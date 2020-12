La série vivo X60 devrait être annoncée le 28 décembre et nous avons vu de nombreuses fuites jusqu’à présent. Le vanilla X60 devrait être livré avec le chipset Exynos 1080 de Samsung et nous avons maintenant un test de Geekbench.





vivo X60 avec Exynos 1080 sur Geekbench

Le X60 est apparu avec le même numéro de modèle V2047A que dans les fuites de certification précédentes et a géré 888 points centraux uniques et 3244 points dans le département multicœur. Les chiffres multi-cœurs en particulier sont assez impressionnants et s’approchent des numéros Snapdragon 888 que nous avons vus.

La nouvelle liste révèle également que le X60 est livré avec 12 Go de RAM et démarre Android 11, qui devrait être rejoint par la toute nouvelle interface OrginOS de vivo. Nous vous tiendrons au courant de tous les détails avant l’annonce de la série vivo X60.

