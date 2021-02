Samsung propose la plupart de ses téléphones haut de gamme avec deux chipsets différents sur des marchés différents, ce qui entraîne des comparaisons inévitables année après année. L’Exynos 990 de l’année dernière était un pas derrière le Snapdragon 865, en particulier en termes d’autonomie de la batterie. Cette année, la différence est bien moindre si l’on veut faire confiance à ce dernier lot de benchmarks.

Réviseur d’or a exécuté le benchmark SPECint2006 sur les meilleurs chipsets au cours des 12 derniers mois, nous donnant quelques chiffres intéressants à regarder et à comparer. Le benchmark détermine la consommation électrique et la performance du cluster d’un chipset.

Malgré sa vitesse d’horloge plus élevée, le gros noyau Cortex-X1 d’Exynos obtient 7% de moins que le noyau Cortex-X1 du Snapdragon 888. Cela conduit à une différence de performance par watt de 12% en faveur de la puce Qualcomm. En regardant le cluster de 3 cœurs intermédiaires Cortex-A78 sur les deux chipsets, l’Exynos 2100 offre 12% de performances en plus, mais au détriment d’une consommation d’énergie supérieure de 52%, ce qui le rend 26% moins efficace par watt.

Toujours si nous utilisons la référence pour comparer l’Exynos 2100 à l’Exynos 990 de l’année dernière et nous voyons de grandes améliorations pour la nouvelle puce. Le gros noyau du 2100 offre 22% de performances en plus et 34% plus d’efficacité.

Passons à une comparaison vidéo entre un Galaxy S21 Ultra avec l’Exynos 2100 et le Snapdragon 888, qui montre les processeurs échangeant des coups dans différents benchmarks. Les scores sont proches, mais l’Exynos s’avère être un peu plus froid que le Snapdragon.

Mais le 888 a une grande avance sur le 2100 en ce qui concerne les images par seconde dans les benchmarks graphiques. Samsung cherche à s’éloigner des GPU du Mali qu’il utilisait au profit de ceux d’AMD.

Dans tous les cas, les benchmarks montrent une différence intangible entre les appareils Galaxy S21 Exynos et Snapdragon. Contrairement à l’année dernière, où certains marchés ont obtenu une puce plus performante, cette année, peu importe la version que vous obtenez.

La source | Via