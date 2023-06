« Eye-watering »: comment le rêve scintillant du conseil de Woking s’est transformé en poussière

jeÀ l’automne 2020, le chef conservateur du conseil de Woking a annoncé qu’il démissionnait. Dans son discours d’adieu, David Bittleston a insisté sur le fait que Woking n’était pas simplement le meilleur conseil du pays mais allait endroits. « Devant nous, cet arrondissement a un bel avenir devant nous », a-t-il déclaré.

Le boost d’auto-congratulation de Bittleston était normal pour le cours. Lui et les dirigeants municipaux de la ville ont signé une vision grandiose de grande hauteur qui transformerait la modeste ville de banlieue du Surrey verdoyant en une ville moderne scintillante, un centre économique de style singapourien et « lieu d’affaires mondial de premier ordre ».

Cette semaine, Woking a déposé son bilan après avoir accumulé un déficit de 1,2 milliard de livres sterling sur une série de transactions immobilières et de régénération risquées. L’endroit peut-être mieux connu comme l’inspiration de la chanson à succès de The Jam Ville appelée Maliceest devenu le plus gros panier financier de l’histoire des collectivités locales britanniques.

L’ancien chef conservateur du conseil de Woking, David Bittleston. Photographie: Conseil d’arrondissement de Woking

L’ampleur épique de l’effondrement du conseil a envoyé des ondes de choc à travers le gouvernement local. Alors que les auditeurs passent au crible l’épave, une image étonnante se dégage de l’imprudence municipale, du non-respect des règles financières, de l’excès d’optimisme, de l’égomanie, de l’incompétence, du manque de transparence et de la négligence réglementaire.

Les chiffres en jeu sont stupéfiants. Tiny Woking, avec une taxe d’habitation annuelle de 11 millions de livres sterling, paie 62 millions de livres sterling par an pour rembourser 1,8 milliard de livres sterling de prêts sur des actifs d’une valeur de 600 millions de livres sterling de moins que ce qui a été payé pour eux. « C’est tout simplement époustouflant », a déclaré Rob Whiteman, directeur général du Cipfa, l’organisme des comptables du secteur public. « C’est presque impossible à comprendre. »

Personne ne semble tout à fait sûr de la façon de résoudre le problème. Woking pourrait augmenter les factures de taxes municipales de 15%, vendre tous ses actifs et réduire les services locaux à un minimum légal squelettique, et il se peut qu’il ne comble toujours pas le déficit. Les experts disent que le gouvernement, qui a approuvé la pile de dettes de Woking, doit maintenant décider d’annuler ou non les prêts.

Ce n’est pas seulement la prodigalité vertigineuse du conseil de Woking – les développements de gratte-ciel, les centaines de millions injectés dans la régénération du centre-ville, le Prêt de 11 millions de livres sterling à une école privée locale, l’achat de pubs et de terres agricoles – qui se concentre. C’est ainsi que, malgré les avertissements, on a laissé les choses devenir incontrôlables.

Un politicien local qui avait remis en question les plans a déclaré : « Il n’y avait aucun contrôle, aucune gestion de projet appropriée, aucune évaluation des risques financiers. Juste cette idée naïve que c’était de l’argent bon marché et que ce qui pouvait mal tourner… Vous aviez cet arbre à argent magique, et ils ont commencé à jouer au monopole ».

Le jeu du blâme bat son plein. Les libéraux démocrates au pouvoir, qui ont pris le pouvoir en mai 2022, affirment que les conservateurs, qui avaient contrôlé ou dirigé le conseil au cours de la décennie précédente, sont entièrement coupables. Les conservateurs affirment que les libéraux démocrates ont soutenu toutes les décisions d’investissement clés à l’époque.

« Vous l’épelez aux personnes chargées de le superviser, et il est ignoré », Résident local et ‘vérificateur de fauteuil’ Anthony Fraser

Certains évoquent le rôle de l’ancien directeur général de Woking, Ray Morgan, le plus haut fonctionnaire du conseil entre 2006 et 2021, lorsqu’il a pris sa retraite. Fait OBE en 2007 pour des services au gouvernement local, les gens qui le connaissent disent qu’il était franc, arrogant et exubérant avec la réputation de faire ce qu’il voulait. « Un gros poisson dans un petit bassin », selon une source.

Architecte clé de la vision de la régénération, certains suggèrent que Morgan a dépassé son mandat. « Tous les chemins mènent à Ray », a déclaré un politicien local. Morgan a toujours insisté sur le fait que les décisions étaient prises collectivement. « Plusieurs personnes m’accusent d’être mégalomane », a-t-il dit une réunion publique en 2013. « Mais en fin de compte, je fais ce que le conseil décide. »

Morgan était peut-être inhabituellement peu communicatif lorsqu’il a été approché au sujet de l’effondrement du conseil cette semaine. Dans un rapport Jeudi, sur le site d’information local Surrey Live, il a déclaré: «Je ne suis plus employé par le conseil, je ne pense pas qu’il soit approprié que je m’engage dans une discussion publique alors que je ne suis plus en possession des faits en la matière. ”

Ce qui n’est pas contesté, c’est que Woking était devenu le conseil le plus endetté du pays, avec le niveau d’endettement d’une grande ville. Pourtant, comme un examen du gouvernement l’a révélé le mois dernier, il manquait d’expertise commerciale, a pris des décisions importantes sans évaluation des risques ni analyses de rentabilisation appropriées et a enfreint les règles d’emprunt du Trésor.

Cette semaine avis en vertu de l’article 114 déclarant l’insolvabilité du conseil a déclaré qu’il y avait une forte probabilité qu’une grande partie des conseils financiers internes qui sous-tendaient les décisions d’investissement du conseil contenaient « des inexactitudes et des hypothèses erronées ». Si ces problèmes avaient été compris plus tôt, selon le rapport, Woking aurait eu du mal à rester solvable dès 2018.

Woking était devenu le conseil le plus endetté du pays, avec le niveau d’endettement d’une grande ville. Photographie: Sophia Evans / L’observateur

Pourquoi les problèmes n’ont-ils pas été révélés avant ? Au cours des trois dernières années, Anthony Fraser, résident local, directeur des opérations à la retraite et « vérificateur de fauteuil » avec un vif intérêt pour les finances des gouvernements locaux, a écrit une série de lettres détaillées au conseil, à ses auditeurs et aux ministres du Département du nivellement, du logement et des communautés avertissant des risques désastreux auxquels Woking était confronté.

En parcourant les documents financiers publiés par le conseil, Fraser a expliqué comment il était devenu considérablement surexposé, n’avait pas réussi à mettre de côté de l’argent pour rembourser ses emprunts et utilisait en fait des prêts du Trésor pour permettre à ses entreprises partenaires en difficulté de faire face aux coûts quotidiens, en violation des règles gouvernementales.

L’emprunt de la ville était hors de proportion avec sa capacité de remboursement de base, mettant sa solvabilité en danger, a-t-il déclaré aux auditeurs de Woking, BDO, en 2021. fortune d’un groupe de grandes sociétés de développement.

Cette lettre n’a pas reçu de réponse. D’autres ont été poliment repoussés. C’était frustrant, dit-il, que personne ne soit prêt à écouter. Les préoccupations de Fraser, cependant, ont été largement confirmées par le rapport sur l’article 114 de cette semaine. « Vous l’épelez aux personnes chargées de le superviser, et il est ignoré », a-t-il déclaré.

Certains insistent encore discrètement sur le fait que le conseil avait raison d’être ambitieux. Une personnalité politique locale a déclaré que le rêve de régénération du centre-ville, de construction de maisons abordables et de protection de la ceinture verte était fondamentalement solide et aurait prévalu sans la pandémie. Au fil du temps, ont-ils dit, Woking aurait raison.

Mais un tel optimisme est rare. Beaucoup voient le crash de Woking comme une conséquence des politiques d’austérité et de laissez-faire. Les conseils ont été frappés par d’énormes réductions de financement et les ministres ont encouragé les mairies à faire preuve d’esprit d’entreprise et à trouver des sources de revenus alternatives. Le gouvernement a fourni aux conseils des milliards de prêts en capital bon marché tandis que supervision de l’audit de base de leurs finances.

Woking rejoint Thurrock, Croydon et Slough sur la liste des récentes faillites de gouvernements locaux. Tous avaient beaucoup emprunté au Trésor pour investir dans des projets immobiliers et de régénération. Whitehall surveille de près plusieurs autres conseils très endettés.

Avant Covid, le trafic financier de Woking rapportait 22 millions de livres sterling par an pour financer les services, l’isolant des vents les plus froids de l’austérité. Malgré une réduction de 40% du financement depuis 2010, le conseil a insisté sur le fait que ses prouesses commerciales signifiaient qu’il n’avait pas eu à fermer de services de première ligne pour les résidents locaux.

Maintenant, cependant, son avenir semble très différent. Le directeur des finances par intérim du conseil, Brendan Arnold, a signalé cette semaine que les choses avaient changé. « La suite de services enrichie dont l’arrondissement a bénéficié pendant plusieurs années devra être supprimée », a-t-il écrit.

En langage clair, cela signifie que Woking fait face à une vente au rabais d’actifs, à des coupes budgétaires sans précédent et à des augmentations de la taxe d’habitation. L’austérité municipale est enfin arrivée.