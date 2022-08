Ezra Miller rompt le silence et aborde un comportement troublant pour la première fois – National

Après des mois de gros titres troublants, Ezra Miller a rompu leur silence sur une liste croissante de problèmes juridiques.

Le flash star s’est excusée pour ses actions récentes, dans une déclaration faite à Variété, marquant la première fois qu’ils ont reconnu leur comportement erratique au cours des derniers mois, qui comprend des allégations d’agression, de toilettage et de cambriolage. Miller a déclaré qu’une période de “crise intense” avait incité leurs actions récentes et a déclaré qu’ils cherchaient maintenant un traitement de santé mentale.

“Ayant récemment traversé une période de crise intense, je comprends maintenant que je souffre de problèmes de santé mentale complexes et que j’ai commencé un traitement continu”, a expliqué Miller.

“Je tiens à m’excuser auprès de tous ceux que j’ai alarmés et contrariés par mon comportement passé. Je m’engage à faire le travail nécessaire pour revenir à une étape saine, sécuritaire et productive de ma vie.

L’acteur, qui s’identifie comme non binaire et utilise ses pronoms, a été récemment accusé de cambriolage dans le Vermont après que la police a déclaré avoir volé plusieurs bouteilles d’alcool dans une résidence vide.

Miller avait été arrêté deux fois plus tôt cette année à Hawaï pour conduite désordonnée et harcèlement dans un bar karaoké lorsque l’acteur a attrapé le micro d’une chanteuse et s’est jeté sur un homme jouant aux fléchettes. Ils ont ensuite été de nouveau arrêtés, soupçonnés d’agression, pour avoir prétendument jeté une chaise sur une femme, lui laissant une entaille d’un demi-pouce sur le front.

Avant ces deux incidents, Miller avait été la source d’au moins 10 appels de la police à Hawaï pour des choses comme flâner, filmer des gens dans une station-service et se disputer avec des gens en public.

Suite à l’incident au bar karaoké à Hawaï, les dirigeants de Warner Bros. et de DC ont tenu une réunion d’urgence pour discuter de l’implication de l’acteur dans de futurs films.

Miller joue un rôle permanent dans deux des franchises phares de Warner Bros. Ils sont apparus comme le personnage de Barry Allen, également connu sous le nom de Flash, dans les années 2017 et 2021 Ligue des Justiciers films. Un autonome Le flash Le film devrait bientôt être présenté en première avec Miller dans le rôle principal. L’acteur joue également Credence Barebone dans le Harry Potter série dérivée Les Bêtes Fantastiques.

Une source a dit Variété que Warner Bros. soutient la décision de Miller de demander un traitement de santé mentale. Le studio prévoit également de sortir Le flash en 2023 comme prévu, malgré les appels à retirer l’acteur du rôle.

Les arrestations de Miller ne sont pas les seuls problèmes juridiques que l’acteur a rencontrés ces derniers mois.

En juin, une mère du Massachusetts s’est vu accorder une ordonnance de protection temporaire après qu’un juge a conclu que son enfant faisait face à «une probabilité substantielle de danger immédiat de harcèlement» de la part de Miller.

Dans une affaire distincte, les parents de Tokata Iron Eyes, 18 ans (qui a depuis changé son nom en Gibson, selon leurs médias sociaux) ont également déposé une ordonnance de protection contre Miller, alléguant que l’acteur a soigné leur enfant et leur a fourni avec de la drogue après que les deux se soient rencontrés quand Iron Eyes avait 12 ans.

Iron Eyes, un activiste autochtone faisant partie de la nation Sioux, affirme que les allégations de toilettage sont fausses.

Des informations ont également révélé que Miller avait hébergé une mère et trois enfants dans leur ferme du Vermont, alarmant le père des enfants, qui affirme que les armes à feu et la marijuana sont facilement accessibles sur la propriété.

Le père affirme avoir contacté le Département de l’enfance et de la famille du Vermont pour effectuer un bilan de santé des enfants.

La mère a allégué que Miller l’avait aidée à échapper à une situation de violence avec son ex et que sa ferme avait été un «havre de guérison» pour la famille.

















