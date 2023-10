EYE ON BUSINESS : Les rendez-vous de cette semaine

•Association des entreprises de Port Angeles — Des petits-déjeuners avec des programmes de réseautage et éducatifs ont lieu le mardi à 7h30 au restaurant Joshua, 113 DelGuzzi Drive (à côté de l’US Highway 101) à l’est de Port Angeles.

Cette semaine, il y aura un forum de candidats pour le district 3 du commissaire du port de Port Angeles avec Lee Whetham et Connie Beauvais.

Joshua’s facture un minimum de 5 $ pour les personnes présentes à la réunion du PABA qui ne commandent pas de petit-déjeuner.

•Rotary de midi à Port Angeles — Se réunit le mercredi à midi au Asian Buffet, 1940 E. First St. #160 (Port Angeles Plaza) à Port Angeles.

Cette semaine, les candidats au conseil municipal de Port Angeles présentent leurs points de vue au club et répondent aux questions.

Le déjeuner peut être acheté pour 18 $ ou 3 $ pour l’utilisation des installations.

•Port Angeles Nor’Wester Rotary — Se réunit en personne le vendredi à 7 heures du matin au Joshua’s Restaurant, 113 DelGuzzi Drive (à côté de l’US Highway 101) à l’est de Port Angeles.

Cette semaine, nous présentons les candidats du district scolaire de Port Angeles, Sandy Long, Stan Williams et Kirsten Williams.

L’accès au zoom se fait sur demande. Envoyez un e-mail à [email protected] pour plus d’informations.

Joshua’s facturera un minimum de 5 $ pour les personnes présentes à la réunion qui ne commandent pas de petit-déjeuner.

•Club Kiwanis de Port Angeles — Se réunit en personne de midi à 13 heures tous les jeudis au restaurant Joshua, 113 DelGuzzi Drive (à côté de l’US Highway 101) à l’est de Port Angeles.

Cette semaine, nous intronisons trois nouveaux membres.

Joshua’s facture un minimum de 5 $ pour les participants à la réunion Kiwanis qui ne commandent pas de déjeuner.

•Conseil de développement économique du comté de Clalam — Coffee With Colleen, animé par Colleen McAleer, le mercredi à 8 heures du matin. Le lien Zoom est us02web.zoom.us/j/89474510306?pwd=VlIr RHh5RG1nYVh3V3J XRzF SMmRodz09, ID de réunion 894 7451 0306 et code d’accès 187447.

• Rotatif Sequim Sunrise — Réunions hybrides le vendredi à 7 heures du matin au Dungeness River Center, 1943 W. Hendrickson Rd., Sequim, et en ligne via zoom.

Les programmes peuvent être consultés sur leur site Web, http://sequim Sunriserotary.org. Pour une invitation zoom, envoyez un e-mail à sequim [email protected].

•Sequim midi rotatif — Déjeuners hybrides hebdomadaires les jeudis à 11 h 55 En personne au restaurant Big Elk, 707 E Washington St., à Sequim et en ligne via Zoom.

Les programmes peuvent être consultés sur leur site Web, https://www.sequimrotary.org. Pour votre invitation personnelle à Zoom, veuillez envoyer un e-mail à sequimrotary @gmail.com

•Chambre de commerce de Forks — Déjeuners les premier et troisième mercredis du mois à midi au Blakeslee’s Bar & Grill, 1222 S. Forks Ave.

•Association commerciale et professionnelle du West End — Se réunit en personne le mercredi de 7 h 30 à 8 h 30 au Forks Congregational Church Fellowship Hall, 280 S. Spartan Ave., Forks.

• Le club Kiwanis de Port Townsendb – Se réunit en personne le mercredi à midi au restaurant Hwy 20 Roadhouse, 2152 W. Sims Way, Port Townsend.

•Le Rotary Club de Port Townsend Sunrise — Réunions hybrides le mercredi à 7 h 15. En personne dans la salle de communion de la Grace Lutheran Church, 1120 Walker Street, Port Townsend, et en streaming sur la plateforme Zoom.

Pour accéder à la réunion Zoom, envoyez un e-mail à PTTownsendSunriseRotary @gmail.com.

•Le club de midi Rotary de Port Townsend — Se réunit en personne le mardi à midi au Fort Worden Commons, 210 Battery Way à Port Townsend.

Cette semaine, nous présentons le forum des candidats à la Commission scolaire de Port Townsend animé par Mike Kenna, avec Annie Bartos et Simon Little pour le directeur du district 2 ; Matt Klontz et Nancy Papasodora pour le directeur du district 3 ; et Nathanael L. O’Hara et Timothy S. Hawley pour le siège général de la position 5.

• Le Rotary Club du comté d’East Jefferson — Se réunit le jeudi à midi au centre communautaire Tri-Area, 10 West Valley Road, Chimacum.

Cette semaine, nous présentons Thomas Mullen, éditeur du Port Townsend and East Jefferson County Leader.

________

Toutes les réunions ci-dessus sont ouvertes au public.