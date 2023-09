Développé avec des ophtalmologistes de renommée mondiale, le nouveau Eyesafe® La technologie RPF60 est à la pointe du secteur, offrant le plus haut niveau de filtration de la lumière bleue du marché, tout en conservant des couleurs vives.

MINNEAPOLIS, 28 septembre 2023 /PRNewswire/ — Aujourd’hui, Sans danger pour les yeux, un leader mondial en solutions d’atténuation de la lumière bleue et de temps d’écran sain, a annoncé la technologie de filtration de la lumière bleue la plus puissante au monde pour les accessoires d’écran. La technologie Eyesafe offre une capacité unique de filtration de la lumière bleue tout en équilibrant les performances de couleur et de luminance. Avec l’introduction d’Eyesafe RPF60, les utilisateurs peuvent désormais bénéficier du plus haut niveau de protection contre la lumière bleue pour les accessoires de rechange.

Eyesafe RPF60 combine des matériaux uniques de gestion de la lumière couverts par un vaste portefeuille de brevets. Avec une filtration sélective de la lumière bleue à 435-440 nanomètres, la technologie Eyesafe élimine la partie de la lumière qui présente le plus grand risque pour la santé de la rétine.1

La technologie brevetée Eyesafe RPF60 filtre 60 % de la lumière bleue aux longueurs d’onde les plus importantes (435-440 nm) et préserve de belles couleurs. De nombreux concurrents ne parviennent pas à atteindre l’un de ces aspects : la réduction de la lumière bleue ou la performance des couleurs. Plusieurs marques filtrent la lumière bleue sur tout le spectre des couleurs, négligeant de se concentrer sur les longueurs d’onde qui préoccupent principalement nos yeux. De plus, d’autres solutions réduisent souvent le pic bleu sans rééquilibrer les couleurs, ce qui entraîne une teinte jaune importante et affecte l’expérience utilisateur.

« Eyesafe est fier de présenter la principale technologie de filtration de la lumière bleue au monde », a déclaré Justin Barrett, PDG d’Eyesafe. « La technologie Eyesafe RPF60 donne la priorité à la protection contre la lumière bleue là où elle est le plus nécessaire, tout en offrant des performances de couleur et d’affichage sans compromis. Nous comprenons que le paysage numérique d’aujourd’hui exige un équilibre délicat entre protection et performances, et nous refusons de faire des compromis sur l’un ou l’autre.

« Notre objectif », a poursuivi Barrett, « n’était pas seulement de réduire la lumière bleue. Nous voulions garantir que les utilisateurs puissent tout avoir : des couleurs brillantes, une clarté nette et la tranquillité d’esprit d’être protégés de la lumière bleue. »

« Nous avons consacré beaucoup de temps et d’efforts à la création d’Eyesafe RPF60, en exploitant la puissance de notre technologie innovante d’absorption de la lumière », a déclaré Derek Harrisvice-président de la recherche et du développement chez Eyesafe.

« Notre équipe, a-t-il poursuivi, s’est appuyée sur la recherche en santé et sur les apports de la communauté médicale, tout en adhérant aux normes industrielles les plus strictes. Nous avons adopté ces fondements non pas comme des limites, mais comme des tremplins pour améliorer notre technologie et offrir le plus haut niveau de soins. filtration de la lumière bleue. »

En tant que leader mondial de la protection d’écran et partenaire commercial exclusif d’Eyesafe, ZAGG a intégré de manière transparente la technologie Eyesafe RPF60 dans son protecteur d’écran le plus avancé, Glass XTR3. Non seulement le Glass XTR3 est dix fois plus résistant que les protecteurs d’écran en verre classiques, mais il filtre également efficacement 60 % de la lumière bleue dans la plage de 435 à 440 nm. Recherchez le protecteur d’écran ZAGG Glass XTR3 doté de la technologie Eyesafe RPF60 dans les points de vente, notamment Verizon, AT&T, T-Mobile et Best Buy, ainsi que sur ZAGG.com.

« L’introduction de la technologie Eyesafe RPF60 représente une avancée importante dans la filtration de la lumière bleue », a déclaré le Dr. David Friess, président du comité consultatif Eyesafe Vision Health. Son observation souligne l’importance cruciale de la réduction de la lumière bleue dans le sillage de nos modes de vie centrés sur les écrans. Le Dr Friess a expliqué : « Les implications d’un temps d’écran excessif et d’une exposition à la lumière bleue pourraient potentiellement poser des risques pour la santé à court et à long terme. Les effets à court terme, tels que des habitudes de sommeil perturbées, sont bien documentés, mais les effets à long terme. les implications à long terme commencent seulement à émerger.

À l’ère de l’ubiquité numérique, l’arrivée de la technologie Eyesafe RPF60 représente une avancée technologique importante. Lire le communiqué de presse complet ici .

À propos de Eyesafe

Eyesafe Inc. est le leader mondial de la gestion de la lumière bleue, y compris la technologie d’affichage, les normes, la certification et les solutions d’accessoires. Forte d’un vaste portefeuille de propriété intellectuelle, la société emploie une équipe de classe mondiale composée d’ophtalmologistes, d’ingénieurs et de scientifiques possédant des décennies d’expérience dans les domaines de l’électronique, des matériaux d’affichage, de la gestion de la lumière, de l’optométrie et de l’ophtalmologie. La marque Eyesafe jouit de la confiance des consommateurs et est intégrée dans des millions d’appareils numériques de Dell, HP, Lenovo, LG, ZAGG et plus encore. Eyesafe est reconnue par Inc. 5000 comme l’une des sociétés privées à la croissance la plus rapide en Amérique et par le Minneapolis/St. Paul Business Journal comme l’entreprise à la croissance la plus rapide au monde Minnesota. Apprenez-en davantage sur eyesafe.com.

1 Directives Z80.3 de l’American National Standards Institute (ANSI) et de la Commission internationale sur la protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP) montrant les parties les plus toxiques du spectre bleu.

