L’Exynos 2100 est la première puce phare de Samsung avec un modem 5G intégré et la deuxième à être construite sur le processus EUV 5 nm. En outre, c’est la première puce Exynos à avoir son propre événement de lancement.

Le processeur adopte le nouveau cœur Cortex-X1 hautes performances d’ARM et l’exécute jusqu’à 2,9 GHz. Se joignant à lui sont trois cœurs A78, plus quatre cœurs A55 écoénergétiques. Samsung affirme que ce processeur est 30% plus rapide dans les tâches multicœurs par rapport à l’Exynos 990.

Une partie de cet avantage provient du processus plus avancé, qui peut améliorer les performances de 10% (au même niveau de puissance) ou réduire la consommation d’énergie de 20%. Samsung a implémenté un gouverneur multi-IP pour optimiser la consommation d’énergie du CPU, du GPU et des autres éléments du chipset.

En parlant de processus, cette année, les Exynos 2100 et Snapdragon 888 sont fabriqués dans les fonderies EUV 5 nm de Samsung. Cela signifie qu’aucun chipset n’a un avantage lié au processus. Nous comparerons les deux puces (et quelques autres) dans une minute.

Le GPU utilise le nouveau design Mali-G78 avec 14 cœurs. L’entreprise revendique une augmentation de 40% des performances. Le NPU tri-core utilise une nouvelle architecture et atteint 26 TOPS (curieusement, Qualcomm revendique également 26 TOPS pour son Snapdragon). Le nouveau design double l’efficacité énergétique par rapport aux générations précédentes.

Le nouveau processeur de signal d’image (FAI) de l’Exynos 2100 prend en charge les caméras avec des capteurs jusqu’à 200 MP (et ceux-ci sont en route). Mieux encore, il peut être connecté à six capteurs individuels et traiter les données de quatre d’entre eux simultanément (le Snapdragon ne gère que trois flux).

Le processeur multi-caméras et cadre (MCFP) peut fusionner les données d’image de plusieurs caméras pour un zoom de meilleure qualité et des prises de vue ultra larges. Le NPU est également utilisé, il analyse la scène, détecte les visages et les objets afin qu’il puisse choisir les paramètres optimaux.

Enfin, il s’agit du premier Exynos phare avec un modem 5G intégré. Les 980 et 1080 ont également des modems intégrés, mais ce sont des parties du milieu de gamme supérieur. Le modem peut atteindre des vitesses de liaison descendante de 7,35 Gbps sur un réseau mmWave et de 5,1 Gbps sur un réseau sub-6, correspondant à l’Exynos 990.

Le nouvel Exynos 2100 est bien entendu déjà produit en série. Voici comment il se compare à son prédécesseur, le Snapdragon 888 et à quelques autres: