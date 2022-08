Ezra Miller accusé de cambriolage criminel quelques jours après que le PDG de Warner Bros Discovery, Zaslav, a fait l’éloge du film “Flash”

Alors que David Zaslav cherche à réorganiser Warner Bros. L’univers cinématographique DC de Discovery, l’une des plus grandes stars du studio, continue de faire la une des journaux pour un comportement criminel présumé.

Ezra Miller, qui incarne Barry Allen, alias Flash, dans le cadre de DC Extended Universe, a été accusé de vol avec effraction à Stamford, VT, selon un rapport de la police de l’État du Vermont.

L’incident présumé s’est produit le 1er mai et impliquait des bouteilles d’alcool manquantes dans une résidence locale. Selon le rapport, une vidéo de surveillance a indiqué l’implication de Miller et il a reçu une citation dimanche pour comparaître devant la Cour supérieure du Vermont le 26 septembre pour mise en accusation.

Ce dernier incident fait suite à une série de comportements inquiétants et d’allégations d’inconduite qui remontent à au moins 2020. Miller a été arrêté et accusé de conduite désordonnée et de harcèlement au début de 2022 et, quelques heures avant leur comparution devant le tribunal en avril pour ces accusations, a été de nouveau arrêté. après une altercation au cours de laquelle ils ont été accusés d’avoir jeté une chaise et blessé une femme.

De plus, deux ordonnances de protection ont été accordées ces derniers mois, l’une pour un enfant de 12 ans dans le Massachusetts et l’autre pour Gibson Iron Eyes, un militant de Standing Rock âgé de 18 ans, qui aurait été soigné par Miller, selon les parents. Chase Iron Eyes et Sara Jumping Eagle.

D’autres allégations suggèrent que Miller a hébergé une mère de 25 ans et ses trois enfants, tous âgés de moins de cinq ans, dans son ranch à Stamford. La propriété se double prétendument d’une ferme de cannabis sans licence et possède plusieurs armes à feu sur les lieux, selon un rapport de Rolling Stone.

L’accusation de cambriolage contre Miller survient près d’un an avant que Warner Bros. ne sorte “The Flash”, un film de 100 millions de dollars qui fait partie de la franchise DC du studio.

La nouvelle survient également quelques jours seulement après que le PDG de Warner Bros. Discovery a fait l’éloge du film lors d’un appel aux résultats.

“Nous avons d’excellents films DC à venir : ‘Black Adam’, ‘Shazam !’ et ‘Flash'”, a déclaré Zaslav lors de l’appel. “Et nous travaillons sur tout cela. Nous sommes très excités à leur sujet. Nous les avons vus. Nous pensons qu’ils sont formidables …”

La société est restée silencieuse lors des précédentes arrestations pour agression de Miller plus tôt cette année, mais des sources au sein de la société ont déclaré des réunions d’urgence ont eu lieu en avril pour discuter de leurs récentes controverses et de la manière dont le studio procéderait à l’avenir. À ce moment-là, il a été déterminé que le film resterait sur l’ardoise, mais Warner Bros. mettrait en pause les futurs projets impliquant l’acteur.

Le studio a même taquiné “The Flash” lors de sa présentation à CinemaCon fin avril, suggérant qu’il prévoyait toujours de procéder à la sortie du film l’année prochaine.

Les représentants de la société n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

Le dernier accrochage de Miller avec la loi n’a fait qu’attiser la colère des fans envers le studio, qui a mis de côté de manière controversée le film DC “Batgirl” directement en streaming la semaine dernière.

Beaucoup ont estimé que la décision d’abandonner le film, qui met en vedette une star afro-latina dans Leslie Grace, était une mauvaise optique. Bien que Warner Bros. Discovery ait soutenu que cette décision avait été prise dans le cadre d’une mesure de réduction des coûts suite à la fusion de Discovery et Warner Bros.

Zaslav a pris la tête de la nouvelle fusion de Warner Bros. Discovery en avril et a cherché à recentrer la stratégie de contenu de l’entreprise, prenant une direction très différente de celle de l’ancien PDG de WarnerMedia, Jason Kilar, qui a donné la priorité au streaming et aux médias numériques.

Le nouveau PDG ne veut pas que l’entreprise dépense de grosses sommes d’argent dans des projets de films à gros budget uniquement pour les faire débuter en streaming.