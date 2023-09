Ezekiel Elliott se concentre sur les Patriots, sachant que les émotions peuvent couler lors du retour à la maison avec les Cowboys

Ezekiel Elliott sait que ce sera bizarre de revenir si tôt en tant que porteur de ballon de la Nouvelle-Angleterre là où il a joué aux côtés du quart-arrière Dak Prescott pendant sept saisons avec les Cowboys de Dallas.

Le double champion de course sait également qu’il a toujours maîtrisé ses émotions, un trait qui sera testé en supposant qu’il y ait un rugissement massif de plus de 90 000 fans qui hurlaient « Zeeeeeeeeke », alors que leur dos bien-aimé lui tournait la main. devant sa bouche dans un geste « nourris-moi » après les courses du premier tour.

Elliott revient au domicile des Cowboys dimanche, confiant de pouvoir rester concentré sur le football, mais sachant qu’il n’est jamais entré dans une telle scène auparavant.

« Il y a des émotions », a déclaré Elliott mercredi lors d’une conférence téléphonique avec les journalistes qui couvrent les Cowboys. « Je ferai peut-être du bon travail en les cachant, mais il y aura des émotions. Mais je dois y aller et aider mon équipe à gagner ce match de football. »

Elliott n’était pas très intéressé à ressasser sa sortie hors saison dans le cadre d’une mesure de réduction des coûts de la part des Cowboys. « Les affaires sont les affaires », a-t-il déclaré.

Un démarrage lent avec les Patriots après un court camp d’entraînement s’inverse. Elliott s’est précipité pour un sommet de 80 verges dans une victoire de 15-10 contre les Jets. Et les Cowboys viennent de céder 222 yards au sol.

L’ancienne star de l’Ohio State porte à nouveau son numéro 15 universitaire après avoir choisi le numéro 21 avec les Cowboys, qui l’ont repêché quatrième au classement général en 2016.

Elliott prendra le bus de l’équipe jusqu’au vestiaire des visiteurs de l’autre côté du stade AT&T. Après le match, il n’attendra pas les journalistes du côté local, comme c’était la routine lors de ses 52 matchs là-bas.

« Je ne sais pas à quoi je m’attends nécessairement », a déclaré Elliott. « Ça va certainement être bizarre, juste de porter un uniforme différent, d’être dans le vestiaire des visiteurs. Mais je pense que ce sera une bonne expérience de revoir les fans. »

Elliott a remporté des titres au sol à deux reprises au cours de ses trois premières saisons avec les Cowboys et était un All-Pro en tant que recrue tandis que Prescott l’a devancé pour les honneurs de recrue offensive de l’année de l’AP NFL.

Le joueur de 28 ans est troisième sur la liste des courses au sol en carrière de Dallas avec 8 262 verges, derrière deux membres du Temple de la renommée du football professionnel dans le leader de la carrière de la NFL, Emmitt Smith et Tony Dorsett.

Au moment où Mike McCarthy a pris la relève en tant qu’entraîneur en 2020, les jours les plus productifs et explosifs d’Elliott à Dallas étaient derrière moi. Il était cependant toujours l’arrière incontournable sur la ligne de but, marquant 28 touchés au cours de ces trois saisons, dont 12 en 2022.

McCarthy se souvient de sa première impression, lorsqu’il était l’entraîneur de Green Bay et qu’Elliott courait à ses côtés sur la touche lors de sa saison recrue.

« Je me souviens juste qu’alors qu’il courait à côté de moi pendant un long moment, je pensais : ‘Mon Dieu, ce type a une grosse tête. C’est un grand homme' », a déclaré McCarthy. « J’ai toujours été très impressionné par lui. C’était un grand coureur physique. »

Les Cowboys (2-1) n’ont converti des touchés que lors de trois des 11 déplacements à l’intérieur de la ligne des 20 verges au cours des deux dernières semaines, donc la question de manquer Elliott sera l’un des sujets contre les Patriots (1-2).

Pour sa part, Elliott estime qu’il lui reste quelque chose après avoir signé un contrat d’un an d’une valeur d’au moins 3 millions de dollars avec des incitatifs qui pourraient doubler la valeur.

« Il m’en reste beaucoup dans le réservoir », a déclaré Elliott. « Je pense que je suis un très bon retour. »

Tony Pollard a remplacé Elliott en tant que leader après quatre saisons en tant que doublure. Il mène la NFL en courses et en touches pendant trois semaines.

Les jours de lourde charge de travail d’Elliott étaient pour la plupart révolus au moment où Pollard est arrivé, mais Pollard a vu Elliott conserver le rôle principal alors même que sa propre production commençait à surpasser celle de son mentor.

« Il a eu une grande influence sur moi en jouant à ce match, juste en le regardant, en regardant comment il fait les choses, comment il aborde les choses, sa préparation tout au long de la semaine », a déclaré Pollard. « J’essaie juste de choisir son cerveau, de grandir avec lui au fil du temps. »

Elliott a partagé la charge de travail avec Rhamondre Stevenson pendant sa brève période avec les Patriots. Il ne devrait pas y avoir de partage des projecteurs dimanche.

« Il est probablement à mon époque, notre temps ensemble, il était probablement probablement l’un des joueurs les plus populaires », a déclaré McCarthy. « Je veux dire, c’est un formidable coéquipier. Il l’est toujours. Son nom revient généralement une fois par semaine. »

Cela revient un peu plus souvent cette semaine.

Reportage de l’Associated Press.



