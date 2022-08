Ezra Miller accusé de cambriolage dans le Vermont – National

L’acteur Ezra Miller a été accusé de cambriolage à Stamford, dans le Vermont, le dernier d’une série d’incidents impliquant la star assiégée de Le flash.

Dans un rapport publié lundi, la police de l’État du Vermont a déclaré avoir répondu à une plainte pour cambriolage à Stamford le 1er mai et découvert que plusieurs bouteilles d’alcool avaient été prises dans une résidence alors que les propriétaires n’étaient pas présents. Miller, qui utilise les pronoms ils / eux, a été inculpé après que la police a consulté des images de surveillance et interrogé des témoins.

Le rapport de police indique que Miller a été localisé peu avant minuit dimanche et a reçu une citation à comparaître devant la Cour supérieure du Vermont le 26 septembre.

L’accusation de crime s’ajoute aux problèmes juridiques croissants de Miller et aux rapports de comportement erratique. L’acteur de 29 ans a été arrêté deux fois plus tôt cette année à Hawaï, notamment pour conduite désordonnée et harcèlement dans un bar karaoké. Le deuxième incident concernait des voies de fait au deuxième degré.

Les parents de Tokata Iron Eyes, 18 ans (qui semble avoir changé son nom en Gibson sur les réseaux sociaux) ont également déposé plus tôt cette année une ordonnance de protection contre Miller, accusant l’acteur de soigner leur enfant et d’autres comportements inappropriés avec Tokata Iron. Eyes en tant que mineur dès l’âge de 12 ans. Tokata Iron Eyes, un activiste amérindien, a récemment déclaré à Insider que ces allégations étaient fausses.

Tokata Iron Eyes a également publié une vidéo sur Instagram en juin, affirmant que leur amitié avec Miller n’était “l’affaire de personne” et “personne n’a de récit”. Ils ont dit à leurs abonnés qu’une déclaration préalable sur Miller avait été écrite de leur propre chef, car il y avait des spéculations en ligne quant à savoir si l’acteur avait créé la déclaration au nom de Tokata Iron Eyes.

Les avocats de Miller n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur l’accusation de crime du Vermont ou sur l’ordonnance de protection liée à Tokata Iron Eyes.

En juin, des rapports ont émergé alléguant que Miller avait hébergé une mère et trois enfants dans leur ferme du Vermont. Selon les rapports de Rolling Stone, les conditions de vie préoccupent beaucoup le père des enfants, qui affirme que les armes à feu et la marijuana sont facilement accessibles sur la propriété, propriété de Miller.

Après avoir joué dans plusieurs films pour Warner Bros. et DC Films en tant que Flash, Miller devrait jouer dans le prochain film autonome Le flash, devrait sortir en juin 2023. Bien que Warner Bros. ait supprimé la semaine dernière le presque terminé Fille chauve-souris film, le studio a laissé entendre qu’il restait déterminé à sortir Le flash.

Dans un rapport sur les résultats la semaine dernière, David Zaslav, directeur général de Warner Bros. Discovery, a fait référence Le flash. “Nous avons vu Le Flash, Black Adam et Shazam 2. Nous sommes très excités à leur sujet », a déclaré Zaslav. “Nous pensons qu’ils sont formidables et nous pensons que nous pouvons les rendre encore meilleurs.”

Les représentants de Warner Bros. n’ont pas répondu aux messages lundi.

— Avec des fichiers de Sarah Do Couto de Global News.