-enfants.

Dr. Vogel travaillait sur une biographie de Hu Yaobang, un responsable du Parti communiste réformiste, ainsi qu’un document d’orientation sur les relations américano-chinoises qu’il prévoyait de présenter au nouveau gouvernement de Biden. Son intérêt pour la politique et l’histoire s’était développé ces dernières années, après des décennies de bourses dans des domaines tels que les questions familiales et la politique industrielle.

«Il a continué à changer, et c’était plutôt génial. Cela nous a permis de voir qu’un savant n’a pas besoin d’avoir une seule chanson », a déclaré White, son ancien élève. John Fairbank a toujours dit que vous aviez un sujet dans toute votre vie et que vous continuiez à le répéter. Et Ezra n’était pas comme ça. «