Eze Header met JFC 1-0 en haut

Mises à jour en direct ISL 2020-21 Jamshedpur FC vs Bengaluru FC: Jamshedpur FC et Bengaluru FC chercheront tous les deux à réaliser de solides performances et à terminer la saison en beauté lorsqu’ils s’affronteront dans le Super Ligue indienne (ISL) 2020-21 Match n ° 106 au stade Tilak de Vasco, Goa jeudi. Chhetri le met sur une plaque pour Udanta, qui a son tir sauvé après avoir été au but. Len Doungel avec un jeu très intelligent mais ne peut pas tirer correctement et il est dévié directement sur Mawia. Au début Il y a quelques surprises dans les alignements aujourd’hui car Nerijus Valskis manquera à l’équipe de la journée de Jamshedpur en raison d’une suspension. D’un autre côté, le Bengaluru FC n’a pas de Gurpreet Singh Sandhu dans l’équipe de la journée et va avec une défense entièrement indienne. Pour le Jamshedpur FC et le Bengaluru FC, les espoirs des séries éliminatoires sont terminés et maintenant ils chercheront à extraire les performances de leurs joueurs en gardant à l’esprit la saison prochaine, où ils voudront se battre pour les éliminatoires une fois de plus. Suivez toutes les mises à jour en direct de Jamshedpur FC vs Bengaluru FC sur le blog de News18 Sports.

Le Jamshedpur FC et le Bengaluru FC se sont affrontés pour la dernière fois le 28 décembre et le premier a été contrarié par la forme fragile du Bengaluru FC et a remporté une victoire 1-0. Stephen Eze avait marqué le vainqueur à la 79e minute et Bengaluru était incapable de réussir une sorte de retour. Les deux équipes étaient au coude à coude tout au long du match, Bengaluru obtenant cinq tirs cadrés contre quatre de Jamshedpur. Cependant, l’équipe d’Owen Coyle a réussi à convertir l’un de ces quatre tirs cadrés.

Les hommes d’Owen Coyle se retrouvent actuellement sixième sur la table, deux points au-dessus de leurs adversaires. Alors qu’un match nul suffirait à JFC pour terminer sixième, une défaite pourrait les voir perdre leur place face à Bengaluru. JFC sera certainement très confiant après avoir déraillé les espoirs de Mumbai City de s’emparer du bouclier des gagnants de la ligue, après une victoire 2-0 sur les Islanders. « Nous voulons reproduire la performance que nous avons montrée contre Mumbai City », a déclaré Coyle. «Nous avons failli atteindre ces (places) éliminatoires, donc nous voulons terminer sur une bonne note. Pour ce faire, il faut très bien jouer et essayer de gagner trois points. Bengaluru a encore l’AFC (Cup) à jouer, ils seront très concentrés, nous devrons donc être prêts pour le défi.

Malgré un manque de victoires, l’entraîneur par intérim du Bengaluru FC, Naushad Moosa, était fier de la façon dont son équipe s’est battue jusqu’à la fin. «La régularité n’était pas au rendez-vous, mais nous étions toujours positifs, essayant de voir si nous pouvions nous rendre (aux séries éliminatoires) avec la force que nous avions», a-t-il déclaré. «Nous avons toujours voulu gagner parce que personne ne voulait accepter que nous ne soyons pas une bonne équipe ou que nous ne pouvions pas y arriver. Nous avons toujours essayé de donner le meilleur de nous-mêmes. Moosa, qui a aligné jusqu’à huit jeunes cette saison, a déclaré qu’il chercherait à leur donner plus de temps de jeu lors de leur dernier match de championnat. «Nous jouons une bonne équipe et un entraîneur très expérimenté», a-t-il déclaré. «Il est important que nous ayons une équipe équilibrée, mais oui, nous aurons plus de jeunes jouer demain.»