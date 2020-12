Ezra F.Vogel, éminent spécialiste de l’Asie de l’Est à l’Université de Harvard dont les écrits sur la politique et la société modernes en Chine et au Japon ont contribué à façonner la façon dont le monde a compris la montée de ces deux puissances asiatiques, est décédé dimanche à Cambridge, Mass. Il avait 90 ans. . Le décès, dans un hôpital, a été confirmé par son fils Steven, qui a déclaré que la cause était des complications de la chirurgie. En 1979, alors que le Japon était en train de devenir une puissance économique, le professeur Vogel a publié le livre «Le Japon en tant que numéro un: leçons pour l’Amérique». C’était un titre provocateur pour un livre nuancé, dans lequel il décrivait dans une prose sans fioritures comment et pourquoi le Japon avait rattrapé, et dans certains cas surpassé, les États-Unis. Parmi les raisons qu’il a citées figuraient la capacité du Japon à gouverner et à éduquer ses citoyens efficacement et à contrôler la criminalité. Deux décennies et plusieurs livres plus tard, le professeur Vogel a entrepris une enquête approfondie sur la transformation économique d’une autre superpuissance asiatique ascendante: la Chine.

«En 2000, alors que je réfléchissais au livre à écrire pour aider les Américains à comprendre ce qui se passait en Chine, je pensais que le plus important était cette nouvelle politique d’ouverture et de réforme à partir de décembre 78», a-t-il rappelé dans un conférence l’année dernière à l’Ohio Wesleyan University, son alma mater. «J’ai senti que la façon de décrire cela était de raconter l’histoire du leader qui dirigeait cela.» Le résultat a été un livre de 876 pages sur Deng Xiaoping, l’une des biographies les plus approfondies à ce jour du dirigeant pragmatique qui a guidé la Chine hors du chaos des années Mao et a poussé à travers des réformes qui ont contribué à faire sortir des centaines de millions de Chinois. de la pauvreté. Publié en 2011, « Deng Xiaoping et la transformation de la Chine»S’est appuyé sur une décennie de recherches et d’entretiens avec les enfants notoirement privés de personnalités clés du Parti communiste comme Zhao Ziyang, Hu Yaobang et Deng lui-même. Le professeur Vogel a également interviewé l’ancien dirigeant chinois Jiang Zemin. Le livre a remporté le prix Lionel Gelber 2012 et a été finaliste pour le National Book Critics Circle Award pour la biographie, entre autres distinctions. Mais cela a également suscité des critiques certains qui a déclaré que le professeur Vogel avait été trop indulgent dans son évaluation de Deng, y compris du rôle du leader dans la répression sanglante de 1989 contre les manifestants pro-démocratie autour de la place Tiananmen à Pékin. Le professeur Vogel a défendu son travail dans une interview accordée en 2011 au New York Times. «C’est injuste, car dans certains endroits, je suis très critique», a-t-il déclaré. «Le point de vue de beaucoup d’Américains sur Deng est tellement coloré par la place Tiananmen. Ils pensent que c’était horrible. J’ai le même point de vue. Mais c’est la responsabilité d’un universitaire d’avoir une vision objective. » «Le Japon en tant que numéro un» et «Deng Xiaoping» avaient été écrits en pensant aux lecteurs américains, et tous deux se vendaient bien aux États-Unis. Mais c’est avec les lecteurs japonais et chinois à l’étranger que les livres ont le plus résonné: le professeur Vogel avait tendu un miroir à leur pays, leur permettant d’examiner la transformation de leurs sociétés sous un nouveau jour.

Au Japon, les ventes de «Le Japon en tant que numéro un» ont éclipsé celles des États-Unis et le livre est devenu un sujet favori des émissions-débats télévisées japonaises. «C’était un timing parfait,» Glen S. Fukushima, a déclaré un chercheur principal au Center for American Progress à Washington et un ancien étudiant diplômé du professeur Vogel, lors d’un entretien téléphonique. «Pour un professeur de Harvard, publier un livre disant » Le Japon en tant que numéro un « – cela l’a rendu assez célèbre. »

En Chine, «Deng Xiaoping» est devenu un best-seller, même si plusieurs passages du livre ont été excisés ou modifiés par les censeurs du gouvernement. Les lecteurs chinois ont dévoré le livre et aurait a obtenu 500000 exemplaires lors de sa sortie dans le pays en 2013. Signe de l’influence considérable du professeur Vogel, des condoléances ont été transmises par des personnalités chinoises de tous les horizons politiques à l’annonce de sa mort, y compris d’un ancien leader de la manifestation étudiante de la place Tiananmen et un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. «Le professeur Ezra Vogel a déployé des efforts inlassables pour promouvoir la communication et les échanges entre la Chine et les États-Unis et améliorer la compréhension mutuelle entre les deux peuples», a déclaré Wang Wenbin, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, lors d’un point de presse, qualifiant le professeur Vogel de «vieil ami du peuple chinois. » Ezra Feivel Vogel est né le 11 juillet 1930, dans le Delaware, Ohio, de Joe et Edith (Nachman) Vogel, immigrants juifs aux États-Unis. Son père tenait un magasin de vêtements pour hommes et garçons en ville. Sa mère était une sténographe et journaliste qui a ensuite travaillé comme comptable et caissière au magasin.