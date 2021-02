Depuis un certain temps déjà, Samsung publie deux versions de la plupart de ses smartphones haut de gamme – une avec un chipset Qualcomm et une autre avec ses propres puces Exynos.

Nous n’entrerons pas dans toute l’histoire des raisons pour lesquelles cela se produit actuellement, mais une conséquence naturelle a toujours été de comparer les performances et les caractéristiques des deux. Certes, il s’agit davantage d’une entreprise axée sur la curiosité, car la plupart des utilisateurs n’auront pas vraiment la possibilité de choisir à moins qu’ils ne soient disposés à importer des unités de loin. La plupart des pays du monde obtiennent les Exynos, les Snapdragons se vendent notamment aux États-Unis et en Chine.

Pour la génération S21 des produits phares de Samsung, la bataille est entre le Snapdragon 888 et l’Exynos 2100. C’est un sujet que beaucoup ont déjà exploré, mais nous avons décidé de nous joindre également, avec certains de nos propres chiffres de référence du Samsung Galaxy S1 Ultra . Plus il y avait de points de données, plus on était de fous.

Tout d’abord, une comparaison des spécifications est en ordre:

Chipset Samsung Exynos 2100 Qualcomm Snapdragon 888 CPU 1x 2,9 GHz – Cortex-X1, 3x 2,8 GHz – Cortex-A78, 4x 2,2 GHz – Cortex-A55 1x 2,84 GHz – Kryo 680 Prime (Cortex-X1), 3x 2,42 GHz – Kryo 680 Gold (Cortex-A78), 4x 1,8 GHz – Kryo 680 Silver (Cortex-A55) Noeud de fabrication EUV 5 nm 5 nm GPU Mali-G78 MP14 (14 cœurs) (Vulkan 1.1, OpenCL 2.0, DirectX 12) Adreno 660 (Vulkan 1.1, OpenCL 2.0, DirectX 12) Support de mémoire LPDDR5, 3200 MHz, max 50 Gbit / s, taille max 16 Go LPDDR5, 3200 MHz, max 50 Gbit / s, taille max 16 Go Espace de rangement UFS 3.1 UFS 3.0, UFS 3.1 Support multimédia Résolution d’affichage maximale: 4096 x 2160, capture vidéo: 8K @ 30fps, 4K @ 120fps; playbak: 8K à 60fps Résolution d’affichage maximale: 3840 x 2160, capture vidéo: 8K @ 30fps, 4K @ 120fps; playbak: 8K à 60fps Processeur neuronal (NPU) NPU triple cœur (jusqu’à 26 TOPS) Hexagone 780 26 TOPS Modem LTE Cat. 24, jusqu’à 3000 Mbps vers le bas, 422 Mbps vers le haut; 5G SA / NSA / Sub6 / mmWave, jusqu’à 7,35 Gbps vers le bas, 3,67 Gbps vers le haut LTE Cat. 22, jusqu’à 2500 Mbps vers le bas, 316 Mbps vers le haut; 5G SA / NSA / Sub6 / mmWave, jusqu’à 7,5 Gbps vers le bas, 3 Gbps vers le haut

En commençant par GeekBench 5 et ses charges de processeur pur, nous voyons clairement que l’Exynos 2100 a l’avantage. Ce n’est pas un avantage énorme, mais toujours perceptible, en particulier dans les charges multicœurs. Alors que les deux chipsets ont exactement la même configuration de cœur de processeur, ceux à l’intérieur de l’Exynos 2100 ont des horloges maximales légèrement plus élevées.

GeekBench 5 (multicœur)

Plus c’est mieux

Galaxy S21 Ultra (Exynos)

3518

Galaxy S21 Ultra (Snapdragon)

3244

Remarquez que cette différence n’est vraiment pas si significative – essentiellement négligeable en termes réels. Le fait est que les trois cœurs Cortex-A78 à l’intérieur de l’Exynos 2100 ont environ 400 MHz d’allocation de fréquence maximale par rapport à ceux du Snapdragon 888. Il en va de même pour les quatre petits cœurs Cortex A55 (2,2 GHz contre 1,8 GHz). C’est principalement ce qui semble s’empiler et transparaître lorsque plusieurs cœurs fonctionnent simultanément.

GeekBench 5 (monocœur)

Plus c’est mieux

Galaxy S21 Ultra (Snapdragon)

1109

Galaxy S21 Ultra (Exynos)

1107

La différence de performance monocœur est effectivement inexistante dans nos tests. En fait, comme d’autres tests de référence disponibles l’ont déjà illustré malgré sa fréquence maximale inférieure, le Cortex-X1 à l’intérieur du Snapdragon 888 obtient des scores légèrement supérieurs, ou dans notre cas, de manière identique à celui de l’Exynos 2100.

Nous pouvons donc convenir que l’Exynos 2100 a l’avantage du processeur cette année, mais au détriment d’une efficacité énergétique ou de performances par watt moindre. Même ainsi, l’Exynos 2100 offre une amélioration tangible de cette métrique par rapport à l’Exynos 990 de l’année dernière. Environ 34%. Vous pouvez en savoir plus ici.

AnTuTu 8

Plus c’est mieux

Galaxy S21 Ultra (Snapdragon)

657273

Galaxy S21 Ultra (Exynos)

657150

AnTuTu est une référence composée qui prend en compte de nombreux aspects du matériel du téléphone, y compris les performances du processeur graphique et du stockage. Nos scores particuliers voient l’Exynos 2100 et le Snapdragon 888 à égalité. S’il y a une chose à retenir de cet article, c’est bien celle-ci: Samsung a toujours déployé beaucoup d’efforts pour unifier l’expérience entre ses variantes Exynos et Snapdragon du même combiné et avec la famille Galaxy S21, ils se sont vraiment surpassés.

La comparaison des performances graphiques entre le Snapdragon 888 et l’Exynos 2100, telle que vécue sur nos unités Samsung Galaxy S21 Ultra, s’est avérée assez intéressante. Il est courant à ce stade que l’Adreno 660 à l’intérieur de la puce Qualcomm ait tendance à offrir des fréquences d’images légèrement meilleures dans les tâches graphiques et les benchmarks.

GFX Manhattan ES 3.1 (hors écran 1080p)

Plus c’est mieux

Galaxy S21 Ultra (Snapdragon)

109

Galaxy S21 Ultra (Exynos)

107

GFX Manhattan ES 3.1 (à l’écran)

Plus c’est mieux

Galaxy S21 Ultra (Exynos)

58

Galaxy S21 Ultra (Snapdragon)

58

GFX Car Chase ES 3.1 (hors écran 1080p)

Plus c’est mieux

Galaxy S21 Ultra (Snapdragon)

66

Galaxy S21 Ultra (Exynos)

64

GFX Car Chase ES 3.1 (à l’écran)

Plus c’est mieux

Galaxy S21 Ultra (Exynos)

33

Galaxy S21 Ultra (Snapdragon)

33

Bien que nous ayons réussi à valider cela avec un bon nombre de nos exécutions GFXBench, en particulier avec l’API OpenGL ES, les deux chipsets se sont encore retrouvés au coude à coude. Honnêtement, nous avons vu les deux coups commerciaux plus que toute autre chose, le Snapdragon 888 venant en tête le plus souvent, mais seulement avec de petites marges. Certainement pas assez pour affirmer qu’il offre une expérience réelle nettement meilleure.

Aztek Vulkan High (à l’écran)

Plus c’est mieux

Galaxy S21 Ultra (Snapdragon)

25

Galaxy S21 Ultra (Exynos)

23

GFX Aztek ES 3.1 High (à l’écran)

Plus c’est mieux

Galaxy S21 Ultra (Exynos)

24

Galaxy S21 Ultra (Snapdragon)

23

GFX Aztek Vulkan High (hors écran 1440p)

Plus c’est mieux

Galaxy S21 Ultra (Exynos)

28

Galaxy S21 Ultra (Snapdragon)

25

En fait, nos exécutions 3DMark ont ​​toujours favorisé l’Exynos 2100 par rapport au Snapdragon 888.

3DMark SSE Vulkan 1.0 (hors écran 1440p)

Plus c’est mieux

Galaxy S21 Ultra (Exynos)

6328

Galaxy S21 Ultra (Snapdragon)

6139

3DMark Wild Life Vulkan 1.1 (hors écran 1440p)

Plus c’est mieux

Galaxy S21 Ultra (Exynos)

5691

Galaxy S21 Ultra (Snapdragon)

5547

Samsung a peut-être affiné les performances de l’Exynos dans les récentes mises à jour du micrologiciel. Dans tous les cas, en regardant nos résultats dans leur ensemble, les variantes européennes et américaines du Galaxy S21 Ultra se sentent pratiquement et même quantifiablement identiques. Cela étant dit, il y aura toujours des différences dans le monde réel, si vous voulez vraiment pinailler. Par exemple, l’optimisation des moteurs et des développeurs est toujours meilleure sur les puces Snapdragon. De plus, le Snapdragon 888 a également l’avantage en termes d’efficacité énergétique par watt et donc une endurance globale de la batterie toujours légèrement meilleure à l’intérieur du Galaxy S21 Ultra.

En fin de compte, cette année, la différence semble intangible et peu importe la version que vous obtenez. Espérons que cela marque le début d’une nouvelle tendance à l’égalité dans le camp Samsung pour de bon.