LONDRES: Un but merveilleux d’Ebere Eze a aidé Crystal Palace à revenir à la victoire et à infliger plus de misère à Sheffield United avec une victoire 2-0 en Premier League samedi.

L’équipe de Roy Hodgsons n’avait pas goûté au succès depuis qu’elle avait battu West Brom début décembre, mais deux buts en première période d’Eze et Jeffrey Schlupp ont vu les Eagles triompher lors de leur premier match de l’année.

Sheffield United a eu du mal à se créer des occasions dans la capitale et est tombé à sa 15e défaite en championnat de la saison pour ajouter à ses inquiétudes de relégation.

Luka Milivojevic était une inclusion notable dans la formation de départ du Palace malgré des images apparaissant sur les médias sociaux du capitaine semblant se briser coronavirus règles en mélangeant avec l’attaquant de Fulham Aleksandar Mitrovic à la veille du Nouvel An.

Sheffield United est entré dans le match avec seulement deux points après 16 tours et était sans plusieurs joueurs en raison d’un mélange de blessures, de suspension et COVID-19[feminine problèmes liés.

Ses problèmes ont augmenté de quatre minutes après le début des procédures à Selhurst Park.

Une rapide cassure à gauche de Wilfried Zaha a permis à l’attaquant du palais de trouver Christian Benteke et l’attaquant a joué un ballon parfaitement pondéré dans la zone pour l’ouverture du score. Le Schlupp pressé a vu son effort prendre une déviation avant de trouver le filet par le poteau.

Schlupp a été contraint de se blesser à la 40e minute et Eze a été convoqué à sa place.

Cinq minutes d’arrêt ont été ajoutées à la fin de la première mi-temps, suite au traitement précoce de Lys Mousset, et Palace en a fait bon usage en doublant l’avantage avec un but de la saison.

Eze a récupéré la passe de James McArthurs profondément dans sa moitié de terrain et a dépassé Oliver Norwood avant de faire de même à Ethan Ampadu, puis de produire une finition bouclée mesurée dans le coin inférieur au-delà d’Aaron Ramsdale de 20 mètres.

United n’avait que six joueurs sur le banc et un était Antwoine Hackford, 16 ans, qui a fait ses débuts tardivement mais s’est vu refuser une consolation par le bloc de Joel Wards.

