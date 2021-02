Samsung a publié deux versions de la plupart de ses smartphones haut de gamme ces dernières années – une avec un chipset Qualcomm et une autre avec ses propres puces Exynos.

Dans la famille Galaxy S21, les chipsets en question sont le Qualcomm Snapdragon 888 (États-Unis et Chine) et le propre Exynos 2100 de Samsung, disponibles sur tous les autres marchés.

Nous avons déjà regardé comment les deux modèles se comparent en termes de benchmarks et de performances. Il est maintenant temps de voir comment ils s’en sortent en termes d’autonomie de la batterie.

Voici une comparaison des spécifications entre les chipsets alimentant les deux modèles pour référence:

Chipset Samsung Exynos 2100 Qualcomm Snapdragon 888 CPU 1x 2,9 GHz – Cortex-X1, 3x 2,8 GHz – Cortex-A78, 4x 2,2 GHz – Cortex-A55 1x 2,84 GHz – Kryo 680 Prime (Cortex-X1), 3x 2,42 GHz – Kryo 680 Gold (Cortex-A78), 4x 1,8 GHz – Kryo 680 Silver (Cortex-A55) Noeud de fabrication EUV 5 nm 5 nm GPU Mali-G78 MP14 (14 cœurs) (Vulkan 1.1, OpenCL 2.0, DirectX 12) Adreno 660 (Vulkan 1.1, OpenCL 2.0, DirectX 12) Support de mémoire LPDDR5, 3200 MHz, max 50 Gbit / s, taille max 16 Go LPDDR5, 3200 MHz, max 50 Gbit / s, taille max 16 Go Espace de rangement UFS 3.1 UFS 3.0, UFS 3.1 Support multimédia Résolution d’affichage maximale: 4096 x 2160, capture vidéo: 8K @ 30fps, 4K @ 120fps; playbak: 8K à 60fps Résolution d’affichage maximale: 3840 x 2160, capture vidéo: 8K @ 30fps, 4K @ 120fps; playbak: 8K à 60fps Processeur neuronal (NPU) NPU triple cœur (jusqu’à 26 TOPS) Hexagone 780 26 TOPS Modem LTE Cat. 24, jusqu’à 3000 Mbps vers le bas, 422 Mbps vers le haut; 5G SA / NSA / Sub6 / mmWave, jusqu’à 7,35 Gbps vers le bas, 3,67 Gbps vers le haut LTE Cat. 22, jusqu’à 2500 Mbps vers le bas, 316 Mbps vers le haut; 5G SA / NSA / Sub6 / mmWave, jusqu’à 7,5 Gbps vers le bas, 3 Gbps vers le haut

Les versions Exynos 2100 et Snapdragon 888 du Samsung Galaxy S21 Ultra ont une autonomie de batterie presque identique, ne montrant qu’une légère variance, à peine perceptible en utilisation réelle.

Pour être juste, ce n’est pas un développement entièrement nouveau. D’autres comparaisons de batteries sont déjà arrivées essentiellement à la même conclusion. Remarquez que cela n’annule ni ne contredit nécessairement le fait qu’à des niveaux de performances de pointe, l’Exynos 2100 semble légèrement surpasser le Snapdragon 888, mais avec la mise en garde d’être environ 26% moins efficace dans une course de performances par watt à ses vitesses d’horloge plus élevées. . Vous pouvez en savoir plus ici.

Le fait est que dans le monde réel, que notre combinaison de test d’endurance de batterie propriétaire tente de simuler, le téléphone n’est jamais vraiment poussé au maximum. C’est un marathon, pas un sprint. Voici les nouveaux résultats d’endurance de la batterie obtenus par l’unité Snapdragon 888:

Et voici nos originaux, tels que publiés dans la revue complète du Samsung Galaxy S21 Ultra, réalisée sur notre unité Exynos 2100 d’origine.

Nos tests de batterie ont été automatisés grâce à SmartViser, en utilisant son application viSerDevice. L’indice d’endurance ci-dessus indique la durée d’une seule charge de batterie si vous utilisez le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G pendant une heure à chaque jour pour la téléphonie, la navigation Web et la lecture vidéo. Nous avons établi ce modèle d’utilisation afin que les résultats de nos batteries soient comparables sur tous les appareils dans les tâches quotidiennes les plus courantes. La procédure de test de la batterie est décrite en détail au cas où vous seriez intéressé par les détails. Vous pouvez consulter notre tableau complet de test de batterie, où vous pouvez voir comment tous les smartphones que nous avons testés se compareront dans votre propre utilisation habituelle.

Il est important de noter quelques points sur la méthodologie de test. Les tests de veille ont été menés avec le meilleur signal réseau possible, dans l’état par défaut du S21 Ultra, à savoir avec S-Pen activé et AOD désactivé.

Les tests à l’écran ont été effectués en résolution native de 1440p avec le mode de fréquence de rafraîchissement adaptatif activé, tout en surveillant constamment le taux de rafraîchissement réel avec l’outil intégré d’Android 11.

Notre script de navigation Web actualise les pages toutes les 10 secondes, et chaque actualisation a déclenché un pic de fréquence de rafraîchissement à 120 Hz, qui est ensuite redescendu à 60 Hz 1 à 2 secondes plus tard. Nous pensons que c’est un comportement assez représentatif de l’utilisation du monde réel – vous glissez sur l’écran, le taux de rafraîchissement atteint 120 Hz, vous lisez ensuite un peu, cela diminue.

En ce qui concerne la lecture vidéo, le téléphone a maintenu un taux de rafraîchissement de 48 Hz tout au long du test – comme il le fait réellement lors de la lecture de contenu à 24 ips, nous pensons que c’est aussi une bonne représentation de l’utilisation réelle.

Pour ceux d’entre vous qui souhaitent plus de détails sur les chiffres eux-mêmes, nous commencerons par les deux tests à l’écran: la navigation sur le Web et la lecture vidéo hors ligne. Le résultat de la navigation sur le Web est si proche entre les deux unités qu’il se situe facilement dans la marge d’erreur. Il en va de même pour le résultat de la lecture vidéo hors ligne.

Si nous sommes dans le pinaillage, il semble que le Snapdragon 888 était un peu plus économe en énergie pour décoder notre clip de test h.264. Vraiment ni beaucoup, cependant.

C’est le moment idéal pour vous rappeler la réalisation exceptionnelle de Samsung Display dans la création d’une nouvelle race de panneaux OLED plus écoénergétiques, à commencer par le Galaxy S21 Ultra.

Les temps de veille entre les deux combinés étaient presque identiques, ce qui est une excellente nouvelle car la veille représente une grande partie de ce qu’un combiné fait généralement au quotidien.

La seule différence notable que nous avons constatée concerne les tests d’appel. Encore une fois, la différence n’est pas énorme, loin de là, mais elle a quand même attiré notre attention, d’autant plus que le consensus commun semble être que le modem X60 5G de Qualcomm est un peu plus efficace que celui Exynos de Samsung. Cependant, ces affirmations sont principalement liées à l’efficacité de la connectivité réseau 5G. Notre test d’appel est délibérément exécuté sur une connexion 3G ou 4G pour le maintenir autant que possible comparable aux tests plus anciens.

Dans tous les cas, cette année, la différence entre les versions Exynos 2100 et Snapdragon 888 du Galaxy S21 Ultra semble pratiquement intangible en termes pratiques. Espérons que cela marque le début d’une nouvelle tendance à l’égalité dans le camp Samsung pour de bon.