Exynos 2100 vs Snapdragon 888: test de performances et d’étranglement durables du Samsung Galaxy S21 Ultra

Notre examen approfondi des différences entre les versions américaine et internationale du Samsung Galaxy S21 Ultra se transforme lentement en une série éditoriale régulière.

Aujourd’hui, dans une autre édition du Qualcomm Snapdragon 888 vs Exynos 2100, nous examinons de plus près les performances soutenues du chipset et la limitation thermique.

Comme d’habitude – pour le contexte – Samsung a publié deux versions de ses smartphones haut de gamme – une avec un chipset Qualcomm et une autre avec ses propres puces Exynos. Donc, comme d’habitude, nous creusons pour trouver les différences potentielles entre les deux versions. En d’autres termes, l’un est-il plus génial que l’autre?

Chipset Samsung Exynos 2100 Qualcomm Snapdragon 888 CPU 1x 2,9 GHz – Cortex-X1, 3x 2,8 GHz – Cortex-A78, 4x 2,2 GHz – Cortex-A55 1x 2,84 GHz – Kryo 680 Prime (Cortex-X1), 3x 2,42 GHz – Kryo 680 Gold (Cortex-A78), 4x 1,8 GHz – Kryo 680 Silver (Cortex-A55) Noeud de fabrication EUV 5 nm 5 nm GPU Mali-G78 MP14 (14 cœurs) (Vulkan 1.1, OpenCL 2.0, DirectX 12) Adreno 660 (Vulkan 1.1, OpenCL 2.0, DirectX 12) Support de mémoire LPDDR5, 3200 MHz, max 50 Gbit / s, taille max 16 Go LPDDR5, 3200 MHz, max 50 Gbit / s, taille max 16 Go Espace de rangement UFS 3.1 UFS 3.0, UFS 3.1 Support multimédia Résolution d’affichage maximale: 4096 x 2160, capture vidéo: 8K @ 30fps, 4K @ 120fps; playbak: 8K à 60fps Résolution d’affichage maximale: 3840 x 2160, capture vidéo: 8K @ 30fps, 4K @ 120fps; playbak: 8K à 60fps Processeur neuronal (NPU) NPU triple cœur (jusqu’à 26 TOPS) Hexagone 780 26 TOPS Modem LTE Cat. 24, jusqu’à 3000 Mbps vers le bas, 422 Mbps vers le haut; 5G SA / NSA / Sub6 / mmWave, jusqu’à 7,35 Gbps vers le bas, 3,67 Gbps vers le haut LTE Cat. 22, jusqu’à 2500 Mbps vers le bas, 316 Mbps vers le haut; 5G SA / NSA / Sub6 / mmWave, jusqu’à 7,5 Gbps vers le bas, 3 Gbps vers le haut

Après avoir d’abord exploré la différence de performances de référence entre les deux puces à l’intérieur d’une unité Galaxy S21 Ultra par ailleurs identique, nous avons ensuite comparé l’endurance globale de la batterie. Dans les deux cas, les données étaient assez cohérentes et ont conduit à la conclusion que les deux variantes S21 Ultra fonctionnent de manière très similaire.

Bien sûr, cela n’allait jamais être l’histoire complète. Il y a toujours beaucoup de détails plus fins à analyser. Même ainsi, la plupart de vos commentaires vraiment passionnés sur la question ont continué à revenir aux sujets de la limitation thermique et des performances soutenues dans le débat en cours sur la puce supérieure. À tel point, en fait, que nous avons pensé que cela méritait des recherches supplémentaires de notre part.

Comme auparavant, nous avons pris notre unité US Snapdragon 888 S21 Ultra et le modèle EU Exynos 2100 que nous avons utilisé pour notre examen approfondi, et nous avons effectué exactement le même ensemble de tests, avec exactement les mêmes paramètres de résolution – QHD et taux de rafraîchissement adaptatif réglé sur Auto.















Test de limitation du processeur sur l’Exynos 2100 Galaxy S21 Ultra

Test de limitation du processeur

Le test de limitation du processeur est une excellente application pour démarrer les choses. Quelques remarques importantes s’imposent cependant. Ce que nous essayons d’obtenir ici, c’est d’exercer le plus de pression possible sur le chipset. Ceci est mieux réalisé en le frappant avec une longue charge synthétique multicœur. Nous avons examiné la question en profondeur par le passé et les cœurs de processeur restent la source de chaleur la plus importante d’un chipset, le GPU ne contribuant guère en comparaison. Étant donné que les performances soutenues dans un système de smartphone à refroidissement passif dépendent à peu près entièrement de la gestion thermique, de l’accumulation de chaleur et de la marge thermique, nous devons torturer le processeur pour obtenir des données utilisables. Il est important de noter, cependant, qu’il ne s’agit pas d’une charge réaliste dans le monde réel. Même les jeux Android les plus difficiles et les plus exigeants ne toucheront pas tous les cœurs du processeur en même temps. Par conséquent, les nombres sur les graphiques doivent être considérés comme les pires scénarios absolus.















Test de limitation du processeur sur le Snapdragon 888 Galaxy S21 Ultra

Résumons les chiffres observés pendant la durée du test, comme le montrent les captures d’écran ci-dessus.

Pour l’unité Snapdragon 888, nous avons obtenu des performances maximales, moyennes et minimales de 250 353/210 296/192 271 respectivement, ce qui correspond à 77% performance conservée pendant la durée du test d’une heure.

Résultats des tests de limitation du processeur MAX MIN MOYEN PERFORMANCE RETENUE APRÈS 60 MINUTES Galaxy S21 Ultra (Snapdragon 888) 250 353 210 296 192 271 77% Galaxy S21 Ultra (Exynos 2100) 244 339 195 471 137 807 56%

A l’inverse, l’Exynos 2100 a géré: 244 339/195 471/137 807, ce qui équivaut à 56% performance conservée. C’est une différence substantielle.

Le Snapdragon 888 à l’intérieur du Galaxy S21 Ultra maintient des performances de processeur soutenues plus élevées et plus stables sous une charge maximale synthétique prolongée par le test de limitation du processeur, par rapport au modèle Exynos 2100.

En regardant les graphiques eux-mêmes, nous ne pouvons pas nous empêcher de remarquer que les deux variantes semblent adopter une approche légèrement différente de leur courbe de performances, probablement en raison d’un réglage du gouverneur du processeur. L’unité Snapdragon 888 semble essayer de maintenir des performances moyennes plus élevées aussi longtemps que possible, suivie d’un point de chute notable et raide. En comparaison, l’Exynos 2100 semble ralentir beaucoup plus gracieusement et progressivement. En règle générale, nous préférerions ce dernier car il est moins susceptible de provoquer des bégaiements soudains. Cependant, il existe également une autre façon de voir cela: la puce Exynos peut maintenir ses performances de pointe pendant des périodes beaucoup plus courtes et est obligée de commencer à ralentir en raison de contraintes thermiques plus tôt. De plus, cette chute soudaine, marquée en rouge sur le graphique, suivie d’une remontée soudaine est le pire des cas pour les bégaiements.

Dans l’ensemble, en ce qui concerne l’application de test CPU Throttling, il semble que l’Exynos ait un peu plus de mal que son homologue Snapdragon tout en maintenant des scores légèrement inférieurs dans l’ensemble. Nous ne lirions pas trop dans les chiffres de performances spécifiques dans ce cas précis car les deux puces sont comparables en courtes charges « en rafale ». Ces types de charges sont également beaucoup plus susceptibles de se produire dans la vie réelle.

Exécutions Antutu consécutives

Pour notre prochaine série de tests, nous voulions quelque chose de plus composé, nous nous sommes donc tournés vers AnTuTu et avons choisi de faire 5 essais consécutifs sur chaque unité. Nous avons trouvé que c’était une bonne représentation du comportement soutenu de chaque puce. Encore une fois, nous ne nous concentrerons pas trop sur les chiffres particuliers car nous savons que le Snapdragon 888 et l’Exynos 2100 peuvent obtenir des scores assez proches l’un de l’autre dans AnTuTu.

Un aspect plus important lors de l’analyse du test d’aujourd’hui est la quantité de performances que l’Exynos perd au fil du temps, par rapport à la courbe beaucoup mieux soutenue du Snapdragon. La puce de Qualcomm a même commencé à s’installer et à regagner du terrain pour la dernière manche. Des trucs fascinants.

Enfin, nous voulions également faire de notre mieux pour stresser les téléphones avec une charge de travail plus centrée sur le GPU, à la fois par curiosité et à titre de vérification partielle de la cohérence, pour voir si notre théorie en cours selon laquelle la limitation est principalement liée au processeur est toujours vérifiée.

En effet, nous nous sommes retrouvés avec deux lignes beaucoup plus serrées, presque identiques en comportement. Tout comme dans nos comparaisons de référence précédentes, nous voyons que, du moins au début, le test Vulkan de 3DMark semble favoriser le GPU Mali-G78 MP14 à l’intérieur de l’Exynos 2100 par rapport à l’Adreno 660 à l’intérieur du Snapdragon 888.

Les marées tournent rapidement en faveur de Qualcomm à mesure que la chaleur s’accumule et que la régulation thermique s’installe. Dans une configuration parallèle théorique, où l’Exynos a une meilleure gestion thermique du cœur du processeur, nous ne serions pas surpris de voir le Mali-G78 MP14 avec un remarquable , ou au moins plomb mesurable à la place.

Dans l’état actuel des choses, cependant, dans une situation de charge de travail plus lourde en GPU, les versions Snapdragon 888 et Exynos 2100 du Galaxy S21 Ultra restent très, très comparables en termes de performances.

Dernières pensées

Quelle est la chose à emporter alors? Eh bien, en fin de compte, tout ce débat est encore purement académique, tenu par curiosité, car en termes pratiques, nous maintenons toujours que les deux puces, telles que trouvées dans les deux variantes du Samsung Galaxy S21 Ultra, offrir une expérience très comparable. Certainement beaucoup plus que ce que nous avons vu avec certaines des premières générations phares de Samsung et en particulier ses propres chipsets. Si rien d’autre, nous pouvons probablement tous convenir avec certitude que l’Exynos 2100 constitue une amélioration massive et marquée par rapport à l’Exynos 990 de l’année dernière.

Quant à déclarer un jeton ou l’autre vainqueur ultime ici, eh bien, le score semble être globalement en faveur de Qualcomm. Surtout si vous prévoyez d’avoir des sessions de jeu prolongées sur votre Galaxy ou si vous avez simplement envie de calculer Pi pendant votre temps libre. Bien qu’une fois de plus, l’écart pratique en matière de performances n’est pas si grand que cela, et vous pouvez saisir en toute confiance la variante disponible dans votre pays sans craindre de rater quelque chose.